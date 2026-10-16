Sebastian Stan, surpriză uriașă în noul film Batman. Un regizor de Oscar intră în scenă

Actorul de origine română Sebastian Stan va colabora cu regizorul american Steven Soderbergh la filmul „The Batman: Part II”, produs de Warner Bros și DC Studios. Soderbergh se alătură producției pentru a coordona ultimele săptămâni de filmări, după ce regizorul Matt Reeves a fost nevoit să se retragă temporar de pe platou din motive familiale. Anunțul vine după suspendarea filmărilor, decisă la începutul lunii octombrie. Sebastian Stan îl va interpreta pe Harvey Dent, personaj cunoscut în universul Batman drept Two-Face.

Sebastian Stan a confirmat în luna august, într-un interviu acordat publicației franceze Le Journal du Dimanche, că va interpreta personajul Harvey Dent în „The Batman: Part II”, continuarea filmului regizat de Matt Reeves în 2022. Actorul a clarificat astfel informațiile apărute anterior în presa americană cu privire la rolul său în noua producție DC.

„Nu pot să spun nimic nici despre «The Batman: Part II», al lui Matt Reeves (n.r. regizorul inițial al filmului), unde îl joc pe Harvey Dent. Frumusețea acestei profesii stă și în participarea la proiecte de această amploare, pe care le iubesc ca spectator”, a declarat actorul de origine română.

Harvey Dent, cunoscut ulterior sub identitatea antagonistului Two-Face, a fost interpretat de mai mulți actori în adaptările cinematografice ale universului Batman. Billy Dee Williams a jucat personajul în „Batman” (1989), Tommy Lee Jones în „Batman Forever” (1995), Aaron Eckhart în „The Dark Knight” (2008), iar Harry Lawtey în „Joker: Folie à Deux” (2024).

Primele informații despre participarea lui Sebastian Stan la noul film au apărut la începutul anului 2026, când publicațiile de specialitate de la Hollywood au relatat, citând surse din industria cinematografică, că actorul s-a alăturat distribuției.

Robert Pattinson va reveni în rolul lui Batman, după ce l-a interpretat pe supererou în lungmetrajul lansat în 2022.

Producția a trecut prin mai multe modificări ale calendarului de lansare. Inițial, „The Batman: Part II” trebuia să ajungă în cinematografe în octombrie 2026, însă premiera a fost amânată mai întâi pentru 2027. Ulterior, studiourile au stabilit data de 18 februarie 2028 pentru lansarea filmului.

Participarea lui Steven Soderbergh la realizarea filmului „The Batman: Part II” a fost anunțată după ce Warner Bros și DC Studios au decis, pe 5 octombrie, suspendarea temporară a producției, în contextul unei probleme familiale cu care se confruntă regizorul Matt Reeves.

Reeves a regizat și primul film „The Batman”, lansat în 2022, care a obținut încasări mondiale de aproximativ 772 de milioane de dolari. Lungmetrajul s-a numărat printre producțiile hollywoodiene cu rezultate comerciale importante în perioada de după pandemia de COVID-19.

Încasările internaționale au fost influențate inclusiv de restricțiile aplicate în China, unde cinematografele au fost închise în contextul politicii sanitare „Zero Covid”.

La momentul suspendării filmărilor, reprezentanții studiourilor au transmis că Matt Reeves beneficiază de sprijinul companiei și că producția urmează să fie reluată.

„Matt are întregul sprijin al DC Studios și așteptăm cu nerăbdare să continuăm această călătorie în curând”, declara pe 5 octombrie un reprezentant al studiourilor într-un comunicat.

Ulterior, Warner Bros și DC Studios au anunțat că Steven Soderbergh s-a oferit să contribuie la finalizarea filmărilor principale. Potrivit unui nou comunicat, citat de publicația americană Variety, regizorul l-a contactat personal pe Matt Reeves pentru a-i propune colaborarea.

„Întrucât Matt Reeves continuă să se ocupe de o problemă familială de durată, Steven Soderbergh, un admirator al activității lui Matt, l-a contactat pe acesta și va interveni, cu sprijinul deplin al DC Studios, pentru a-l ajuta pe scenaristul-regizor să finalizeze ultimele săptămâni de filmări principale pentru ‘The Batman: Part II’”. Reprezentanții studiourilor au precizat că intervenția lui Soderbergh nu presupune schimbarea direcției artistice stabilite de Reeves, cei doi urmând să colaboreze pe parcursul ultimei etape a filmărilor. „Matt și Steven vor lucra îndeaproape, împreună cu actorii și echipa de filmare, pentru a transpune în realitate viziunea lui Matt asupra filmului”, a continuat acesta.

Matt Reeves a explicat ulterior, într-un mesaj publicat pe platforma X, că își va continua activitatea în cadrul producției, chiar dacă nu va putea participa fizic la filmările din această perioadă. Regizorul rămâne astfel implicat în realizarea lungmetrajului.

Steven Soderbergh a explicat că implicarea sa în „The Batman: Part II” urmărește finalizarea secvențelor rămase de filmat, fără modificarea conceptului cinematografic dezvoltat de Matt Reeves.

Regizorul american a precizat că apreciază abordarea artistică a colegului său și că intenționează să lucreze împreună cu echipa existentă pentru a asigura continuitatea vizuală și narativă a producției.

„Am considerat că munca lui Matt Reeves la ‘The Batman’ a fost remarcabilă; a fost intenționată, precisă și riguros coerentă. Obiectivul este să lucrăm împreună cu Matt și echipa sa pentru a realiza material filmat care să se integreze perfect cu ceea ce a fost deja filmat, astfel încât Matt să-și poată finaliza filmul în mod corespunzător”.

Regizorul Steven Soderbergh, în vârstă de 63 de ani, este unul dintre cineaștii asociați cu dezvoltarea cinematografiei independente americane moderne. Acesta și-a început cariera cu drama psihologică „Sex, Lies, and Videotape”, lungmetraj care i-a adus Palme d’Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, în 1989.

Soderbergh avea numai 26 de ani când a obținut distincția, devenind cel mai tânăr regizor premiat cu Palme d’Or pentru un lungmetraj realizat individual, record pe care îl deține și în prezent.

Premiul de la Cannes a fost câștigat în 2026, pentru a doua oară, și de regizorul român Cristian Mungiu, cu filmul „Fjord”, cea mai recentă producție cinematografică în care joacă Sebastian Stan.

După succesul debutului său, Soderbergh și-a continuat activitatea la Hollywood, regizând producții din genuri cinematografice diferite.

Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Solaris”, „Traffic” și „Erin Brockovich”, alături de primele trei lungmetraje din franciza „Ocean’s Eleven”, care s-a bucurat de un succes comercial considerabil.

Cariera lui Steven Soderbergh include și o performanță la Premiile Oscar, realizată în 2001, când cineastul a primit două nominalizări la categoria cel mai bun regizor, pentru două producții diferite.

Academia Americană de Film l-a nominalizat atât pentru „Erin Brockovich”, cât și pentru „Traffic”, marcând prima situație de acest fel după anul 1938.

Soderbergh a câștigat statueta pentru regia filmului „Traffic”, în timp ce „Erin Brockovich” i-a adus cealaltă nominalizare din același an.

În ultimii ani, regizorul american a continuat să realizeze producții cinematografice, printre cele mai recente titluri din filmografia sa numărându-se „The Christophers”, „Black Bag”, „Presence” și „John Lennon: The Last Interview”.