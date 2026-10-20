Mâncarea s-ar putea scumpi din nou în magazine. Economiștii BCE dau vina pe secetă și criză globală din energie

Un nou studiu publicat pe blogul oficial al Băncii Centrale Europene (BCE) avertizează că ritmul de creștere al prețurilor la produsele alimentare ar putea accelera din nou în perioada următoare. În timp ce inflația alimentară atinsese recent niveluri minime, o combinație periculoasă între tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și fenomenele meteorologice extreme amenință să erodeze din nou puterea de cumpărare a gospodăriilor europene.

După o perioadă de relativă acalmie în care presiunile inflaționiste păreau să se fi temperat, consumatorii din zona euro s-ar putea confrunta din nou cu majorări de prețuri la produsele de primă necesitate, avertizează BCE. Într-o analiză publicată marți pe blogul instituției de la Frankfurt, economiștii Băncii Centrale Europene avertizează că este mult prea devreme pentru a decreta victoria definitivă împotriva inflației alimentare.

Articolul, semnat de experții Elena Bobeica, Gerrit Koester, Friderike Kuik și Christiane Nickel, subliniază că temperarea recentă a inflației ar putea fi doar o fază tranzitorie, în condițiile în care la orizont se profilează noi riscuri majore pe lanțurile de aprovizionare.

În ultimele luni, evoluția prețurilor din zona euro dăduse motive de optimism temporar. Inflația anuală din sectorul alimentar a urmat o curbă descendentă accentuată, scăzând de la un nivel de 2,6% în luna ianuarie la 1,1% în august — marcând astfel cel mai scăzut nivel înregistrat de la jumătatea anului 2021 încoace. Deși în luna septembrie s-a consemnat o ușoară revenire la 1,3%, sentimentul general a fost că presiunile mari au trecut.

Această perioadă de stabilitate s-a datorat în principal unor factori favorabili din anul precedent: recoltele bune obținute la nivel european și o ieftinire consistentă pe piețele internaționale a materiilor prime agricole esențiale, precum cafeaua, cacaua sau zahărul.

Cu toate acestea, economiștii BCE punctează că percepția populației rămâne puternic afectată. Coșul alimentar de bază a devenit considerabil mai scump în ultimii ani, rămânând în medie cu 30% mai scump în zona euro comparativ cu finele anului 2021.

Produsele de zi cu zi, precum pâinea, laptele sau ciocolata, continuă să apese greu pe bugetele familiilor, menținând ridicată percepția inflației în rândul cetățenilor.

Liniștea de pe piețe este însă amenințată de doi factori perturbatori care încep să își facă simțite efectele în amonte pe lanțul de producție și distribuție:

Șocul energetic și geopolitic: Recentul conflict legat de Iran a generat perturbații pe piața energiei și a petrolului. Aceste scumpiri se difuzează treptat în întreaga economie, crescând direct costurile de transport, prețul îngrășămintelor chimice și cheltuielile legate de procesarea industrială a alimentelor. Capriciile climatice și campania agricolă: În paralel, anul 2026 a fost marcat de episoade severe de caniculă extremă și secetă prelungită în mai multe regiuni agricole cheie din Europa. Aceste fenomene au lovit culturile într-un moment critic al dezvoltării lor, afectând direct volumele recoltate și strângând oferta de materii prime alimentare.

Serviciile de specialitate ale BCE estimează că doar impactul condițiilor meteorologice adverse ar putea adăuga între 0,3 și 0,8 puncte procentuale la rata inflației alimentare în următoarele 12 luni.

Conform proiecțiilor analizate în articol, inflația alimentelor urmează să reintre pe o panta ascendentă, fiind prognozată o creștere treptată până la un nivel de 3,4% în trimestrul al treilea din 2027, după care ar urma să reintre pe un trend descendent.

„Un dublu șoc, legat de energie și de condițiile meteorologice extreme, ar putea reaprinde tensiunile asupra prețurilor alimentare, în contextul în care încetinirea economică observată de la începutul anului ar putea să fie doar temporară”, notează autorii analizei. Ei insistă pe ideea că „este încă prea devreme pentru a considera că inflația și-a pierdut incisivitatea”.

Chiar dacă proiecțiile pe termen mediu indică o stabilizare ulterioară, intervalul de până în 2027 se anunță unul dificil pentru consumatorii din zona euro, pe măsură ce costurile mai mari ale energiei și ale materiilor prime vor fi transferate treptat către prețul final de la raft.

Anunțul publicat pe blogul Băncii Centrale Europene vine într-un moment de vulnerabilitate politică și socială crescută în mai multe state membre. Un exemplu relevant este Franța, unde societatea civilă și clasa politică se află într-o mobilizare intensă împotriva „traiului scump” (vie chère), iar tema puterii de cumpărare domina dezbaterile publice.

Avertismentul economiștilor BCE reprezintă un semnal sensibil pentru guvernele naționale, care se văd puse în situația de a gestiona nemulțumirile populației în cazul unor noi scumpiri la produsele de bază. Eroderile succesive ale puterii de cumpărare din ultimii cinci ani au redus marja de manevră a gospodăriilor cu venituri mici și medii, făcând ca orice fluctuatie a prețului la alimente să aibă un ecou politic imediat.

Deși instituția monetară de la Frankfurt precizează, conform practicii standard, că opiniile exprimate pe blog aparțin autorilor și nu reflectă neapărat poziția oficială a Consiliului Guvernator al BCE, datele și argumentele tehnice prezentate reflectă îndoielile reale ale specialiștilor cu privire la rapiditatea cu care stabilitatea prețurilor va fi reinstaurată pe deplin în Europa.