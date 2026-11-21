Un nou cutremur în România, sâmbătă dimineață, 21 noiembrie. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
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Un nou cutremur s-a produs sâmbătă dimineață, 21 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3,4 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Mișcarea tectonică a fost înregistrată la trei zile după cutremurul de 5,7 care a avut loc miercuri, în aceeași regiune.
Cutremur în România, sâmbătă, 21 noiembrie. Anunțul INFP
România a fost zguduită de un nou cutremur în dimineața zilei de sâmbătă, 21 noiembrie. Seismul a fost înregistrat la ora 05:26:25, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.
Potrivit datelor oficiale, cutremurul a avut magnitudinea de 3,4 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri. Specialiștii INFP l-au încadrat în categoria cutremurelor slabe.
„În ziua de 21 Noiembrie 2026, la ora 05:26:25 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 140.0 km”, a precizat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Epicentrul a fost localizat la 34,3 kilometri vest de Focșani și la 69,5 kilometri nord de Buzău. Seismul s-a produs și la 76,2 kilometri est de Sfântu-Gheorghe.
De asemenea, cutremurul a fost localizat la 87,2 kilometri sud-vest de Bârlad și la 89,1 kilometri sud de Bacău. Distanța față de Brașov a fost de 90,5 kilometri, spre est.
Un cutremur puternic, de 5,7, s-a produs miercuri în Vrancea
Noul seism vine la doar câteva zile după cutremurul puternic înregistrat miercuri, 18 noiembrie 2026, în aceeași zonă seismică.
Atunci, mișcarea tectonică s-a produs la ora 02:48 și a avut magnitudinea de 5,7. Cutremurul a fost înregistrat la o adâncime de 120,8 kilometri.
Activitatea seismică a continuat și în cursul zilei de miercuri. În zona Vrancea au mai fost înregistrate două cutremure, cu magnitudinile de 2 și 3,1.
Prin comparație, seismul produs sâmbătă dimineață a avut o magnitudine considerabil mai mică. Totodată, acesta s-a produs la o adâncime mai mare decât cea înregistrată în cazul cutremurului de miercuri.
Mai multe cutremure au fost înregistrate în ultimele luni
Zona Vrancea a înregistrat mai multe mișcări seismice în ultimele luni ale anului 2026. Printre acestea se numără și cutremurul din 19 octombrie, care a avut magnitudinea de 4,8.
O serie de seisme a fost înregistrată și la sfârșitul lunii august. În acea perioadă au avut loc cinci cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4.
Activitatea a continuat la începutul toamnei. Pe 1 septembrie au fost înregistrate două cutremure, cu magnitudinile de 3 și 3,3.
Câteva zile mai târziu, pe 6 septembrie, în regiune s-a produs un alt seism, cu magnitudinea de 4,1.
Cel mai puternic dintre cutremurele menționate a fost cel din 18 noiembrie, cu magnitudinea de 5,7. Seismul de sâmbătă, 21 noiembrie, este cea mai recentă mișcare tectonică prezentată în datele INFP.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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