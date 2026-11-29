Multe persoane au parte de dureri articulare neplăcute atunci când temperaturile scad sau când se apropie ploaia. Unele susțin chiar că pot anticipa schimbările meteorologice în funcție de durerile resimțite la nivelul genunchilor sau al mâinilor. Cercetările științifice au oferit însă rezultate diferite în ceea ce privește legătura dintre vreme și aceste simptome.

Un studiu britanic, publicat în 2019 în revista științifică npj Digital Medicine, a analizat datele provenite de la 2.658 de persoane care sufereau de dureri cronice.

Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul a 15 luni. Participanții au utilizat o aplicație pentru telefonul mobil în care au înregistrat intensitatea durerilor resimțite.

Cercetătorii au comparat ulterior aceste informații cu datele meteorologice.

Rezultatele au indicat că umiditatea ridicată, presiunea atmosferică scăzută și vântul mai puternic pot fi asociate cu intensificarea durerilor.

În schimb, specialiștii nu au identificat o legătură clară între temperatura aerului și intensitatea durerilor în ansamblul participanților.

Asocierile identificate au fost relativ modeste. Acestea s-au menținut inclusiv după ce cercetătorii au luat în considerare starea emoțională și nivelul de activitate fizică.

Studiul a inclus însă persoane cu diferite afecțiuni care provoacă dureri cronice, nu doar pacienți cu probleme articulare.

O analiză publicată în 2023 în revista medicală Annals of Medicine a examinat rezultatele a 14 studii privind legătura dintre vreme și artroză.

Artroza este o afecțiune care implică deteriorarea progresivă a structurilor articulare, inclusiv a cartilajului. Aceasta poate provoca durere, rigiditate și dificultăți de mișcare.

În 13 dintre cele 14 studii analizate a fost identificată o asociere între cel puțin un factor meteorologic și durerile articulare.

Rezultatele au sugerat că temperaturile mai scăzute și presiunea atmosferică mai ridicată pot fi asociate cu intensificarea durerilor. Legătura cu umiditatea a fost mai slabă.

Rezultatele privind presiunea atmosferică diferă însă de cele ale cercetării britanice din 2019.

Specialiștii au subliniat necesitatea efectuării unor cercetări suplimentare, în condiții meteorologice comparabile.

În 2024, o echipă de cercetători din Australia a analizat rezultatele a 11 studii, care au inclus 15.315 participanți.

Specialiștii au examinat peste 28.000 de episoade medicale pentru a determina dacă schimbările meteorologice influențează apariția sau agravarea durerilor.

Rezultatele nu au evidențiat o asociere semnificativă între condițiile meteorologice și episoadele de durere la nivelul genunchilor, șoldurilor sau zonei lombare.

Nici în cazul poliartritei reumatoide nu a fost identificată o legătură convingătoare. Aceasta este o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar atacă propriile articulații.

Cercetătorii au identificat însă o posibilă excepție în cazul gutei.

Temperaturile ridicate, combinate cu umiditatea scăzută, au fost asociate cu un risc mai mare de apariție a episoadelor dureroase.

Guta este o formă de artrită provocată de acumularea cristalelor de acid uric la nivelul articulațiilor. Aceasta poate provoca dureri intense, înroșirea și umflarea zonei afectate.

Un alt studiu, publicat în 2025, a analizat datele a 377 de pacienți diagnosticați cu artroză la nivelul mâinilor.

Nici în acest caz cercetătorii nu au identificat o legătură semnificativă între intensitatea durerilor și temperatură, umiditate sau presiunea atmosferică.

O cercetare publicată în 2022 în revista medicală Pain sugerează că sensibilitatea la schimbările meteorologice diferă de la o persoană la alta.

Potrivit estimărilor cercetătorilor, aproximativ 10% dintre participanții care sufereau de dureri cronice prezentau o sensibilitate la temperatură.

Aproximativ 4% erau sensibili la umiditate, 3% la viteza vântului și 2% la presiunea atmosferică.

Participanții nu reacționau însă întotdeauna în același mod. Unele persoane erau mai sensibile la temperaturile scăzute, în timp ce altele resimțeau un disconfort mai mare atunci când temperaturile creșteau.

