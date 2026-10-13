Tragedie în lumea cinematografiei. Actorul din Breaking Bad a murit la doar 34 de ani: „O să-mi fie dor de tine, fiule”

Actorul american RJ Mitte, cunoscut pentru interpretarea personajului Walter White Jr. în celebrul serial „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani, în Brownsville, Texas. Decesul a fost confirmat de reprezentantul său și de autoritățile locale. Cauza morții nu a fost stabilită, iar poliția a deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia.

RJ Mitte, actorul care l-a interpretat pe fiul personajului Walter White în serialul „Breaking Bad”, a fost declarat decedat pe 12 octombrie 2026, la o proprietate despre care autoritățile cred că era domiciliul său din Brownsville, Texas.

Informația a fost confirmată pentru BBC de reprezentantul actorului, Sean Reilly, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evidențiat implicarea acestuia în sprijinirea persoanelor cu dizabilități.

„Cu profundă tristețe împărtășim tragica trecere în neființă a iubitului actor, filantrop și pasionat apărător al drepturilor persoanelor cu dizabilități, RJ Mitte”, a declarat reprezentantul său.

Departamentul de Poliție din Brownsville a confirmat decesul și a precizat că împrejurările morții sunt investigate. Potrivit autorităților, nu există suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni.

Judecătorul de pace Cyndi Hinojosa, din comitatul Cameron, a declarat pentru Associated Press că urmează să fie efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

Vestea morții lui RJ Mitte a provocat reacții puternice în rândul actorilor din distribuția serialului „Breaking Bad”.

Bryan Cranston, interpretul lui Walter White, a publicat pe Instagram un mesaj în memoria celui care i-a jucat fiul pe ecran. Actorul a mărturisit că vestea l-a afectat profund și și-a amintit de începuturile colaborării lor.

„L-am întâlnit când avea doar 14 ani, când a fost distribuit în rolul lui Walter White Jr., un rol pe care l-a jucat cu atâta bucurie și entuziasm”, a transmis Cranston.

Acesta a vorbit despre evoluția profesională a tânărului actor, pe care l-a văzut dezvoltându-se de-a lungul filmărilor.

„Puștiul ăla era destul de crud când am început filmările pentru episodul pilot în februarie 2007, dar încetul cu încetul l-am văzut cum a devenit un actor cu adevărat bun.”

Bryan Cranston a evidențiat și implicarea lui Mitte în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, subliniind că acesta nu a permis niciodată ca paralizia cerebrală să reprezinte un obstacol în calea ambițiilor sale.

„O să-mi fie dor de tine, fiule”, și-a încheiat actorul mesajul.

Aaron Paul, interpretul personajului Jesse Pinkman, a declarat pentru The Hollywood Reporter că este profund afectat de dispariția fostului său coleg.

„RJ, te iubesc, prietene. Îmi va fi dor de tine”, a transmis actorul.

Acesta a adăugat și un mesaj de încurajare pentru cei care trec prin momente dificile.

„Și oricui citește asta, să știe că ești iubit și că nu ești singur. Ține minte mereu asta.”

La rândul său, Dean Norris, cunoscut pentru rolul lui Hank Schrader, și-a amintit de perioada petrecută alături de RJ Mitte pe platourile de filmare.

„A fost un tânăr drag și ne va lipsi foarte mult”, a transmis Norris.

RJ Mitte a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului Walter White Jr. din „Breaking Bad”, unul dintre cele mai apreciate seriale dramatice americane.

Producția, creată de Vince Gilligan, a fost difuzată de AMC între 2008 și 2013, timp de cinci sezoane. Serialul urmărește transformarea unui profesor de chimie, Walter White, într-un producător de metamfetamină, după ce acesta este diagnosticat cu cancer.

Personajul interpretat de Mitte, fiul adolescent al protagonistului, are un rol important în prezentarea conflictelor familiale generate de deciziile tatălui său.

Serialul a obținut 58 de nominalizări la premiile Primetime Emmy și a câștigat 16 trofee, inclusiv pentru cel mai bun serial dramatic.

În 2014, RJ Mitte s-a numărat printre actorii recompensați cu premiul Screen Actors Guild pentru cea mai bună interpretare a unei distribuții într-un serial dramatic.

Diagnosticat cu paralizie cerebrală, RJ Mitte și-a folosit experiența personală pentru a oferi autenticitate personajului Walter White Jr.

Dincolo de cariera cinematografică, actorul a fost implicat în numeroase inițiative dedicate incluziunii și reprezentării persoanelor cu dizabilități.

A fost ambasador pentru organizațiile United Cerebral Palsy și Shriners Children’s și a înființat Fundația Mitte, prin intermediul căreia a sprijinit proiecte filantropice și comunitare.

Reprezentantul său, Sean Reilly, a subliniat că actorul și-a folosit notorietatea pentru a combate stereotipurile și pentru a încuraja o reprezentare mai bună a persoanelor cu dizabilități în societate și în industria divertismentului.