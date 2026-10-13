Băncile americane, sub presiune după cinci săptămâni de scăderi la bursă. Investitorii așteaptă rezultatele marilor instituții financiare

SURSA FOTO: Imagine generată cu ajutorul AI.

Marile bănci americane intră într-o săptămână importantă pentru piețele financiare, după cinci săptămâni consecutive de scăderi ale acțiunilor din sector. Investitorii așteaptă rezultatele trimestriale ale instituțiilor de credit pentru a vedea dacă veniturile mai mari din dobânzi pot compensa costurile de finanțare și presiunile economice. Bogdan Maioreanu, analist eToro, atrage atenția că perspectivele prezentate de bănci ar putea conta chiar mai mult decât profiturile raportate.

Acțiunile băncilor americane se află sub presiune înaintea publicării rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea, într-un moment în care investitorii încearcă să evalueze capacitatea instituțiilor de credit de a face față costurilor tot mai ridicate.

Potrivit unei analize realizate de Bogdan Maioreanu, fondul tranzacționat la bursă SPDR S&P Bank, care urmărește evoluția sectorului bancar american, a înregistrat cinci săptămâni consecutive de scăderi.

Pe parcursul trimestrului al treilea, fondul a pierdut 6,8% din valoare.

La un preț de 63,10 dolari, acesta se tranzacționa cu aproximativ 12% sub maximul istoric de 71,90 dolari, atins în august.

De asemenea, cotația se situa sub media mobilă pe 50 de săptămâni, un indicator urmărit de investitori pentru evaluarea tendințelor pieței.

Scăderile vin într-o perioadă în care analiștii anticipează o creștere de aproximativ 30% a profiturilor companiilor din indicele S&P 500, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Această diferență pune și mai multă presiune asupra băncilor, ale căror rezultate vor fi analizate atât prin prisma veniturilor obținute, cât și a perspectivelor pentru următoarele trimestre.

Una dintre principalele întrebări ale investitorilor este dacă băncile vor reuși să transforme dobânzile mai ridicate în profituri mai mari.

Creșterea ratelor dobânzilor poate majora veniturile obținute din creditele acordate populației și companiilor.

În același timp, băncile trebuie să suporte costuri mai mari pentru atragerea și păstrarea depozitelor.

Dobânzile ridicate pot reduce și valoarea de piață a obligațiunilor cumpărate anterior, când randamentele erau mai mici.

Aceste pierderi de valoare nu se transformă automat în pierderi de numerar dacă instituțiile păstrează obligațiunile până la scadență.

Totuși, ele pot afecta capitalul băncilor și pot limita posibilitatea acestora de a răscumpăra propriile acțiuni.

O altă problemă este presiunea exercitată asupra debitorilor.

Consumatorii și companiile care plătesc dobânzi mai mari pentru împrumuturi se pot confrunta cu dificultăți în achitarea obligațiilor financiare.

În cazul băncilor regionale americane, analiștii anticipează o creștere modestă a creditării, marje nete de dobândă ușor mai ridicate și o calitate a portofoliilor de credite în general stabilă.

Investitorii vor urmări însă dacă aceste evoluții sunt suficiente pentru a compensa costurile mai mari ale depozitelor.

Rezultatele marilor bănci americane vor oferi informații și despre evoluția activităților de tranzacționare și a serviciilor bancare de investiții.

Potrivit analizei eToro, trimestrul al doilea a fost neobișnuit de puternic, ceea ce stabilește un nivel ridicat de comparație pentru rezultatele din trimestrul al treilea.

JPMorgan anticipează o creștere importantă, față de aceeași perioadă a anului trecut, a veniturilor din tranzacționare și a comisioanelor din serviciile bancare de investiții.

Bank of America se așteaptă la venituri din tranzacționare în mare parte stabile, dar și la comisioane mai reduse din tranzacții.

Goldman Sachs a indicat o activitate puternică în tranzacționarea acțiunilor, însă o evoluție mai slabă în segmentul instrumentelor cu venit fix și costuri mai mari.

Volatilitatea piețelor din septembrie ar fi putut susține veniturile din tranzacționare, dar, în același timp, ar fi putut determina unele companii să amâne finalizarea tranzacțiilor.

În aceste condiții, cheltuielile vor avea o importanță comparabilă cu veniturile.

Creșterea volumului de activitate nu se traduce neapărat în profituri mai mari dacă instituțiile financiare înregistrează cheltuieli suplimentare importante cu salariile, bonusurile și tehnologia.

Interesul pentru rezultatele băncilor este ridicat și în rândul investitorilor individuali.

Potrivit celui mai recent sondaj „Retail Investor Beat”, realizat de eToro, 63% dintre investitorii individuali la nivel global dețin acțiuni în sectorul serviciilor financiare.

În România, proporția este ușor mai mare, de 64%.

Sectorul financiar se află și printre domeniile în care investitorii intenționează să își majoreze expunerea.

La nivel global, 12% dintre respondenți au indicat serviciile financiare drept un sector în care sunt dispuși să investească mai mult.

Acesta ocupă locul al doilea în preferințele investitorilor, după tehnologie, menționată de 20% dintre participanți.

În cazul investitorilor români, tehnologia rămâne pe primul loc, iar serviciile financiare împart poziția a doua cu sectorul energetic.

Fiecare dintre cele două domenii a fost indicat de 15% dintre respondenții din România.

Datele arată că evoluția companiilor financiare prezintă interes pentru o parte importantă a investitorilor individuali, inclusiv pentru cei români.

Rezultatele băncilor sunt publicate într-un mediu economic caracterizat de costuri ridicate ale energiei și finanțării.

Potrivit analizei prezentate de Bogdan Maioreanu, contractele futures pe petrolul Brent au crescut cu 34,4% în trimestrul al treilea, până la aproximativ 98 de dolari.

În aceeași perioadă, randamentul obligațiunilor guvernamentale americane cu maturitatea de zece ani a urcat la 5,3%.

Aceste evoluții au contribuit la creșterea costurilor energetice și de finanțare.

Pentru bănci, efectele se pot reflecta atât în cererea de credite, cât și în capacitatea clienților de a-și achita datoriile.

Investitorii vor urmări în special evoluția restanțelor la cardurile de credit, cererea de împrumuturi și declarațiile conducerii băncilor privind situația financiară a gospodăriilor și companiilor.

Aceste informații pot indica dacă presiunile economice încep să afecteze mai puternic clienții instituțiilor de credit.

Bogdan Maioreanu consideră că actualul sezon de raportare financiară va fi evaluat în special prin prisma perspectivelor prezentate de conducerea băncilor.

Investitorii nu vor urmări doar dacă profiturile trimestriale depășesc estimările analiștilor, ci și capacitatea instituțiilor de a menține marje de dobândă solide și de a controla cheltuielile.

Un alt indicator important va fi evoluția pierderilor asociate creditelor.

În cazul acțiunilor bancare, o revenire a ETF-ului SPDR S&P Bank peste media mobilă pe 50 de săptămâni ar putea contribui la îmbunătățirea încrederii investitorilor.

Totuși, analistul eToro atrage atenția că o redresare durabilă nu poate depinde exclusiv de rezultate trimestriale peste așteptări.

Pentru a schimba tendința negativă a sectorului, băncile vor trebui să demonstreze că pot păstra marje rezistente, pot controla costurile și pot gestiona pierderile din credite, într-un mediu economic în care finanțarea rămâne scumpă.