Banca Angliei a majorat dobânda-cheie pentru prima dată în peste 3 ani. Inflația din UK ar putea ajunge la 5% în 2027

Banca Angliei a majorat dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale, până la 4%, pentru prima dată din august 2023, în încercarea de a limita inflația alimentată de scumpirea energiei pe fondul războiului din Iran. Decizia a fost susținută de opt dintre cei nouă membri ai Comitetului de Politică Monetară, în timp ce unul a cerut o creștere mai amplă, de 0,5 puncte procentuale.

Banca Angliei a decis joi, 5 noiembrie, să majoreze dobânda de politică monetară de la 3,75% la 4%, într-o măsură anticipată de piețele financiare. Este prima creștere a ratei de referință din august 2023 și marchează o schimbare de direcție după o perioadă în care instituția începuse să reducă dobânzile, care ajunseseră la un maxim al ultimilor 15 ani, de 5,25%.

Decizia vine în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a noua lună, iar prețurile globale la energie au continuat să crească, de la niveluri deja ridicate. Atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, începute la 28 februarie, și blocajele din Strâmtoarea Ormuz au afectat aprovizionarea internațională cu petrol și gaze naturale.

Marea Britanie este deosebit de vulnerabilă la asemenea șocuri externe, deoarece importă mai multă energie decât exportă. Scumpirea carburanților a contribuit la accelerarea inflației anuale, care a ajuns la 3,5% în septembrie, cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni și cu mult peste ținta de 2% stabilită de banca centrală.

Majorarea dobânzii a fost aprobată cu opt voturi pentru și unul împotrivă. Singurul membru care nu a susținut decizia a cerut o înăsprire mai accentuată a politicii monetare, printr-o creștere de 0,5 puncte procentuale, până la 4,25%.

În comunicatul său, Comitetul de Politică Monetară a explicat că presiunile asupra prețurilor justifică intervenția, chiar dacă efectele scumpirii energiei nu s-au transmis încă pe scară largă în celelalte prețuri și în salarii.

„Gradul presiunilor inflaționiste aflate în curs de acumulare este acum suficient pentru a justifica o creștere a dobânzii de referință”, a transmis banca centrală.

Odată cu anunțarea deciziei, Banca Angliei a publicat și noile prognoze economice trimestriale. Instituția estimează că inflația britanică ar putea ajunge la aproximativ 5% până la jumătatea anului 2027, pe măsură ce costurile mai mari ale energiei se vor reflecta în facturile gospodăriilor și ale companiilor.

Ulterior, rata inflației ar urma să scadă, pe măsură ce efectul scumpirilor energetice asupra indicatorului anual se va diminua, iar politica monetară restrictivă va continua să limiteze creșterea prețurilor.

„Ne imaginăm că răbdarea multor membri ai comitetului față de creșterea recentă a inflației s-a cam epuizat. Cu cât prețurile energiei rămân ridicate mai mult timp, cu atât crește riscul ca un șoc temporar al prețurilor să devină unul de durată”, a declarat Ellie Henderson, economistă la Investec.

Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a avertizat că noi majorări ale dobânzii sunt posibile, însă decizia de joi nu trebuie interpretată ca începutul unei serii inevitabile de creșteri, scrie Euronews.com.

„Majorarea de astăzi nu ar trebui privită ca prima dintr-o succesiune lungă și inevitabilă de creșteri ale dobânzii. Dar, dacă conflictul din Orientul Mijlociu nu va fi rezolvat, nici nu pare probabil că aceasta va fi ultima majorare.

Comitetul de Politică Monetară va evalua perspectivele la fiecare ședință și va reacționa după cum va fi necesar pentru a readuce inflația în mod sustenabil la ținta noastră de 2%”, a declarat Andrew Bailey.

Guvernatorul a precizat, de asemenea, că evoluția viitoare a dobânzilor va depinde de prețurile energiei și de modul în care acestea se vor transmite în economie. În raportul din noiembrie, el a avertizat că, în lipsa unor progrese concrete pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, riscurile privind prețurile energiei și inflația rămân orientate în sensul creșterii.

Bailey a adăugat că ar putea exista argumente pentru o nouă majorare a dobânzii, urmată de o abordare mai condiționată de evoluția datelor economice.

Catherine L Mann, unul dintre membrii Comitetului de Politică Monetară și susținătoarea unei majorări mai ample, a explicat că a votat pentru o creștere de 0,5 puncte procentuale din cauza riscurilor ca inflația să se amplifice în economie.

„Voturile mele recente pentru majorarea dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază au reprezentat o «plată în avans» pentru a contracara efectele de runda a doua, pentru a consolida credibilitatea și pentru a susține o «politică bună»”, a explicat aceasta.

Ea a susținut că economia britanică a intrat într-o etapă în care reacțiile gospodăriilor și companiilor la inflație ar putea amplifica presiunile asupra prețurilor.

„Din perspectiva gestionării riscurilor și a credibilității, o majorare cu 50 de puncte de bază a dobânzii de referință reprezintă o «politică bună»”, a adăugat Catherine L Mann.

În ciuda presiunilor inflaționiste, Banca Angliei și-a îmbunătățit estimările privind evoluția economiei britanice. Instituția anticipează o creștere economică de 1,6% în acest an și de 1,3% în 2027, față de prognoza anterioară din iulie, care indica un avans de 1,1% pentru fiecare dintre cei doi ani.

Totuși, banca centrală se așteaptă ca ritmul de creștere să încetinească în trimestrele următoare. De asemenea, a avertizat că politica fiscală va pune presiune asupra activității economice pe termen mediu.

Potrivit estimărilor instituției, măsurile prevăzute în buget ar urma să reducă inflația cu aproximativ 0,25 puncte procentuale până în al doilea trimestru din 2027.

Majorarea dobânzii a avut loc într-un moment în care costurile de finanțare din Marea Britanie crescuseră deja. Dobânzile de referință pentru creditele ipotecare pe doi ani urcaseră cu aproape 0,5 puncte procentuale de la începutul lunii septembrie.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale britanice au continuat să crească și după anunțul băncii centrale. Randamentul titlurilor cu maturitate de 10 ani a ajuns la 5,1546%, în timp ce randamentul obligațiunilor pe doi ani a urcat la 4,782%.

Scott Gardner, strateg de investiții la JPMorgan Personal Investing, a descris decizia drept una cu o semnificație deosebită pentru direcția politicii monetare britanice, notează CNBC.

„Majorarea din noiembrie are o importanță simbolică uriașă. Este o schimbare radicală față de începutul anului, când mulți credeau că dobânzile vor scădea, deoarece inflația din Marea Britanie fusese în mare parte ținută sub control”, a declarat acesta.

Gardner a avertizat că evoluția dobânzilor va depinde atât de prețul petrolului, cât și de cel al gazelor naturale, care au crescut puternic în ultimele luni. El a atras atenția și asupra unor semne preliminare că efectele inflaționiste încep să se transmită în prețurile bunurilor și serviciilor.

„Banca va fi atentă la acest lucru, dar va ține cont și de riscul de a fi prea agresivă cu majorările dobânzilor, ceea ce ar putea frâna creșterea economică pozitivă pe care am văzut-o recent în Marea Britanie”, a mai spus strategul.

Scott Gardner consideră că banca centrală trebuie să țină cont de riscul ca o înăsprire prea puternică a politicii monetare să afecteze evoluția economiei, în condițiile în care presiunile asupra prețurilor continuă să crească.