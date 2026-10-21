eBay concediază aproximativ 1.100 de angajați. Compania elimină 9% din personal, în ciuda creșterii puternice a acțiunilor

Platforma de comerț online eBay va concedia aproximativ 9% dintre angajați, în cadrul unui proces de reorganizare prin care urmărește să simplifice operațiunile și să direcționeze resursele către domeniile cu cea mai rapidă creștere. Decizia a fost anunțată de directorul general Jamie Iannone într-un mesaj intern și confirmată miercuri de un reprezentant al companiei.

Noua rundă de concedieri ar urma să afecteze aproximativ 1.100 de persoane, calculat pe baza celor 12.300 de angajați pe care eBay îi avea la sfârșitul anului trecut.

Este a doua reducere importantă de personal anunțată de companie în 2026. În februarie, eBay a concediat aproximativ 800 de angajați, reprezentând circa 6% din forța de muncă, tot în cadrul măsurilor de eficientizare a activității, precizează Reuters.

În mesajul transmis personalului, Jamie Iannone a explicat că reorganizarea urmărește concentrarea investițiilor în segmentele cu cel mai mare potențial de dezvoltare.

„Strategia noastră funcționează”, a declarat directorul general.

Acesta a adăugat că, pentru a profita în continuare de oportunitățile importante de creștere, compania trebuie să ia decizii bine gândite privind domeniile în care își concentrează atenția și investițiile.

Angajații afectați de concedieri vor fi informați în zilele următoare.

În tranzacțiile efectuate înaintea deschiderii bursei, acțiunile eBay au scăzut cu 1,8%.

În ultimii ani, eBay a încercat să se diferențieze de platformele concurente prin dezvoltarea unor categorii de produse destinate cumpărătorilor interesați de articole cu valoare ridicată.

Printre acestea se numără produsele de lux a căror autenticitate este verificată, obiectele de colecție și articolele recondiționate.

Strategia a contribuit la evoluția favorabilă a companiei pe bursă. Acțiunile eBay au crescut cu aproape 40% de la începutul anului, depășind avansul de aproximativ 12% înregistrat de indicele american S&P 500 în aceeași perioadă.

Compania și-a extins activitatea și prin achiziția platformei Depop, specializată în revânzarea articolelor vestimentare, într-o tranzacție de 1,4 miliarde de dolari.

Operațiunea i-a permis să ajungă la mai mulți consumatori tineri și să își consolideze poziția pe piața produselor second-hand.

Aceste evoluții au contribuit la estimările favorabile prezentate de eBay în august, când compania a anticipat venituri pentru trimestrul al treilea peste așteptările analiștilor de pe Wall Street.

eBay urmează să își publice cele mai recente rezultate financiare săptămâna viitoare.

Evoluția companiei a atras și interesul lui Ryan Cohen, directorul general al GameStop.

În luna mai, acesta a înaintat o ofertă nesolicitată de preluare a eBay, evaluată la 56 de miliarde de dolari.

eBay a respins propunerea, considerând că oferta nu era „nici credibilă, nici atractivă”.

Noua rundă de concedieri este anunțată astfel într-o perioadă în care compania își extinde activitatea pe segmentele considerate profitabile, înregistrează o apreciere importantă a acțiunilor și se pregătește să prezinte investitorilor rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea.