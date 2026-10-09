Detaliul ascuns dintr-o cană cu must: când poate deveni o problemă pentru șoferi

Mustul de struguri este asociat, de regulă, cu perioada recoltării din octombrie și este consumat ca suc proaspăt obținut din struguri. Pentru persoanele care urmează să conducă, însă, contează și modul în care băutura se transformă după obținere.

Fermentarea poate modifica treptat conținutul mustului. Pe măsură ce trec zilele, în această băutură poate apărea alcool, ceea ce înseamnă că rezultatul unui control rutier nu este neapărat același în cazul mustului consumat imediat după producere și al celui păstrat o perioadă.

Aceeași problemă poate apărea și în cazul unor băuturi considerate slab alcoolizate. Berea „fără alcool”, de exemplu, poate conține totuși o cantitate redusă de alcool, iar faptul că produsul este perceput ca nealcoolic nu exclude automat apariția unei valori la etilotest.

Codul Rutier nu stabilește o categorie specială pentru must. Regula se raportează la existența alcoolului și la valorile determinate prin procedurile de testare, indiferent de băutura din care acesta provine.

Un consum redus de must proaspăt este prezentat ca o situație în care este puțin probabil să apară probleme la testare. Două sau trei pahare de must proaspăt nu sunt indicate în material ca o cantitate care, în mod obișnuit, să ridice probleme.

Situația se poate schimba atunci când este consumată o cantitate mult mai mare. Un volum de unul sau doi litri poate reprezenta o situație diferită, în special dacă mustul nu mai este proaspăt și au trecut câteva zile de la obținerea lui.

În acest interval, procesul de fermentare poate duce la creșterea concentrației de alcool. Din acest motiv, un șofer care consumă must fermentat se poate confrunta cu un rezultat pozitiv la verificarea efectuată în trafic.

Legislația rutieră nu interzice consumul unei anumite băuturi înainte de urcarea la volan. Ceea ce este sancționat este conducerea sub influența alcoolului, iar valoarea constatată prin testare determină măsurile care pot fi luate.

Pentru conducerea sub influența alcoolului, Codul Rutier 2026 prevede sancțiuni care pot ajunge la amenzi de peste 4.300 de lei și la suspendarea dreptului de a conduce. În cazul unor valori mai mari, situația poate trece din zona contravențională în cea penală.

Potrivit informațiilor prezentate în material, pentru valorile de până la 0,10 mg/L alcool pur în aerul expirat există posibilitatea repetării testării la solicitarea conducătorului auto. A doua verificare este efectuată după o perioadă de 15 minute, iar rezultatul acesteia este cel luat în calcul.

Dacă aparatul indică mai mult de 0,40 mg/L alcool pur în aerul expirat, șoferul este dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Analiza sângelui stabilește valoarea alcoolemiei utilizată pentru încadrarea situației.

Pragul menționat pentru răspunderea penală este de peste 0,80 g/L alcool pur în sânge. Depășirea acestei valori duce la întocmirea unui dosar penal, iar pedeapsa prevăzută poate ajunge la cinci ani de închisoare, în timp ce permisul este suspendat pe perioada cercetării penale.

Consecințele sunt diferite atunci când conducătorul auto aflat sub influența alcoolului este implicat într-un accident rutier. În situația prezentată, sancțiunea privativă de libertate este cea aplicată pentru faptă.

Materialul precizează că, în asemenea cazuri, nu mai poate fi dispusă o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, indiferent de gravitatea faptei. Stabilirea situației juridice se face în funcție de rezultatele verificărilor și ale probelor recoltate.

Prin urmare, faptul că o persoană a consumat must nu reprezintă, în sine, criteriul care stabilește dacă aceasta poate sau nu să conducă. Elementul urmărit la control este prezența alcoolului și valoarea rezultată în urma testării.

Riscul este legat mai ales de transformarea mustului prin fermentare și de cantitatea consumată. Un must păstrat mai multe zile poate avea un conținut diferit față de cel proaspăt, astfel că șoferii care consumă o cantitate importantă înainte de a conduce se pot trezi cu o valoare pozitivă la etilotest.