Petrișor Peiu avertizează că urmează un nou val de scumpiri în România: Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că Europa se află în pragul unei noi creșteri puternice a prețurilor, pe fondul scumpirii produselor industriale. Potrivit acestuia, majorarea costurilor de producție se va transmite treptat în întreaga economie și va duce la noi creșteri ale prețurilor de consum în următoarele luni.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Petrișor Peiu a atras atenția asupra evoluției prețurilor producției industriale în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent. În România, acestea au crescut cu 14,9%, în timp ce media europeană a fost de 10,9%.

Liderul senatorilor AUR a precizat că există și state europene în care evoluția prețurilor industriale a fost mai accentuată decât în România. Bulgaria a înregistrat o creștere de 22,9%, pe care Peiu o pune în legătură cu efectele trecerii la euro. În Irlanda, majorarea a fost de 19,9%, în Lituania de 19%, iar în Spania de 18,3%.

Cu toate acestea, parlamentarul consideră că faptul că alte state sunt mai afectate nu va face situația economică din România mai ușoară.

„Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor. Cauza- creșterea vertiginoasă a prețurilor produselor industriale , principalul element de cost care determină prețurile de consum . În România, prețurile producției industriale au crescut în septembrie 2026 față de septembrie 2025 cu 14,9%, media europeană fiind 10,9%. Sunt alte state mult mai afectate decât noi: Bulgaria -22,9%, efectul trecerii la euro, Irlanda 19,9%, Lituania -19%, Spania -18,3%, etc., dar asta nu ne va face viața mai ușoară”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Petrișor Peiu a explicat că majorarea prețurilor producției industriale este cunoscută și sub denumirea de inflație industrială sau inflație la poarta fabricii. Aceasta reprezintă etapa în care cresc prețurile produselor înainte ca scumpirile să ajungă la consumatorii finali.

Potrivit liderului senatorilor AUR, acest tip de inflație se propagă în următoarele 3-6 luni în întreaga economie și determină creșterea prețurilor bunurilor și serviciilor cumpărate de populație.

Pornind de la creșterea de 14,9% a prețurilor producției industriale din România în septembrie 2026, Peiu estimează că, în perioada decembrie 2026-martie 2027, rata anualizată a inflației va înregistra o creștere de peste 10%.

Acesta consideră că evoluția este determinată în principal de ponderea pe care produsele industriale o au în costurile bunurilor și serviciilor consumate. Energia reprezintă, în special, unul dintre principalele elemente de cost ale producției industriale.

Parlamentarul a atras atenția că presiunile inflaționiste nu se vor limita la prețurile produselor. Acestea se vor resimți inclusiv în sectorul serviciilor, unde salariile ar putea fi din nou supuse unor presiuni de creștere, pentru a compensa majorarea costului vieții.

„Cum se citește acest lucru: creșterea prețurilor producției industriale se mai numește și inflație industrială, adică „inflația la poarta fabricii”. Aceasta este inflația care, în următoarele 3-6 luni se propagă în toată economia și determină inflația propriu-zisă, adică creșterea prețurilor de consum”, a mai scris senatorul.

Un alt aspect evidențiat de Petrișor Peiu privește contribuția prețurilor la energie la evoluția inflației industriale europene.

Din inflația industrială de 11% înregistrată la nivelul Uniunii Europene, cea mai mare contribuție ar proveni din inflația energetică. Mai exact, creșterea prețurilor la energie a ajuns la 30%, potrivit datelor prezentate de liderul senatorilor AUR.

Astfel, Peiu consideră că scumpirea energiei reprezintă un factor esențial în majorarea costurilor de producție, iar efectele acesteia se pot transmite ulterior către prețurile bunurilor și serviciilor.

Avertismentul parlamentarului vine în contextul creșterii prețurilor producției industriale în România și în mai multe state europene, evoluție care, în interpretarea sa, anunță noi presiuni asupra inflației și asupra costului vieții în lunile următoare.

„Cu alte cuvinte, dacă pe septembrie avem o inflație industrială de 14,9%, în perioada decembrie-martie vom avea o creștere a ratei anualizate a inflației de peste 10% cu siguranță. De ce? pentru că prețurile produselor industriale (în primul rând energia), reprezintă principalul element de cost al bunurilor și serviciilor care se consumă. Inclusiv în zona serviciilor, acolo unde salariile vor fi iarăși sub presiune de creștere pentru a compensa creșterea costului vieții. Din inflația industrială de 11% din UE, cea mai mare contribuție o are inflația energetică (creșterea prețurilor la energie ) de 30%!”, a conchis Petrișor Peiu.

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