Acțiunile Moody’s au scăzut cu peste 4%. Veniturile din ratinguri de credit au fost sub așteptările analiștilor

Moody’s, compania americană specializată în ratinguri de credit și analiză financiară, a raportat rezultate trimestriale sub estimările analiștilor, pe fondul scăderii veniturilor din activitatea de evaluare a riscului de credit. Dobânzile mai ridicate au afectat emisiunile de obligațiuni corporative, iar acțiunile companiei au pierdut peste 4% în primele ore de tranzacționare.

Moody’s Corporation a înregistrat un profit net atribuibil companiei de 734 de milioane de dolari în ultimul trimestru raportat, comparativ cu 646 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul diluat pe acțiune a crescut de la 3,60 dolari la 4,24 dolari, transmite Bloomberg.

Cu toate acestea, rezultatele ajustate au fost sub așteptările pieței. Profitul ajustat pe acțiune s-a situat la 4,14 dolari, în timp ce estimarea mediană a analiștilor consultați de Bloomberg era de 4,27 dolari.

Diferența a fost determinată în principal de performanța mai slabă a diviziei Moody’s Investors Service, responsabilă cu activitatea de rating de credit.

Veniturile acestei divizii au scăzut cu aproximativ 1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,087 miliarde de dolari. Analiștii anticipaseră venituri de 1,132 miliarde de dolari.

Rezultatele sub așteptări ale diviziei Moody’s Investors Service au venit pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor, care a afectat vânzările de titluri de datorie emise de companii.

Randamentele mai mari înseamnă, în general, costuri de finanțare mai ridicate pentru firmele care vor să atragă bani prin emiterea de obligațiuni.

Această evoluție poate reduce interesul companiilor pentru noi împrumuturi pe piața de capital, afectând inclusiv cererea pentru serviciile de rating oferite de Moody’s.

După publicarea rezultatelor, acțiunile companiei au scăzut cu până la 4,14% în primele ore de tranzacționare, atingând 455,65 dolari.

A fost cea mai mare scădere procentuală înregistrată pe parcursul unei ședințe bursiere de la începutul lunii iulie.

În ciuda rezultatelor trimestriale sub așteptări, Moody’s nu și-a modificat prognozele pentru întregul an, inclusiv estimările privind profitul pe acțiune și fluxul de numerar liber.

Analiștii Jason Haas și Keegan Antico de la Wells Fargo și-au menținut recomandarea „overweight” pentru acțiunile companiei, ceea ce indică așteptări privind o performanță superioară celei a pieței sau a sectorului de referință.

Aceștia consideră că divizia de analiză financiară a Moody’s, care furnizează date și cercetări economice, poate compensa fluctuațiile veniturilor din activitatea de rating.

Totuși, analiștii au identificat și riscuri pentru evoluția companiei. Printre acestea se numără reducerea numărului de noi emisiuni de obligațiuni și menținerea unor dobânzi ridicate.

Un risc important privește companiile cu ratinguri speculative, cunoscute și sub denumirea de „junk”, pentru care refinanțarea datoriilor existente ar putea deveni mai costisitoare în condițiile unor rate ale dobânzii mai mari.