CCIB: 7.465 de firme din București au produs afaceri de 144 de miliarde de euro. Ce sectoare domină economia Capitalei

Cele 7.465 de firme premiate de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) au generat afaceri de 144 de miliarde de euro în 2025. Rezultatele arată ce sectoare concentrează cele mai multe companii și cum se distribuie performanța în mediul de afaceri bucureștean.

Cele 7.465 de companii incluse în Topul Firmelor din București au înregistrat o cifră de afaceri totală de 144 de miliarde de euro și un profit din exploatare de 13 miliarde de euro. Acestea au generat, totodată, 592.000 de locuri de muncă, potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB).

Președintele CCIB, Iuliu Stocklosa, a declarat, în deschiderea galei de premiere, că performanța companiilor se bazează pe obiective bine definite, investiții, preocuparea constantă pentru eficiență și capacitatea de adaptare a strategiilor la schimbările din mediul economic. Acesta a arătat că dezvoltarea pe termen lung presupune luarea în considerare a evoluțiilor tehnologice, a așteptărilor clienților și a presiunilor concurențiale. Potrivit lui Stocklosa, companiile premiate au reușit și în acest an dificil să își transforme planurile în afaceri durabile, care generează valoare adăugată.

„Performanţa confirmată presupune obiective bine definite, investiţii, preocupare constantă pentru eficienţă şi disponibilitatea de a regândi strategiile atunci când contextul o cere. Înseamnă să construieşti pe termen lung, fără a pierde din vedere schimbările tehnologice, aşteptările clienţilor şi presiunile concurenţiale. Este ceea ce au făcut şi fac premianţii noştri, care au reuşit şi în acest an dificil să-şi transforme planurile în afaceri durabile şi generatoare de plus valoare”, a afirmat Stocklosa.

La rândul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a atras atenția asupra polarizării economiei românești. Acesta a precizat că cele 12.943 de companii incluse în Topul Național al Firmelor reprezintă 1,37% din totalul firmelor care au depus bilanțul, dar au realizat 53,7% din cifra de afaceri la nivel național, respectiv aproximativ 299 de miliarde de euro. Daraban a subliniat că, în pofida contextului macroeconomic volatil și dificil, companiile din București și-au confirmat rolul esențial în susținerea economiei naționale.

„Cele 12.943 firme aflate în Topul Naţional al Firmelor reprezintă 1,37% din cei care au depus bilanţul şi au realizat 53,7% din cifra de afaceri totală, la nivel naţional, adică 299 miliarde euro. În pofida contextului macroeconomic volatil şi dificil, companiile din Bucureşti au confirmat rolul esenţial pe care mediul antreprenorial din Capitală îl are în susţinerea economiei naţionale”, a subliniat Daraban.

În ceea ce privește distribuția companiilor premiate pe domenii de activitate, cele mai multe activează în sectorul serviciilor, respectiv 2.641 de firme, reprezentând 35,4% din total. Acestea sunt urmate de companiile din comerț, cu 2.046 de firme (27,4%), și de cele din industrie, cu 1.455 de firme (19,5%).

CCIB a organizat cea de-a 33-a ediție a Topului Firmelor din București, eveniment dedicat recunoașterii performanțelor economice ale companiilor din Capitală. Ediția din acest an s-a desfășurat sub sloganul „Îți celebrăm excelența prin promovarea performanței, creându-ți oportunități de parteneriat”.

Potrivit metodologiei de clasificare, dintre cele 182.535 de firme cu sediul social în București care au depus bilanțul aferent anului 2025, cu 2,4% mai multe decât în anul precedent, 71.173 de companii, reprezentând 39% din total, au îndeplinit criteriile de eligibilitate.

Dintre firmele eligibile, CCIB a premiat 7.465, echivalentul a 10,5% din totalul companiilor înscrise în competiție. Alte 811 firme s-au calificat pentru obținerea Trofeului de Excelență, după ce s-au clasat pe primele trei poziții ale clasamentului timp de cinci ani consecutivi.

Dintre acestea, 459 de companii, reprezentând 57% din total, au menținut acest nivel de performanță timp de zece ani consecutivi, potrivit organizatorilor.

Clasamentul a fost realizat pe baza unei metodologii unitare la nivelul sistemului cameral, care evaluează performanța companiilor în funcție de indicatori economico-financiari cantitativi și calitativi.

Pe lângă distincțiile acordate pentru rezultatele economice obținute în 2025 și trofeele de excelență, în cadrul evenimentului au fost decernate și trofee și diplome speciale.