Persoanele care au dificultăți în a se relaxa după încheierea programului de lucru s-ar putea confrunta cu efectele unui fenomen psihologic cunoscut sub numele de efectul Zeigarnik. Acesta explică de ce sarcinile neterminate continuă să ne ocupe gândurile chiar și atunci când nu mai lucrăm. Cercetările arată că numeroasele lucruri lăsate în așteptare pot solicita creierul, pot afecta capacitatea de concentrare și pot contribui la apariția stresului și a problemelor de somn.

Un exemplu simplu este reprezentat de numeroasele file deschise simultan în browserul unui calculator. Fiecare dintre acestea poate corespunde unei activități sau unui proiect care nu a fost încă finalizat. Închiderea paginilor asociate unui proiect încheiat poate oferi o senzație de ușurare, deoarece marchează încheierea unei sarcini, conform BBC

Problema apare atunci când proiectele se succed rapid sau se desfășoară în paralel. În aceste situații, mintea rămâne conectată la activitățile neterminate, chiar și după terminarea programului de lucru. Specialiștii în psihologie și științe cognitive au identificat mai multe metode prin care această oboseală mentală poate fi redusă, astfel încât oamenii să reușească să se deconecteze de la responsabilitățile profesionale.

Ideea că activitățile neterminate beneficiază de un statut special în memoria umană datează de aproape un secol. În 1927, psihologul rus Bluma Zeigarnik a publicat un studiu prin care a arătat că oamenii își aminteau mai ușor sarcinile în timpul cărora fuseseră întrerupți decât pe cele pe care avuseseră ocazia să le ducă la bun sfârșit.

Inspirația pentru experimentele sale ar fi venit de la profesorul său coordonator, Kurt Lewin. Acesta observase comportamentul ospătarilor dintr-un restaurant aglomerat și remarcase că aceștia rețineau comenzile complexe până în momentul în care clienții achitau nota. După efectuarea plății, ospătarii uitau rapid detaliile comenzilor respective.

Fenomenul a devenit cunoscut în psihologie drept efectul Zeigarnik. Acesta poate fi observat și în viața de zi cu zi, inclusiv atunci când urmărim un serial de televiziune. O intrigă rămasă nerezolvată ne determină să continuăm vizionarea și menține în memoria noastră evoluția personajelor.

Deși avantajul de memorie asociat sarcinilor neterminate s-a dovedit dificil de reprodus în mod constant în cercetările ulterioare, numeroase studii au arătat că activitățile lăsate în așteptare continuă să ocupe spațiu mental.

Christine Syrek, profesoară de psihologie la Universitatea de Științe Aplicate Bonn-Rhein-Sieg din Germania, explică faptul că oamenii au o nevoie cognitivă de încheiere și tind să își dorească finalizarea lucrurilor începute.

Păstrarea informațiilor despre activitățile neterminate are și un rol funcțional. Atunci când o persoană revine la un proiect, faptul că detaliile acestuia sunt încă prezente în minte îi poate facilita reluarea muncii.

Totuși, această continuitate mentală are și efecte negative. Cercetările realizate de Syrek și colegii săi au identificat o legătură între sarcinile rămase neterminate la sfârșitul săptămânii și nivelurile mai ridicate de stres, tulburările de somn și tendința de a continua să se gândească la problemele profesionale în timpul liber.

Pentru reducerea acestor efecte, specialiștii recomandă cinci metode prin care oamenii își pot ajuta creierul să se deconecteze de la muncă.

„Avem această nevoie cognitivă de a încheia lucrurile și ne dorim să ducem la bun sfârșit ceea ce începem”, explică Christine Syrek, profesoară de psihologie la Universitatea de Științe Aplicate Bonn-Rhein-Sieg din Germania.

Activitățile care rămân permanent neterminate îi pot face pe angajați să se simtă mai puțin competenți. Un studiu a arătat că persoanele care nu reușeau să își finalizeze sarcinile aveau mai multe dificultăți în a se deconecta de la muncă și manifestau tendința de a reveni în mod repetat, prin gânduri, la problemele profesionale.

În schimb, atunci când angajații simțeau că au făcut progrese, chiar dacă nu terminaseră toate activitățile, percepția asupra propriei competențe și asupra controlului pe care îl aveau asupra muncii se îmbunătățea. În același timp, nivelul de stres scădea.

Prin urmare, soluția nu presupune neapărat finalizarea tuturor sarcinilor înainte de încheierea programului. Christine Syrek recomandă realizarea unui plan clar pentru ducerea la bun sfârșit a activităților rămase.

Planificarea în avans, stabilirea obiectivelor și anticiparea obstacolelor îi pot ajuta pe oameni să renunțe mai ușor la preocupările profesionale în timpul liber. Notarea lucrurilor care trebuie făcute oferă siguranța că informațiile importante nu vor fi uitate și că sarcinile vor putea fi reluate ulterior.

Organizarea poate începe chiar de la începutul zilei de lucru. Un studiu a constatat că prioritizarea activităților dimineața îi ajută pe angajați să facă mai ușor tranziția către programul profesional.

O metodă practică este verificarea agendei în fiecare dimineață și rezervarea unor intervale fără întreruperi pentru activitățile care necesită concentrare, precum documentarea și redactarea. În acest fel, există o imagine mai clară asupra lucrurilor care trebuie realizate și asupra timpului disponibil pentru finalizarea lor.

