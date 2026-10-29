Alphabet se îndreaptă spre cea mai mare pierdere bursieră din istoria sa. Acțiunile companiei-mamă a Google s-au prăbușit după publicarea rezultatelor financiare

Alphabet, compania-mamă a Google, se îndreaptă spre cea mai slabă ședință bursieră din istoria sa, după ce acțiunile au scăzut cu aproximativ 12% joi, în urma publicării rezultatelor financiare pentru al treilea trimestru. Este cea mai accentuată scădere înregistrată într-o singură ședință de la listarea companiei la bursă, în 2004.

Declinul pune în pericol aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a companiei. Dacă pierderea se confirmă, aceasta ar reprezenta a doua cea mai mare scădere a valorii de piață înregistrată într-o singură zi de o companie listată în Statele Unite. Singurul precedent mai amplu este cel al Nvidia, care a pierdut aproximativ 593 de miliarde de dolari pe 27 ianuarie 2025, când compania chineză DeepSeek a provocat turbulențe în rândul investitorilor interesați de inteligența artificială.

Potrivit calculelor Yahoo! Finance, acțiunile Alphabet ar trebui să închidă la aproximativ 274,75 de dolari, în scădere cu circa 15%, pentru ca pierderea companiei să depășească recordul Nvidia. Între timp, Alphabet a depășit deja pierderea de 400 de miliarde de dolari suferită de SpaceX pe 22 iunie, precedentul loc al doilea în clasamentul celor mai mari pierderi bursiere zilnice.

În valoare absolută, declinul actual este de departe cel mai sever din istoria Alphabet. Precedentul record negativ al companiei a fost o pierdere de aproximativ 275 de miliarde de dolari, înregistrată pe 23 iulie. De asemenea, acțiunile sunt pe cale să consemneze cea mai mare scădere după publicarea rezultatelor financiare trimestriale, potrivit Bespoke Investment Group. Anterior, cea mai accentuată depreciere de acest tip fusese de aproape 10%, în iulie 2008.

Raportul financiar pentru al treilea trimestru a oferit argumente atât investitorilor optimiști, cât și celor pesimiști. Veniturile Google Cloud s-au mai mult decât dublat, ajungând la aproximativ 31 de miliarde de dolari, iar aplicația Gemini a depășit pragul de un miliard de utilizatori.

Cu toate acestea, veniturile din căutările online au crescut cu 12%, până la aproximativ 63 de miliarde de dolari, sub estimările analiștilor de pe Wall Street, care se situau în jurul valorii de 65 de miliarde de dolari.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă fluxul de numerar liber, indicator care măsoară banii rămași după plata cheltuielilor, inclusiv a celor pentru centrele de date. Acesta a trecut pe minus, înregistrând o pierdere de aproximativ 9 miliarde de dolari, pe fondul creșterii cheltuielilor pentru inteligența artificială.

În plus, participațiile companiei în laboratoare de inteligență artificială au generat costuri suplimentare. Aceste cheltuieli contribuie la presiunea financiară resimțită de Alphabet în contextul investițiilor tot mai mari în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor AI.

Jeffrey Wlodarczak, directorul general al Pivotal Research, a explicat că investitorii pesimiști ar putea interpreta rezultatele drept un prim semnal că inteligența artificială începe să afecteze serios activitatea de căutare online a Google. Această perspectivă ar putea alimenta temerile privind impactul noilor tehnologii asupra uneia dintre principalele surse de venit ale companiei.

În schimb, Angelo Zino, analist la CFRA, a adoptat o poziție mai răbdătoare. Acesta consideră că reculul acțiunilor ar putea reprezenta o oportunitate de cumpărare pentru investitori.

Scăderile bursiere de asemenea dimensiuni erau considerate cândva excepționale. Potrivit informațiilor Bloomberg, acțiunile companiilor listate în Statele Unite au pierdut cel puțin 200 de miliarde de dolari într-o singură ședință de tranzacționare de 18 ori de la începutul anului și până miercuri.

Prin comparație, în întregul an 2025 au fost înregistrate 13 astfel de episoade, în timp ce înainte de 2022 nu fusese consemnat niciunul.

În cazul Alphabet, presiunea asupra valorii de piață se acumulează de mai multe luni. Compania a pierdut aproximativ 1.400 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră de la recordul atins în luna mai.

Următorul reper important pentru investitori este raportarea financiară a Amazon, programată după închiderea ședinței bursiere de joi. Amazon este ultima dintre cele trei mari companii furnizoare de servicii cloud care își publică rezultatele în această săptămână.

Evoluția veniturilor Amazon Web Services va fi urmărită îndeaproape, în special în ceea ce privește ritmul de creștere și impactul asupra fluxului de numerar.

Dacă Amazon Web Services va înregistra o creștere mai rapidă, fără ca fluxul de numerar al companiei să fie afectat negativ, acest lucru ar putea indica faptul că dificultățile Alphabet sunt legate în mod specific de activitatea de căutare online a Google, nu de o problemă generală a investițiilor în inteligența artificială.

În schimb, dacă Amazon va raporta încă un trimestru cu un consum ridicat de numerar, îngrijorările investitorilor s-ar putea extinde la întregul sector al investițiilor în AI. În acest scenariu, strategia companiilor care alocă sume tot mai mari pentru dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea fi privită cu mai multă prudență de piețele financiare.