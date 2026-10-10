Reguli noi pentru șoferi: când ar putea deveni obligatorie „Regula fermoarului”

Șoferii ar putea avea noi obligații atunci când circulă pe drumuri aglomerate, dacă proiectul legislativ privind introducerea „regulii fermoarului” va fi adoptat în forma propusă.

Inițiativa a primit raport favorabil în Camera Deputaților, după examinarea și modificarea textului de către patru comisii parlamentare. Propunerea urmărește introducerea unor reguli clare pentru situațiile în care vehiculele trebuie să se încadreze alternativ pe aceeași bandă sau să pătrundă de pe un drum secundar pe o arteră principală.

Proiectul stabilește și condițiile în care șoferii ar putea fi sancționați dacă nu respectă aceste obligații. Deocamdată, modificările nu produc efecte juridice. Deși inițiativa a trecut de Senat prin adoptare tacită și a primit aviz favorabil în Camera Deputaților, aceasta mai are nevoie de votul forului decizional înainte de a putea intra în vigoare.

Potrivit proiectului legislativ publicat pe site-ul Camerei Deputaților, „regula fermoarului” ar urma să fie introdusă în Codul rutier ca obligație pentru conducătorii auto, în anumite împrejurări. Până acum, aceasta este asociată unei conduite preventive, prin care șoferii facilitează trecerea alternativă a vehiculelor atunci când traficul este îngreunat.

Definiția inclusă în propunerea legislativă descrie regula drept „manevra prin care, în condiții de trafic aglomerat, vehiculele de pe banda sau drumul prioritar permit pătrunderea alternativă și ordonată a vehiculelor provenite de pe banda sau drumul secundar, pentru fluidizarea circulației și reducerea blocajelor”.

Aplicarea acestei reguli ar viza situații în care o bandă nu mai poate fi folosită sau când accesul pe o arteră principală este îngreunat de o coloană de mașini. În astfel de împrejurări, conducătorii auto ar trebui să permită intrarea succesivă a vehiculelor, în loc ca accesul să depindă exclusiv de posibilitatea fiecărui șofer de a găsi un spațiu liber.

Pentru ca măsura să devină obligatorie, proiectul trebuie votat de Camera Deputaților, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. Până la îndeplinirea acestor condiții, prevederile propuse nu pot fi aplicate ca norme legale în vigoare, potrivit avocatnet.ro

Amendamentele aprobate în comisiile parlamentare extind sfera de aplicare a regulii și la anumite intersecții din localități. Este vorba despre situațiile în care un drum secundar întâlnește o arteră principală, iar pe aceasta din urmă circulația este îngreunată de vehicule oprite sau care înaintează cu viteză redusă.

În aceste condiții, șoferii aflați pe drumul principal ar trebui să permită intrarea alternativă a câte unei mașini de pe drumul secundar. Măsura ar urmări să faciliteze accesul în trafic atunci când coloanele de vehicule limitează posibilitatea de a pătrunde pe artera principală.

Noua obligație ar avea însă un domeniu de aplicare delimitat. Potrivit formei amendate, aceasta ar viza numai intersecțiile în care circulația nu este reglementată prin semafoare sau prin alte mijloace de dirijare a traficului.

Prin urmare, prevederea nu ar institui o regulă generală pentru toate intersecțiile aglomerate. Aplicarea sa ar depinde de tipul intersecției și de condițiile descrise în proiectul legislativ.

Modificările aduse proiectului vizează și drumurile pe care una dintre benzile de circulație devine inutilizabilă. În versiunea inițială, obligația de a permite încadrarea alternativă era prevăzută pentru drumurile cu mai multe benzi pe sens, atunci când traficul nu mai putea continua pe una dintre acestea.

Forma revizuită restrânge această prevedere la drumurile care au două benzi de circulație pe sens. Potrivit motivării amendamentului, extinderea obligației la sectoarele cu trei sau patru benzi pe sens ar putea genera probleme pentru siguranța circulației.

Textul modificat precizează și cauzele care ar putea determina aplicarea regulii. Astfel, șoferii ar trebui să permită încadrarea alternativă atunci când deplasarea pe una dintre cele două benzi este împiedicată de un obstacol, de executarea unor lucrări sau de îngustarea drumului.

În schimb, formularea generală „din orice alte motive”, existentă în varianta inițială, a fost eliminată. Prin această schimbare, proiectul identifică mai exact împrejurările în care conducătorii auto ar avea obligația să faciliteze trecerea alternativă a vehiculelor.

Proiectul menține sancționarea abaterilor prin încadrarea în clasa I de amenzi. Față de versiunea inițială, forma modificată precizează că răspunderea contravențională ar putea interveni atât pentru nepermiterea încadrării alternative pe o bandă blocată, cât și pentru nerespectarea obligației de acces alternativ dinspre un drum secundar.

Astfel, un conducător auto care nu permite unui alt vehicul să se încadreze în condițiile prevăzute de lege ar putea fi sancționat dacă noile dispoziții vor fi adoptate și vor intra în vigoare. Aceeași prevedere ar urma să se aplice șoferilor care împiedică intrarea alternativă a mașinilor de pe drumurile secundare în intersecțiile vizate de proiect.

Clasa I de sancțiuni cuprinde două sau trei puncte-amendă, valoarea acestora fiind determinată de legislația aplicabilă la momentul constatării contravenției. Totuși, sancțiunile referitoare la noua regulă nu pot fi aplicate înainte ca modificările propuse să devină parte a legislației în vigoare.

O altă prevedere introdusă prin amendamente se referă la adaptarea regulamentului de aplicare a Codului rutier. Potrivit proiectului, autoritățile ar trebui să actualizeze acest act normativ în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, pentru ca regulile de aplicare să corespundă noilor obligații.

În expunerea de motive, inițiatorii argumentează că reglementarea explicită a încadrării alternative ar putea ajuta la reducerea aglomerației, în special pe sectoarele unde două benzi se îngustează într-una singură. Organizarea accesului în mod succesiv ar permite utilizarea mai eficientă a spațiului disponibil pe carosabil.

Inițiatorii mai susțin că stabilirea unei conduite clare pentru aceste situații ar putea contribui la diminuarea blocajelor și la reducerea riscului de accidente. Aplicarea concretă a regulii ar depinde însă de prevederile care vor fi adoptate definitiv și de intrarea acestora în vigoare. Pentru a se aplica, proiectul legislativ trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial.