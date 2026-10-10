Șoferii pot scăpa de amenda de radar chiar dacă nu au scris nimic pe procesul-verbal. Regula privind termenul legal de contestare

Mulți șoferi cred că lipsa obiecțiunilor pe procesul-verbal atrage imposibilitatea de a mai contesta amenda de radar în instanță. În realitate, legea garantează dreptul la plângere contravențională în termen de 15 zile, indiferent de mențiunile inițiale. Află cum se calculează corect termenul legal, ce poți verifica la aparatul radar și ce riscuri există dacă ignori plata sancțiunii.

Primirea unei amenzi rutiere nu înseamnă că conducătorul auto este obligat să accepte fără drept de apel constatările polițistului. O concepție greșită extrem de răspândită printre șoferi este aceea că, dacă nu au consemnat vreo observație pe procesul-verbal la momentul opririi în trafic, au pierdut automat dreptul de a mai ataca sancțiunea în instanță.

În realitate, cadrul legislativ nu condiționează plângerea contravențională de existența unor mențiuni scrise pe actul de sancționare.

Conform Ordonanței de Guvern nr. 2/2001, orice conducător auto are dreptul legal de a ataca procesul-verbal de constatare a contravenției, indiferent de faptul că a formulat sau nu obiecțiuni inițiale.

Elementul esențial pe care trebuie să îl urmărească un șofer este respectarea termenului legal de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință a sancțiunii.

Momentul din care începe să curgă acest termen depinde direct de modul în care a fost înmânat documentul. Dacă conducătorul auto a semnat procesul-verbal sau dacă a refuzat semnarea, iar polițistul a consemnat acest refuz în prezența unui martor, perioada de 15 zile se calculează chiar din data întocmirii actului.

În schimb, dacă procesul-verbal este transmis prin poștă, termenul curge de la data primirii efective a plicului sau de la data notificării lăsate de factorul poștal la domiciliu.

Ignorarea amenzii și nedepunerea plângerii contravenționale în termenul legal duc la executarea silită a acesteia. În situația în care sancțiunea nu este achitată, debitul este transferat către Direcția Locală de Taxe și Impozite.

Astfel, la momentul în care proprietarul auto va dori să își achite impozitul pe mașină sau pe locuință, va fi obligat să plătească mai întâi amenda neachitată, la care se vor adăuga și penalități substanțiale de întârziere.

În momentul opririi în trafic, agentul constatator este obligat să aducă la cunoștința șoferului dreptul de a formula obiecțiuni. Acestea se notează, de regulă, la rubrica „Alte mențiuni” din procesul-verbal.

Notarea unor detalii specifice — cum ar fi o limită de viteză diferită marcată pe sectorul de drum, identificarea incorectă a șoferului sau erori vădite de stabilire a situației de fapt — servește ca mijloc util de probă ulterior.

Totuși, mențiunea „nu am obiecțiuni” nu îl împiedică pe șofer să descopere ulterior nereguli de legalitate pe care să le invoce în fața judecătorilor.

În cazul sancțiunilor contravenționale rezultate din măsurătorile radar, un șofer poate ataca în instanță atât legalitatea întocmirii actului, cât și temeinicia faptei reținute.

Printre elementele ce pot fi verificate în cadrul procesului se numără amplasarea aparatului radar, omologarea metrologică a echipamentului, buletinul de verificare și documentele de atestare ale operatorului.

De asemenea, erorile grave sau lipsa unor elemente obligatorii din descrierea faptei pot duce la anularea amenzii, decizia finală aparținând judecătorului după analizarea întregului material probator.