Peste 105.000 de SUV-uri Toyota au probleme tehnice. Producătorul anunță rechemarea urgentă în service

Toyota recheamă în service 105.794 de vehicule de pe piața americană, din cauza unei defecțiuni la sistemul de alimentare cu combustibil. Anunțul a fost făcut miercuri, 21 octombrie, de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) din Statele Unite. Măsura vizează anumite versiuni hibride ale SUV-ului Land Cruiser, fabricate între 2024 și 2027. Problema identificată poate provoca scurgeri de benzină și poate crește riscul de incendiu în cazul contactului cu o sursă de aprindere.

Toyota a inițiat o campanie de rechemare în service pentru 105.794 de vehicule din Statele Unite, după identificarea unei probleme tehnice la conexiunea unei conducte de combustibil amplasate în apropierea rezervorului. Potrivit informațiilor comunicate de NHTSA, defecțiunea afectează anumite SUV-uri hibride Land Cruiser din anii de fabricație 2024-2027.

Modelele vizate aparțin generației Land Cruiser reintroduse recent pe piața americană, cu dimensiuni mai compacte și un preț mai accesibil decât versiunile anterioare. Acestea sunt echipate cu un motor turbo de 2,4 litri, integrat într-un sistem de propulsie hibrid.

Autoritatea americană pentru siguranța rutieră a precizat că rechemarea este necesară deoarece o componentă a sistemului de alimentare nu este fixată corespunzător, existând posibilitatea desprinderii acesteia în timpul utilizării vehiculului.

Documentația tehnică prezentată de NHTSA indică faptul că defecțiunea este localizată la conexiunea tubului de combustibil din apropierea rezervorului, unde sistemul de fixare poate permite desprinderea conductei în anumite condiții de funcționare.

În cazul deconectării, benzina poate începe să se scurgă din sistemul de alimentare. Pierderea de combustibil poate continua până când sistemul electronic de gestionare a propulsiei hibride determină oprirea motorului.

Carburantul ajuns sub vehicul sau în zonele din apropierea componentelor mecanice poate reprezenta un pericol dacă intră în contact cu o sursă de aprindere.

NHTSA avertizează că această defecțiune crește riscul producerii unui incendiu, motiv pentru care vehiculele afectate trebuie verificate și reparate în cadrul campaniei de rechemare.

Pentru remedierea defecțiunii, Toyota va asigura intervenții gratuite în rețeaua sa de dealeri autorizați din Statele Unite, fără ca proprietarii vehiculelor incluse în campanie să suporte costurile pieselor sau ale manoperei.

Operațiunea presupune verificarea conexiunii conductei de combustibil și instalarea unei cleme suplimentare de siguranță, destinată să împiedice desprinderea acesteia.

În situațiile în care este necesară o intervenție mai amplă, tehnicienii vor înlocui tubul de combustibil fabricat din rășină și vor asigura fixarea corespunzătoare a noii componente.

Potrivit NHTSA, aceste operațiuni reprezintă soluțiile tehnice stabilite pentru eliminarea riscului asociat conexiunii conductei de alimentare.

Toyota urmează să informeze prin poștă proprietarii vehiculelor incluse în campania de rechemare, notificările oficiale fiind programate să ajungă la destinatari până la mijlocul lunii decembrie 2026.

Șoferii care suspectează existența unei probleme la sistemul de alimentare nu trebuie însă să aștepte primirea notificării pentru a solicita verificarea automobilului.

Un miros persistent de benzină în habitaclu sau în apropierea vehiculului parcat poate indica o posibilă scurgere de combustibil. Într-o asemenea situație, este recomandată evitarea utilizării mașinii, parcarea acesteia într-un spațiu deschis, departe de surse de aprindere, și contactarea unui dealer autorizat Toyota.

Proprietarii din Statele Unite pot verifica dacă automobilul lor este inclus în campania de rechemare prin introducerea seriei de identificare a vehiculului (VIN) în platforma Toyota Recall Center. Verificarea permite identificarea eventualelor intervenții de siguranță asociate fiecărui vehicul.