eBay concediază aproximativ 1.100 de angajați. Compania elimină 9% din personal, în ciuda creșterii puternice a acțiunilor
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Platforma de comerț online eBay va concedia aproximativ 9% dintre angajați, în cadrul unui proces de reorganizare prin care urmărește să simplifice operațiunile și să direcționeze resursele către domeniile cu cea mai rapidă creștere. Decizia a fost anunțată de directorul general Jamie Iannone într-un mesaj intern și confirmată miercuri de un reprezentant al companiei.
Aproximativ 1.100 de angajați eBay își vor pierde locurile de muncă
Noua rundă de concedieri ar urma să afecteze aproximativ 1.100 de persoane, calculat pe baza celor 12.300 de angajați pe care eBay îi avea la sfârșitul anului trecut.
Este a doua reducere importantă de personal anunțată de companie în 2026. În februarie, eBay a concediat aproximativ 800 de angajați, reprezentând circa 6% din forța de muncă, tot în cadrul măsurilor de eficientizare a activității, precizează Reuters.
În mesajul transmis personalului, Jamie Iannone a explicat că reorganizarea urmărește concentrarea investițiilor în segmentele cu cel mai mare potențial de dezvoltare.
„Strategia noastră funcționează”, a declarat directorul general.
Acesta a adăugat că, pentru a profita în continuare de oportunitățile importante de creștere, compania trebuie să ia decizii bine gândite privind domeniile în care își concentrează atenția și investițiile.
Angajații afectați de concedieri vor fi informați în zilele următoare.
În tranzacțiile efectuate înaintea deschiderii bursei, acțiunile eBay au scăzut cu 1,8%.
eBay se concentrează pe produse de lux, obiecte de colecție și articole recondiționate
În ultimii ani, eBay a încercat să se diferențieze de platformele concurente prin dezvoltarea unor categorii de produse destinate cumpărătorilor interesați de articole cu valoare ridicată.
Printre acestea se numără produsele de lux a căror autenticitate este verificată, obiectele de colecție și articolele recondiționate.
Strategia a contribuit la evoluția favorabilă a companiei pe bursă. Acțiunile eBay au crescut cu aproape 40% de la începutul anului, depășind avansul de aproximativ 12% înregistrat de indicele american S&P 500 în aceeași perioadă.
Compania și-a extins activitatea și prin achiziția platformei Depop, specializată în revânzarea articolelor vestimentare, într-o tranzacție de 1,4 miliarde de dolari.
Operațiunea i-a permis să ajungă la mai mulți consumatori tineri și să își consolideze poziția pe piața produselor second-hand.
Aceste evoluții au contribuit la estimările favorabile prezentate de eBay în august, când compania a anticipat venituri pentru trimestrul al treilea peste așteptările analiștilor de pe Wall Street.
eBay urmează să își publice cele mai recente rezultate financiare săptămâna viitoare.
eBay a respins o ofertă de preluare de 56 de miliarde de dolari din partea șefului GameStop
Evoluția companiei a atras și interesul lui Ryan Cohen, directorul general al GameStop.
În luna mai, acesta a înaintat o ofertă nesolicitată de preluare a eBay, evaluată la 56 de miliarde de dolari.
eBay a respins propunerea, considerând că oferta nu era „nici credibilă, nici atractivă”.
Noua rundă de concedieri este anunțată astfel într-o perioadă în care compania își extinde activitatea pe segmentele considerate profitabile, înregistrează o apreciere importantă a acțiunilor și se pregătește să prezinte investitorilor rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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