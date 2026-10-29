Investiție majoră în energia nucleară din România. Nuclearelectrica a aprobat contractarea a 800 de milioane de euro pentru Cernavodă

Acționarii Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN) au aprobat joi, 29 octombrie 2026, contractarea unei finanțări de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI), destinată retehnologizării Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă. Decizia a fost adoptată cu peste 99,8% dintre voturile acționarilor prezenți sau reprezentați. În cadrul acelorași adunări au fost analizate și situația proiectului SMR Doicești, precum și procedura de selecție a unor noi membri în Consiliul de Administrație al companiei.

Ministerul Energiei a anunțat că, în data de 29 octombrie 2026, au avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Societății Naționale Nuclearelectrica.

La Adunarea Generală Ordinară au participat, direct sau prin reprezentanți, 55 de acționari, care dețineau împreună 92,99055% din capitalul social al companiei.

În cazul Adunării Generale Extraordinare, au fost prezenți sau reprezentați 54 de acționari, cu o participație cumulată de 92,97626% din capitalul social.

Ministerul Energiei a precizat că a fost întrunit cvorumul necesar pentru desfășurarea ambelor adunări.

Pe ordinea de zi s-au aflat trei subiecte importante pentru activitatea Nuclearelectrica: retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești și selecția membrilor Consiliului de Administrație.

Principala decizie adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a vizat aprobarea contractării unei finanțări de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții.

Hotărârea a fost adoptată cu 99,87700% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Finanțarea este destinată proiectului de retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă și va fi structurată în două contracte distincte, fiecare în valoare de 400 de milioane de euro.

„Astăzi, 29 octombrie 2026, s-au întrunit Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. (SNN). La AGOA au fost prezenţi sau reprezentaţi 55 de acţionari, deţinând 92,99055% din capitalul social, iar la AGEA au fost prezenţi sau reprezentaţi 54 de acţionari, deţinând 92,97626% din capitalul social. Cvorumul a fost întrunit pentru ambele adunări. Pe ordinea de zi a celor două adunări au fost incluse subiecte privind retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă, proiectul SMR Doiceşti şi selecţia membrilor Consiliului de Administraţie. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat, cu 99,87700% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, contractarea de către SNN a unei finanţări de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), destinată retehnologizării Unităţii 1. Finanţarea este structurată în două contracte de câte 400 de milioane de euro”, a transmis Nuclearelectrica într-un comunicat.

Proiectul de retehnologizare urmărește prelungirea duratei de exploatare a Unității 1 de la Cernavodă cu un nou ciclu de 30 de ani.

Banca Europeană de Investiții a aprobat acordarea finanțării necesare, iar acționarii Nuclearelectrica au aprobat semnarea contractelor, sub rezerva finalizării condițiilor de finanțare.

Potrivit Ministerului Energiei, condițiile aprobate prevăd o maturitate a finanțării de 22 de ani, precum și o perioadă de grație de patru ani pentru rambursarea principalului.

Aceste prevederi stabilesc cadrul financiar în care Nuclearelectrica va putea utiliza împrumuturile destinate retehnologizării reactorului nuclear.

Totuși, accesarea efectivă a fondurilor depinde de îndeplinirea unor condiții suplimentare, inclusiv de acordarea unei garanții din partea statului român.

Una dintre condițiile esențiale pentru utilizarea finanțării de 800 de milioane de euro este intrarea în vigoare a unei garanții de stat care să acopere 80% din principalul împrumutului.

Raportat la valoarea totală a finanțării aprobate, această proporție corespunde unei sume de 640 de milioane de euro.

Garanția urmează să fie formalizată printr-un contract separat, care va fi încheiat între Banca Europeană de Investiții și statul român, prin intermediul Ministerului Finanțelor.

Semnarea acestui contract va avea loc după obținerea aprobărilor necesare.

Printre condițiile care trebuie îndeplinite se numără și obținerea unei decizii din partea Comisiei Europene privind ajutorul de stat.