Aplicațiile instalate pe telefoane fac posibilă conectarea permanentă la activitățile profesionale. Notificările și mesajele primite în afara programului pot menține creierul într-o stare de alertă, chiar și atunci când persoana respectivă ar trebui să se odihnească.

Joan Ongchoco, profesor asistent în domeniul științelor cognitive la Universitatea British Columbia, explică faptul că mintea poate continua să proceseze probleme profesionale inclusiv în timpul liber. Această preocupare poate fi atât de intensă încât activitățile de la serviciu ajung să apară chiar și în vise.

Verificarea e-mailurilor în afara programului poate contribui și la apariția conflictelor dintre viața profesională și cea familială. O analiză a cercetărilor din domeniu a arătat că acest obicei permite problemelor de la serviciu să pătrundă în viața personală.

O soluție simplă pentru reducerea stresului este limitarea accesării e-mailurilor. Mesajele pot fi verificate doar după începerea programului de lucru sau la anumite intervale stabilite în prealabil. Aceeași regulă poate fi aplicată și aplicațiilor de mesagerie instant folosite în scop profesional.

Deconectarea este importantă și în timpul concediilor. Distanțarea de responsabilitățile profesionale pe perioada vacanței poate contribui la prelungirea efectelor pozitive ale acesteia și la menținerea stării de bine după revenirea la activitățile obișnuite.

Trecerea permanentă de la o activitate la alta poate contribui la supraîncărcarea informațională. Un număr mare de file deschise în browser, documente începute și proiecte aflate simultan în desfășurare pot solicita suplimentar capacitatea de procesare a creierului.

Explicația este legată de efortul cognitiv necesar pentru schimbarea sarcinilor. De fiecare dată când o persoană trece de la un proiect la altul, creierul trebuie să își adapteze atenția și să reactiveze informațiile necesare noii activități.

Joan Ongchoco recomandă, atunci când situația permite, finalizarea unei sarcini înainte de începerea alteia. Această abordare reduce presiunea asupra memoriei de lucru, sistemul cognitiv responsabil pentru păstrarea și prelucrarea temporară a informațiilor.

Închiderea unui document sau finalizarea unui proiect eliberează resurse mentale care pot fi folosite pentru alte activități. Tocmai de aceea, oamenii pot simți o creștere a energiei și o senzație de ușurare după ce încheie o sarcină.

Evitarea suprapunerii proiectelor nu este întotdeauna posibilă, mai ales în cazul persoanelor care trebuie să gestioneze mai multe responsabilități simultan. Totuși, reducerea numărului de activități desfășurate în paralel poate diminua oboseala mentală.

Perioadele festive, în special cele din preajma sărbătorilor, pot deveni stresante pentru numeroase persoane. Pe lângă responsabilitățile obișnuite de la serviciu, apar pregătirile personale și familiale, ceea ce poate amplifica presiunea asupra angajaților.

Un studiu realizat înainte și după o vacanță de Crăciun a arătat că persoanele care aveau mai puține sarcini neterminate în momentul plecării au prezentat o stare de bine mai bună la întoarcerea la serviciu.

Managerii pot contribui la reducerea acestei probleme încurajând angajații să își organizeze din timp activitățile și să își planifice termenele-limită în funcție de perioadele de concediu.

Christine Syrek atrage atenția că plecarea în vacanță nu presupune finalizarea absolut tuturor sarcinilor. Mai important este ca activitatea să fie lăsată într-o stare care să permită reluarea ei cu ușurință după revenire.

Angajații ar trebui să se asigure că informațiile importante sunt organizate și că proiectele pot fi continuate fără dificultăți. În acest fel, nu mai este necesar să se gândească permanent la responsabilitățile rămase sau să își facă griji că vor uita ceva important.

O altă metodă recomandată de specialiști presupune crearea unor ritualuri de tranziție între activitatea profesională și timpul liber. Oliver Weigelt, profesor asistent de psihologie organizațională la Universitatea din Groningen, explică faptul că astfel de obiceiuri îi pot ajuta pe oameni să renunțe la gândurile legate de serviciu.

Una dintre cele mai simple soluții este schimbarea mediului fizic. Creierul poate interpreta modificarea spațiului drept un semnal că o activitate s-a încheiat și că urmează o etapă diferită a zilei.

Pentru persoanele care lucrează de acasă, tranziția poate presupune o plimbare până într-un parc sau la un magazin din apropiere. Chiar și simpla trecere printr-o ușă, dintr-o cameră în alta, poate contribui la separarea mentală dintre activitatea profesională și timpul personal.

Joan Ongchoco face referire la un fenomen cunoscut drept efectul ușii. Potrivit explicației sale, traversarea unei uși poate determina creierul să își reorganizeze memoria și să elibereze spațiu pentru informațiile asociate activităților care urmează.

O altă variantă este mutarea laptopului într-o cameră diferită după încheierea programului. Această schimbare ajută la crearea unei distanțe psihologice față de sarcinile care ar putea provoca stres.

Prin combinarea acestor metode, oamenii pot obține o perspectivă mai echilibrată asupra responsabilităților profesionale. Oliver Weigelt recomandă distanțarea de detaliile fiecărei sarcini și privirea situației în ansamblu, asemenea unei imagini de ansamblu asupra unei păduri, nu doar asupra fiecărui copac.

O astfel de schimbare de perspectivă poate diminua preocupările legate de activitățile neterminate și poate ajuta la separarea vieții profesionale de cea personală.