BCE menține dobânda-cheie la 2,5%, deși inflația a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. O nouă majorare este posibilă în decembrie

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis joi să mențină dobânzile neschimbate, în ciuda accelerării inflației din zona euro la 3,8%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2023. Decizia vine pe fondul scumpirii energiei și al creșterii costurilor de finanțare, iar investitorii anticipează posibilitatea unei noi majorări a dobânzilor în decembrie.

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene a decis să mențină dobânda la facilitatea de depozit la 2,5%, după majorarea cu 0,25 puncte procentuale din septembrie.

Decizia a fost în concordanță cu așteptările pieței, deși inflația din zona euro a continuat să accelereze.

BCE a avertizat că majorarea prețurilor energiei reprezintă un risc pentru inflație și, în același timp, poate afecta creșterea economică.

Instituția a precizat însă că inflația de bază și evoluția salariilor au rămas, până în prezent, relativ stabile.

„În acest moment, nu observăm efecte secundare suplimentare față de cele deja incluse în proiecțiile publicate în septembrie”, a declarat președinta BCE, Christine Lagarde, într-o conferință de presă.

Lagarde a explicat că membrii Consiliului guvernatorilor au discutat inclusiv posibilitatea unei noi majorări a dobânzilor, dar au decis în unanimitate să le mențină la nivelul actual, având în vedere incertitudinile economice.

Rata anuală a inflației din zona euro a urcat luna trecută la 3,8%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Principala sursă de presiune o reprezintă energia, ale cărei prețuri au crescut cu 18,8%, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Scumpirile s-au manifestat pe piețele petrolului, benzinei, combustibililor și gazelor naturale, dar și în marjele de rafinare.

Reluarea presiunilor inflaționiste după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran, în februarie, a determinat BCE să majoreze dobânzile în iunie, pentru prima dată din 2023.

Christine Lagarde a atras atenția și asupra creșterii costurilor de finanțare pe termen lung. Randamentul mediu al obligațiunilor guvernamentale cu maturitatea de zece ani a avansat cu aproximativ 0,35 puncte procentuale de la precedenta reuniune a BCE.

Potrivit BCE, economia zonei euro a continuat să se extindă în trimestrul al treilea, susținută inclusiv de redresarea sectorului serviciilor.

Investițiile în inteligență artificială contribuie la activitatea din industrie, serviciile digitale și exporturi, în timp ce cheltuielile guvernamentale pentru infrastructură și apărare sprijină economia.

Totuși, prețurile ridicate ale energiei riscă să reducă încrederea consumatorilor, iar dobânzile mai mari pot limita investițiile și creșterea economică.

Lagarde a precizat că BCE monitorizează și creșterea costurilor de împrumut ale Franței, precum și diferențele tot mai mari dintre condițiile de finanțare ale statelor europene.

Președinta BCE a menționat că emisiunile de obligațiuni pe termen lung ale marilor companii tehnologice, care finanțează investiții masive în infrastructură, contribuie la intensificarea concurenței pentru capital.

După anunțul BCE, piețele financiare indicau o probabilitate de aproximativ 67% pentru o nouă majorare a dobânzilor în decembrie, potrivit datelor LSEG.

Mark Wall, economist-șef pentru Europa la Deutsche Bank, consideră că cele două majorări efectuate deja și înăsprirea condițiilor financiare ar putea să nu fie suficiente pentru a contracara riscurile inflaționiste.

„Estimăm încă o majorare, la 2,75%, în decembrie, cât timp Lagarde este încă președintă, iar aceasta va fi probabil ultima creștere din actualul ciclu”, a declarat Wall, potrivit CNBC.

Analistul a menționat și incertitudinile legate de viitoarea conducere a BCE, după ce Christine Lagarde a anunțat joi că va părăsi funcția.

Dean Turner, economist-șef pentru zona euro și Regatul Unit la UBS Global Wealth Management, consideră că decizia BCE reprezintă mai degrabă o pauză prudentă într-un ciclu de înăsprire monetară decât încheierea acestuia.

Potrivit lui Turner, problemele fiscale ale Franței nu ar trebui să schimbe direcția politicii monetare în absența unor tensiuni financiare mai ample.