Ministerul Energiei și-a exprimat susținerea pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă, subliniind însă necesitatea unei evaluări atente a obligațiilor financiare și a riscurilor asociate.

Instituția consideră că trebuie analizate atât implicațiile financiare pentru Nuclearelectrica, cât și riscurile pe care finanțarea și garanția de stat le-ar putea genera pentru statul român.

„Condiţiile de finanţare aprobate prevăd o maturitate de 22 de ani şi o perioadă de graţie de patru ani pentru rambursarea principalului. Utilizarea finanţării este condiţionată de intrarea în vigoare a unei garanţii de stat pentru 80% din principal. Garanţia urmează să fie formalizată printr-un contract separat între BEI şi statul român, prin Ministerul Finanţelor, după obţinerea aprobărilor necesare, inclusiv a deciziei Comisiei Europene privind ajutorul de stat. Ministerul Energiei susţine proiectul de retehnologizare a Unităţii 1, cu evaluarea atentă a obligaţiilor financiare şi a riscurilor pentru companie şi pentru stat”, a notat ministerul de resort.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost analizată și situația proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Acționarii au luat act de informarea privind stadiul îndeplinirii condițiilor asociate deciziei finale de investiție pentru acest proiect.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei, la data raportării, peste 80% dintre condițiile asociate deciziei finale de investiție nu fuseseră încă îndeplinite.

Această situație impune clarificări suplimentare privind mai multe aspecte esențiale pentru continuarea proiectului.

Printre acestea se numără stabilirea condițiilor fundamentale ale investiției, modul de alocare a riscurilor între partenerii implicați și actualizarea strategiei de implementare.

În acest context, Adunarea Generală Extraordinară a aprobat măsurile propuse pentru activitatea RoPower Nuclear, compania de proiect implicată în dezvoltarea SMR Doicești.

Decizia a fost adoptată cu 90,13366% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Măsurile aprobate de acționarii Nuclearelectrica urmăresc reorganizarea priorităților în activitatea RoPower Nuclear, în raport cu stadiul actual al proiectului SMR Doicești.

Potrivit Ministerului Energiei, compania de proiect trebuie să își concentreze activitatea asupra îndeplinirii condițiilor prioritare necesare pentru continuarea investiției.

În același timp, măsurile vizează eficientizarea cheltuielilor, astfel încât resursele disponibile să fie utilizate în raport cu necesitățile și etapele de dezvoltare ale proiectului.

Ministerul Energiei consideră că deciziile privind următoarele etape ale investiției trebuie fundamentate pe evaluări tehnice și economice.

Instituția subliniază, de asemenea, necesitatea protejării intereselor statului român, în calitatea sa de acționar al Nuclearelectrica.

Prin urmare, continuarea proiectului SMR Doicești este analizată în contextul condițiilor încă neîndeplinite, al riscurilor care trebuie distribuite între parteneri și al necesității actualizării strategiei de implementare.

O altă decizie adoptată în data de 29 octombrie 2026 privește conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru ocuparea a cinci posturi în Consiliul de Administrație al SNN.

Hotărârea a fost adoptată cu 100% dintre voturile valabil exprimate. Procedura de selecție va fi derulată de Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară a companiei.

Procesul trebuie să respecte prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

Totodată, vor fi respectate atribuțiile și rolul comisiei de selecție și nominalizare, conform cadrului legal aplicabil.

Deciziile adoptate de acționarii Nuclearelectrica în cadrul celor două adunări din 29 octombrie vizează astfel trei direcții importante pentru companie: asigurarea finanțării pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, clarificarea condițiilor necesare continuării proiectului SMR Doicești și declanșarea procedurii de selecție pentru cinci membri ai Consiliului de Administrație.

În cazul retehnologizării Unității 1, finanțarea de 800 de milioane de euro a primit aprobarea acționarilor, însă utilizarea acesteia rămâne condiționată de finalizarea procedurilor necesare, inclusiv de formalizarea garanției de stat și obținerea aprobărilor privind ajutorul de stat.