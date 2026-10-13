Bani de la stat pentru apicultorii din România. APIA a virat peste 51,8 milioane de lei. Cine a beneficiat de sprijin

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a efectuat plăți în valoare totală de peste 51,8 milioane de lei pentru apicultorii din România, în cadrul intervențiilor prevăzute de Planul Strategic PAC 2023-2027. Fondurile au fost virate pe 12 octombrie 2026 către 5.369 de beneficiari eligibili și sunt destinate susținerii activităților din sectorul apicol, inclusiv achiziționării de echipamente, tratamente pentru albine și îmbunătățirii condițiilor de producție.

APIA a anunțat că a efectuat, în data de 12 octombrie 2026, plăți în valoare totală de 51.814.035,21 lei către apicultorii care au accesat intervențiile aferente anului 2026 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Sprijinul financiar a fost acordat unui număr de 5.369 de beneficiari eligibili, în urma verificării cererilor depuse.

Finanțarea este asigurată în proporții egale din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Astfel, 25.906.992,43 lei provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), reprezentând 50% din sprijinul acordat, iar 25.907.042,78 lei sunt asigurați de la bugetul național.

Pentru calcularea sprijinului financiar în anul 2026 a fost utilizat cursul de schimb de 5,0968 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 31 decembrie 2025.

Potrivit datelor comunicate de APIA, în anul 2026 au fost depuse 5.391 de cereri de plată pentru intervențiile destinate sectorului apicol.

După efectuarea verificărilor administrative și a controalelor la fața locului, instituția a autorizat la plată 5.369 de cereri.

Prin urmare, 22 dintre cererile depuse nu au fost autorizate la plată în cadrul acestei etape.

Fondurile acordate urmăresc sprijinirea apicultorilor în desfășurarea activității, modernizarea exploatațiilor și îmbunătățirea condițiilor de producție și comercializare a produselor apicole.

Intervențiile accesate în anul 2026 acoperă mai multe categorii de cheltuieli necesare activităților apicole.

Una dintre măsurile de sprijin vizează achiziționarea produselor medicinale veterinare utilizate pentru tratarea varoozei și nosemozei, afecțiuni care pot afecta sănătatea familiilor de albine.

O altă intervenție permite achiziționarea de cutii noi pentru înlocuirea celor uzate în urma deplasării stupilor în pastoral.

Apicultorii au putut solicita finanțare și pentru cumpărarea unor accesorii și echipamente necesare colectării și prelucrării produselor apicole.

Printre acestea se numără colectoarele de polen și propolis, uscătoarele de polen, încălzitoarele pentru miere, topitoarele de ceară, maturatoarele, centrifugele și mașinile de descăpăcit.

De asemenea, sprijinul a vizat achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție utilizate în activitatea curentă.

Programul include și finanțarea achiziționării de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și a echipamentelor pentru încărcarea și descărcarea stupilor în pastoral.

Sunt eligibile, în cadrul intervenției corespunzătoare, inclusiv echipamentele autopropulsate destinate acestor operațiuni.

Totodată, apicultorii au putut accesa sprijin financiar pentru achiziționarea de mătci și familii de albine.

Intervențiile urmăresc susținerea dezvoltării stupinelor și menținerea capacității de producție în sectorul apicol.

Finanțarea a fost disponibilă și pentru achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită și de multiplicare.

O altă categorie de cheltuieli acoperite prin intervențiile apicole din 2026 este reprezentată de analizele de laborator pentru verificarea calității mierii.

Prin intermediul intervenției IS-A 07-01, beneficiarii au putut solicita decontarea analizelor fizico-chimice și a celor pentru identificarea reziduurilor, necesare pentru atestarea calității produsului.

Potrivit APIA, obiectivul principal al acestor intervenții este susținerea sectorului apicol românesc, îmbunătățirea condițiilor de producție și eficientizarea comercializării produselor apicole.

Informațiile privind acordarea sprijinului financiar pentru intervențiile apicole aferente anului 2026 sunt disponibile pe site-ul oficial al APIA, în secțiunea dedicată Planului Strategic PAC 2023-2027.