Radarul e-SIGUR poate aduce amenzi chiar și după câteva luni. Ce termene trebuie să cunoască șoferii

Șoferii înregistrați de radarul e-SIGUR pot afla ulterior dacă au comis o abatere rutieră, chiar dacă nu au fost opriți de polițiști. Sistemul utilizat pe drumurile din România permite verificarea imaginilor și identificarea conducătorilor auto după momentul înregistrării. Proprietarii vehiculelor pot primi mai întâi o solicitare privind identitatea persoanei aflate la volan. Legislația stabilește termene diferite pentru aplicarea amenzii și comunicarea procesului-verbal.

Radarul e-SIGUR permite Poliției Rutiere să constate încălcări ale regulilor de circulație fără ca șoferii să fie opriți imediat după înregistrarea unei posibile abateri. Sistemul utilizează dispozitive TruCAM II, instalate pe trepiede în afara părții carosabile, care monitorizează traficul și înregistrează imaginile necesare verificărilor.

Înregistrările sunt analizate ulterior de polițiști, care verifică existența abaterii și desfășoară procedurile pentru identificarea persoanei aflate la volan. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, conducătorului auto îi poate fi aplicată o sancțiune contravențională.

Procesul-verbal este transmis ulterior șoferului, la domiciliu, fără să fie necesară oprirea vehiculului în momentul constatării faptei.

Astfel, un conducător auto care trece prin dreptul unui radar fără să fie oprit de un echipaj de poliție poate primi ulterior o amendă. Înregistrarea abaterii, identificarea șoferului și comunicarea sancțiunii reprezintă etape distincte ale procedurii.

Totodată, apariția unui autoturism în imaginile surprinse de radar nu determină automat aplicarea unei amenzi. Polițiștii trebuie să verifice înregistrarea, să stabilească dacă a fost încălcată legislația rutieră și să identifice persoana responsabilă.

Înainte de aplicarea unei sancțiuni pe baza înregistrărilor radarului e-SIGUR, polițiștii pot transmite proprietarului vehiculului o solicitare oficială prin care cer datele persoanei care conducea autoturismul la momentul indicat în document.

Această înștiințare nu reprezintă procesul-verbal de contravenție și nu trebuie confundată cu documentul prin care se stabilește amenda.

Potrivit articolului 39 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, proprietarul sau deținătorul mandatat al vehiculului are obligația să comunice poliției datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat autoturismul. Informațiile trebuie transmise în termenul precizat în solicitarea primită.

În situația în care mașina a fost împrumutată unei alte persoane, documentul poate ajunge inițial la proprietar, chiar dacă acesta nu conducea în momentul înregistrării. Sancțiunea pentru depășirea vitezei trebuie aplicată conducătorului auto care a săvârșit abaterea, după identificarea sa.

Destinatarul solicitării trebuie să verifice data și ora menționate, precum și numărul de înmatriculare al vehiculului, înainte de a transmite informațiile cerute de autorități.

Necomunicarea datelor de identificare ale conducătorului auto, în condițiile prevăzute de legislație, constituie o contravenție distinctă de abaterea rutieră înregistrată de radar.

În cazul abaterilor înregistrate prin sistemul e-SIGUR, legislația prevede termene separate pentru aplicarea sancțiunii contravenționale și pentru comunicarea procesului-verbal către persoana sancționată.

Conform articolului 13 din OG nr. 2/2001, regula generală stabilește un termen de prescripție de șase luni de la data săvârșirii faptei pentru aplicarea amenzii contravenționale.

Acest interval reprezintă perioada legală în care poate fi aplicată sancțiunea, în condițiile legii. Nu înseamnă că autoritățile trebuie să aștepte șase luni înainte de a sancționa conducătorul auto.

Un alt termen este prevăzut de articolul 14 din aceeași ordonanță. Potrivit acestuia, executarea sancțiunii contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal nu este comunicat contravenientului în cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

Prin urmare, termenul de două luni nu se calculează din ziua în care autoturismul a fost fotografiat de radar, ci de la momentul aplicării sancțiunii.

De exemplu, dacă o depășire a vitezei este înregistrată într-o anumită lună, polițiștii pot aplica amenda ulterior, cu respectarea termenului legal de prescripție. După aplicarea sancțiunii începe să curgă termenul prevăzut pentru comunicarea procesului-verbal.

În consecință, faptul că proprietarul mașinii nu primește nicio scrisoare în primele două luni de la deplasare nu înseamnă că șoferul nu mai poate fi amendat.

De asemenea, solicitarea privind identificarea persoanei aflate la volan nu trebuie confundată cu procesul-verbal prin care este stabilită sancțiunea.

Conducătorii auto și proprietarii vehiculelor care primesc documente în urma unei înregistrări realizate prin sistemul e-SIGUR trebuie să verifice tipul înștiințării și termenele legale corespunzătoare fiecărei proceduri.

Dacă documentul solicită identificarea șoferului, trebuie respectat termenul de răspuns indicat de poliție.

În cazul primirii unui proces-verbal de contravenție, trebuie verificate distinct data săvârșirii faptei, data aplicării sancțiunii și data comunicării documentului.

Legislația stabilește, ca regulă generală, un termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal pentru achitarea a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

Tot în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal poate fi formulată, ca regulă, plângerea contravențională împotriva sancțiunii aplicate.

Informațiile transmise polițiștilor în cadrul procedurii de identificare a conducătorului auto trebuie să corespundă situației reale, deoarece declararea unor date false poate avea consecințe juridice separate de sancțiunea rutieră.

Un caz prezentat oficial a vizat un proprietar care a indicat o femeie drept persoana aflată la volan în momentul unei abateri surprinse de sistemul e-SIGUR.

Verificarea imaginilor a arătat însă că autoturismul era condus de un bărbat. În urma neconcordanțelor constatate, autoritățile au deschis un dosar penal pentru fals în declarații.

Procedura de identificare presupune, astfel, comunicarea unor informații reale despre persoana care conducea vehiculul la data și ora înregistrării.

Momentul în care conducătorul auto află despre o posibilă abatere surprinsă de radarul e-SIGUR depinde de durata verificării imaginilor, de identificarea persoanei aflate la volan și de transmiterea documentelor oficiale.

Nu există un termen general de câteva zile de la înregistrarea radar în care proprietarul sau conducătorul auto trebuie să primească obligatoriu prima înștiințare.

Termenul de șase luni privește, ca regulă, prescripția aplicării amenzii contravenționale, în timp ce perioada de două luni se referă la comunicarea procesului-verbal după aplicarea sancțiunii.

Fiecare termen trebuie raportat la etapa procedurală corespunzătoare și la documentul primit, nu automat la ziua în care autoturismul a trecut prin dreptul dispozitivului radar.