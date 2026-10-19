Doliu la Hollywood. A murit un actor cunoscut din Office Space și Bridesmaids. Avea 78 de ani

Actorul american Richard Riehle, cunoscut pentru rolurile sale din filmele Office Space, Bridesmaids și Deuce Bigalow: Male Gigolo, a murit la vârsta de 78 de ani. Acesta s-a stins din viață joi, 15 octombrie, în Los Angeles, potrivit informațiilor publicate luni de presa americană. Prietenii actorului au declarat că decesul a survenit din cauze naturale.

Richard Riehle a murit joi, 15 octombrie, în Los Angeles, iar vestea decesului său a fost făcută publică luni, 19 octombrie, de publicația TMZ.

Potrivit apropiaților actorului, citați de publicația americană, acesta a murit din cauze naturale. Entertainment Weekly a solicitat informații suplimentare reprezentanților săi.

Riehle a avut o carieră îndelungată în industria cinematografică americană, cu peste 400 de producții de film și televiziune înregistrate în baza de date IMDb.

De-a lungul deceniilor, a interpretat numeroase roluri secundare în comedii, drame, filme de acțiune și seriale de televiziune.

Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost Tom Smykowski în comedia Office Space din 1999, regizată de Mike Judge.

Filmul, devenit între timp o comedie cult, îi are în distribuție și pe Ron Livingston, Jennifer Aniston și Gary Cole.

Personajul interpretat de Riehle lucrează la compania fictivă de tehnologie Initech, unde se ocupă de relațiile cu oamenii, înainte de a fi concediat.

După pierderea locului de muncă, Tom trece printr-o perioadă dificilă și încearcă să se sinucidă, însă supraviețuiește unui accident rutier. Ulterior, obține o despăgubire financiară importantă și folosește banii pentru a-și dezvolta ideea unui covoraș numit „Jump to Conclusions”.

Scenele în care apare personajul au contribuit la popularitatea actorului în rândul fanilor filmului.

Riehle a avut și un rol în comedia Deuce Bigalow: Male Gigolo, unde l-a interpretat pe Bob Bigalow, tatăl personajului principal.

În Bridesmaids, comedia lansată în 2011, actorul a jucat rolul mecanicului Bill Cozbi.

Filmografia lui Richard Riehle include producții cunoscute precum Casino, The Fugitive, Fried Green Tomatoes, Of Mice and Men, Fear and Loathing in Las Vegas, Mysterious Skin, The Man from Earth și Transformers: Age of Extinction.

În televiziune, unul dintre rolurile sale importante a fost Walt Finnerty în sitcomul Grounded for Life, difuzat între 2001 și 2005.

Actorul a apărut și în toate episoadele serialului Ferris Bueller, o producție de scurtă durată.

De-a lungul carierei, a avut apariții în seriale precum The Golden Girls, Roseanne, Quantum Leap, Ally McBeal, Buffy the Vampire Slayer, The West Wing, ER, NCIS, Modern Family, Boston Legal, The Mindy Project și The Middle.

Riehle a jucat și în mai multe producții din universul Star Trek, inclusiv în Star Trek: The Next Generation, unde l-a interpretat pe Batai.

De asemenea, și-a împrumutat vocea personajului Bumi din serialul animat The Legend of Korra.

Richard Riehle s-a născut în 1948, în Menomonee Falls, statul Wisconsin.

A studiat la Universitatea Notre Dame, după care a obținut o diplomă de master în arte frumoase (MFA) la Universitatea din Minnesota.

Înainte de a deveni cunoscut în cinematografie și televiziune, a lucrat în teatre regionale din Midwest și din nord-vestul Statelor Unite.

Debutul său pe marele ecran a avut loc în 1975, în filmul Rooster Cogburn, continuarea producției True Grit din 1969.

Riehle a avut atunci un rol necreditat, într-un film în care au jucat John Wayne și Katharine Hepburn.

Actorul și-a continuat activitatea teatrală inclusiv pe Broadway, unde a apărut în spectacole precum Execution of Justice și The Iceman Cometh.

Printre ultimele sale apariții pe ecran se numără filmul Hallmark Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story, lansat în 2024, cu Hunter King și Tyler Hynes în rolurile principale.

Richard Riehle a participat și la premiera producției din Kansas City, unde a fost fotografiat alături de alți actori din distribuție.