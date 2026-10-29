Profitul Alphabet, compania-mamă a Google, a scăzut puternic. Acțiunile s-au prăbușit cu 9%, deși veniturile au crescut cu 25%

Alphabet, compania-mamă a Google, a raportat un profit net de 26,17 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2026, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Deși veniturile au crescut cu 25%, rezultatele au fost sub așteptările analiștilor de pe Wall Street, iar acțiunile companiei au pierdut aproximativ 9% în tranzacțiile de după închiderea bursei.

Grupul american Alphabet, cu sediul în Mountain View, California, a anunțat miercuri că profitul net pentru perioada iulie-septembrie 2026 a fost de 26,17 miliarde de dolari, comparativ cu 34,98 miliarde de dolari în trimestrul corespunzător din 2025.

Veniturile au avansat cu 25%, ajungând la 127,58 miliarde de dolari, însă au rămas sub estimările analiștilor.

Potrivit datelor FactSet, analiștii anticipau, în medie, venituri de 127,97 miliarde de dolari. Profitul raportat pe acțiune a fost de 2,12 dolari. Rezultatele au fost afectate de o pierdere de 8,7 miliarde de dolari din investițiile în participații, transmite The Independent.

Estimările analiștilor indicau un profit de aproximativ 3,01 dolari pe acțiune, însă nu era clar imediat dacă această valoare poate fi comparată direct cu rezultatul raportat de companie.

Directorul general al Google și Alphabet, Sundar Pichai, a descris trimestrul drept unul solid, evidențiind creșterea veniturilor și dezvoltarea serviciilor de inteligență artificială.

„Am ajuns acum la un ritm anualizat al veniturilor de o jumătate de trilion de dolari. Abordarea noastră integrată, de la infrastructură până la aplicații, stimulează creșterea în toate segmentele companiei”, a declarat Pichai.

Acesta a anunțat și că Gemini, asistentul de inteligență artificială dezvoltat de Google, a atins pragul de un miliard de utilizatori.

Potrivit directorului general, Gemini a devenit astfel produsul cu cea mai rapidă creștere din istoria Google.

Investitorii au reacționat negativ la rezultatele financiare, în special la ratarea estimărilor privind veniturile și la reducerea profitului net.

Acțiunile Alphabet au pierdut aproximativ 9% în prima oră de tranzacționare de după închiderea ședinței bursiere de miercuri, ajungând la 295,20 dolari.

Scăderea a venit în ciuda avansului puternic al veniturilor și a creșterii numărului de utilizatori ai serviciilor de inteligență artificială ale companiei.