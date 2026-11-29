Călătoriile în Uniunea Europeană pentru britanicii care au animale de companie ar urma să devină mai simple și mai ieftine începând cu 1 martie 2028. Pașapoartele pentru animale de companie vor fi reintroduse, astfel încât proprietarii de pisici, câini și dihori să nu mai fie nevoiți să obțină un nou certificat sanitar-veterinar pentru fiecare călătorie în statele membre ale UE.

Potrivit noilor reguli, proprietarii vor putea obține un pașaport cu utilizări multiple, valabil pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Schimbarea va elimina necesitatea solicitării unui certificat sanitar-veterinar pentru fiecare deplasare, document care presupune în prezent atât timp, cât și costuri suplimentare.

Detaliile privind procedura de obținere a noului pașaport pentru animale de companie urmează să fie comunicate în 2027. Persoanele interesate vor putea urmări actualizările pe site-ul oficial al Guvernului britanic, unde a fost publicată și informarea referitoare la schimbările pregătite, conform Euronews.

Asociația Veterinară Britanică (British Veterinary Association) a salutat în linii mari noul acord, precizând că reintroducerea pașapoartelor reprezintă o măsură pentru care organizația a făcut demersuri pe lângă Guvernul britanic. Reprezentanții asociației au atras însă atenția asupra importanței unei tranziții fără probleme către noile reguli comerciale, astfel încât schimbările să nu afecteze negativ medicii veterinari care activează în diferite domenii ale profesiei.

Reintroducerea pașapoartelor pentru animale de companie face parte dintr-un acord mai amplu încheiat între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Cele două părți au convenit să își alinieze regulile sanitare și fitosanitare, fiind introduse și alte modificări în cadrul colaborării.

Una dintre schimbările prevăzute vizează microciparea animalelor. Începând cu 1 martie 2028, pisicile, câinii și dihorii care vor fi microcipați vor trebui să aibă un cod care să indice țara în care animalul a fost identificat pentru prima dată.

Această cerință nu va fi aplicată retroactiv, ceea ce înseamnă că animalele microcipate înainte de data respectivă nu vor trebui să respecte noua regulă doar pentru că au fost identificate anterior.

De asemenea, Regatul Unit urmează să depună eforturi pentru a se asigura că sistemul său de baze de date pentru microcipuri este compatibil cu sistemele utilizate în Uniunea Europeană. Măsura ar urma să faciliteze verificarea informațiilor despre animale în timpul călătoriilor internaționale.

Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, proprietarii britanici trebuie să respecte regulile actuale pentru transportul animalelor de companie în Uniunea Europeană.

Situația s-a schimbat după închiderea, în aprilie 2026, a unei portițe legislative care le permitea britanicilor cu locuințe de vacanță în statele membre să utilizeze în continuare pașapoartele europene pentru animale de companie emise înainte de Brexit.

După eliminarea acestei posibilități, toate pisicile, câinii și dihorii care călătoresc din Regatul Unit în Uniunea Europeană au nevoie de un certificat sanitar-veterinar. Documentul trebuie obținut înainte de plecare și presupune îndeplinirea mai multor condiții.

Pentru eliberarea certificatului, animalul trebuie să aibă vaccinarea antirabică la zi sau să mai aibă nevoie doar de doze de rapel pentru menținerea vaccinării în termenul de valabilitate.

Proprietarii trebuie să prezinte și dovada datei la care animalul a fost microcipat, precum și istoricul vaccinărilor. Aceste informații sunt necesare pentru verificarea respectării condițiilor sanitare înainte de călătorie.

Certificatul sanitar-veterinar are o valabilitate de 10 zile, prima zi fiind chiar data emiterii documentului. După intrarea în Uniunea Europeană, acesta rămâne valabil timp de șase luni pentru deplasările ulterioare în interiorul UE. Totodată, documentul poate fi utilizat pentru revenirea în Marea Britanie în această perioadă.

O altă problemă pentru proprietarii britanici este reprezentată de costurile și timpul necesar obținerii certificatului sanitar-veterinar.

Animalele care au nevoie de vaccinare antirabică trebuie să aștepte ca vaccinul să își facă efectul înainte de eliberarea documentului. Perioada de așteptare poate ajunge până la 30 de zile, ceea ce înseamnă că proprietarii trebuie să își planifice călătoriile din timp.

Certificatele pot fi semnate numai de medicii veterinari oficiali. Tarifele diferă în funcție de mai mulți factori, printre care timpul necesar eliberării documentului și localizarea cabinetului veterinar.

În prezent, costul unui astfel de certificat poate varia între 90 și 250 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 108-299 de euro.

Prin reintroducerea pașapoartelor pentru animale de companie, programată pentru 1 martie 2028, proprietarii britanici ar urma să scape de cheltuiala obținerii unui nou certificat pentru fiecare călătorie în Uniunea Europeană. Noile documente vor putea fi utilizate pentru mai multe deplasări, iar procedura exactă de obținere va fi prezentată de autoritățile britanice în 2027.