Un nou cutremur s-a produs sâmbătă dimineață, 21 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3,4 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Mișcarea tectonică a fost înregistrată la trei zile după cutremurul de 5,7 care a avut loc miercuri, în aceeași regiune.

România a fost zguduită de un nou cutremur în dimineața zilei de sâmbătă, 21 noiembrie. Seismul a fost înregistrat la ora 05:26:25, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

Potrivit datelor oficiale, cutremurul a avut magnitudinea de 3,4 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri. Specialiștii INFP l-au încadrat în categoria cutremurelor slabe.

„În ziua de 21 Noiembrie 2026, la ora 05:26:25 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 140.0 km”, a precizat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Epicentrul a fost localizat la 34,3 kilometri vest de Focșani și la 69,5 kilometri nord de Buzău. Seismul s-a produs și la 76,2 kilometri est de Sfântu-Gheorghe.

De asemenea, cutremurul a fost localizat la 87,2 kilometri sud-vest de Bârlad și la 89,1 kilometri sud de Bacău. Distanța față de Brașov a fost de 90,5 kilometri, spre est.

Noul seism vine la doar câteva zile după cutremurul puternic înregistrat miercuri, 18 noiembrie 2026, în aceeași zonă seismică.

Atunci, mișcarea tectonică s-a produs la ora 02:48 și a avut magnitudinea de 5,7. Cutremurul a fost înregistrat la o adâncime de 120,8 kilometri.

Activitatea seismică a continuat și în cursul zilei de miercuri. În zona Vrancea au mai fost înregistrate două cutremure, cu magnitudinile de 2 și 3,1.

Prin comparație, seismul produs sâmbătă dimineață a avut o magnitudine considerabil mai mică. Totodată, acesta s-a produs la o adâncime mai mare decât cea înregistrată în cazul cutremurului de miercuri.

Zona Vrancea a înregistrat mai multe mișcări seismice în ultimele luni ale anului 2026. Printre acestea se numără și cutremurul din 19 octombrie, care a avut magnitudinea de 4,8.

O serie de seisme a fost înregistrată și la sfârșitul lunii august. În acea perioadă au avut loc cinci cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4.

Activitatea a continuat la începutul toamnei. Pe 1 septembrie au fost înregistrate două cutremure, cu magnitudinile de 3 și 3,3.

Câteva zile mai târziu, pe 6 septembrie, în regiune s-a produs un alt seism, cu magnitudinea de 4,1.

Cel mai puternic dintre cutremurele menționate a fost cel din 18 noiembrie, cu magnitudinea de 5,7. Seismul de sâmbătă, 21 noiembrie, este cea mai recentă mișcare tectonică prezentată în datele INFP.