Noi reguli europene pentru firme ar putea veni în 2027. IMM-urile din România cer ghiduri clare, mai puține obligații administrative și plăți la timp
SURSA FOTO: Dreamstime - Firme, afaceri
Întârzierile la plată, raportarea sustenabilității și noile reguli europene privind produsele realizate prin muncă forțată se numără printre problemele discutate de Florin Jianu, președintele IMM ROMÂNIA, în cadrul unei reuniuni SMEunited. Organizația susține măsuri europene care să reducă povara administrativă și să ajute întreprinderile mici și mijlocii să se dezvolte și să devină mai competitive în perspectiva anului 2027.
IMM-urile europene cer reguli mai clare și plata la timp. Florin Jianu a discutat cu reprezentanții SMEunited despre prioritățile pentru 2027
Întreprinderile mici și mijlocii europene au nevoie de plăți efectuate la timp, reguli proporționale și instrumente simple pentru raportarea sustenabilității, potrivit Consiliului Național al IMM-urilor din România.
Aceste teme au fost discutate în cadrul unei reuniuni prezidate de Florin Jianu, în perspectiva viitorului program de lucru al Comisiei Europene pentru 2027.
Florin Jianu, președintele IMM ROMÂNIA și vicepreședintele SMEunited, a prezidat o întâlnire a Comitetului pentru Politici privind Întreprinderile din cadrul organizației europene SMEunited. Discuțiile au vizat provocările cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii și modul în care viitoarele inițiative ale Comisiei Europene ar putea sprijini dezvoltarea, inovarea și competitivitatea acestora.
Reprezentanții mediului antreprenorial au subliniat importanța plăților efectuate la timp și a unor reguli clare, care să nu genereze bariere administrative suplimentare pentru companii.
În cadrul reuniunii a intervenit și Anna Lupi, reprezentantă a Direcției Generale pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) din cadrul Comisiei Europene. Aceasta a abordat regulamentul european privind produsele realizate prin muncă forțată și măsurile prin care întreprinderile mici și mijlocii pot fi pregătite pentru aplicarea noilor cerințe.
Regulamentul privind întârzierile la plată rămâne blocat în Consiliu
Una dintre temele principale a fost combaterea întârzierilor la plată.
Regulamentul european destinat acestei probleme rămâne blocat în Consiliul Uniunii Europene, iar SMEunited susține menținerea propunerii pe agenda europeană și continuarea demersurilor pentru identificarea unei soluții concrete.
Plățile întârziate pot afecta capacitatea IMM-urilor de a-și susține activitatea și de a investi în dezvoltare. În acest context, organizația subliniază legătura dintre respectarea termenelor de plată, investiții și creșterea economică.
IMM-urile au nevoie de instrumente simple pentru raportarea sustenabilității
O altă temă a reuniunii a fost standardul voluntar de raportare privind sustenabilitatea.
IMM-urile au nevoie de instrumente practice și proporționale pentru a răspunde solicitărilor venite din partea clienților, instituțiilor financiare și companiilor mari.
Schimbul de bune practici și accesul la îndrumări clare sunt considerate importante pentru simplificarea procesului de raportare și pentru reducerea dificultăților administrative întâmpinate de întreprinderile mici.
Companiile trebuie pregătite pentru regulile privind munca forțată
Participanții au discutat și despre regulamentul european referitor la produsele realizate prin muncă forțată. Potrivit IMM ROMÂNIA, informarea și pregătirea companiilor trebuie să înceapă din timp, iar ghidurile practice și măsurile de sprijin sunt necesare pentru înțelegerea și aplicarea noilor cerințe.
În postarea publicată marți, 13 octombrie, pe Facebook, Consiliul Național al IMM-urilor din România a reiterat susținerea pentru politici europene adaptate realităților antreprenorilor, care să reducă sarcinile administrative și să creeze condiții pentru dezvoltarea și competitivitatea IMM-urilor.
Reuniunea face parte din demersurile privind proiectul „IMM România – Lideri pentru Europa”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027.
Recomandările noastre
După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.