Aceste diferențe individuale ar putea explica parțial rezultatele contradictorii ale studiilor privind legătura dintre vreme și durere.

Specialiștii în medicină au venit cu mai multe explicații pentru disconfortul resimțit de anumite persoane atunci când se schimbă vremea.

Una dintre teorii privește modificarea presiunii atmosferice, adică presiunea exercitată de aerul din jurul nostru.

Scăderea acesteia ar putea influența țesuturile din jurul articulațiilor și terminațiile nervoase sensibile la durere.

Persoanele care suferă deja de afecțiuni articulare ar putea fi mai sensibile la aceste modificări. Mecanismul nu a fost însă demonstrat concludent.

O altă explicație privește modul în care organismul reacționează la temperaturile scăzute.

Potrivit medicilor de la Spitalul Clinic din Barcelona, frigul determină îngustarea vaselor de sânge periferice. Acesta este unul dintre mecanismele prin care organismul încearcă să conserve căldura.

Temperaturile scăzute pot favoriza și tensiunea musculară, contribuind la senzația de rigiditate și disconfort.

Condițiile meteorologice pot influența indirect intensitatea durerilor prin modificarea obiceiurilor zilnice.

În zilele friguroase sau ploioase, oamenii tind să petreacă mai mult timp în locuințe și să facă mai puțină mișcare.

Reducerea activității fizice poate accentua rigiditatea articulațiilor, în special în cazul persoanelor care suferă de artroză.

De asemenea, schimbările de dispoziție asociate sezonului rece pot influența modul în care organismul percepe durerea.

Specialiștii atrag atenția și asupra diferenței dintre intensificarea temporară a simptomelor și agravarea unei boli.

Faptul că o persoană resimte mai multă durere într-o zi friguroasă nu înseamnă automat că articulațiile sale au suferit deteriorări suplimentare.

Unele persoane susțin că durerile de genunchi sau de șold se intensifică înainte de apariția precipitațiilor.

Presiunea atmosferică se poate modifica înaintea ploii sau a unei furtuni. Acest fenomen ar putea explica experiențele raportate de anumite persoane.

Cercetările făcute până în prezent nu demonstrează însă că durerile articulare reprezintă o metodă fiabilă de anticipare a vremii.

Specialiștii Facultății de Medicină a Universității Harvard precizează că nu a fost confirmată o relație clară de cauzalitate între schimbările meteorologice și durerile articulare.

Medicii recomandă menținerea activității fizice indiferent de condițiile meteorologice, în limitele capacității fiecărei persoane.

Plimbările, exercițiile ușoare de mobilitate și activitățile fizice desfășurate în interior pot contribui la menținerea flexibilității articulațiilor.

În cazul persoanelor care suferă de artroză, exercițiile fizice regulate pot contribui, pe termen lung, la reducerea durerilor și îmbunătățirea mobilității.

Îmbrăcămintea adecvată sezonului rece și menținerea unei temperaturi confortabile în locuință pot ajuta la reducerea senzației de rigiditate.

Dușurile calde sau compresele calde pot ameliora temporar disconfortul. În cazul articulațiilor umflate, compresele reci, învelite într-un prosop, pot fi utile în anumite situații.

Menținerea unei greutăți sănătoase poate reduce presiunea exercitată asupra articulațiilor, în special asupra genunchilor și șoldurilor.

Persoanele care suspectează o legătură între vreme și durerile articulare pot ține și un jurnal al simptomelor.

Acestea pot înregistra intensitatea durerilor, condițiile meteorologice, activitatea fizică și calitatea somnului. Informațiile pot fi utile inclusiv în timpul unui consult medical.

Durerile articulare persistente sau intense nu trebuie atribuite exclusiv schimbărilor vremii.

Potrivit recomandărilor Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, persoanele ale căror dureri afectează somnul sau activitățile zilnice ar trebui să consulte un medic.

Un consult este recomandat și atunci când durerile se agravează, reapar frecvent sau nu se ameliorează după două săptămâni de îngrijire la domiciliu.

Rigiditatea articulațiilor care persistă mai mult de 30 de minute după trezire reprezintă un alt motiv pentru efectuarea unor investigații medicale.

O articulație dureroasă, umflată și fierbinte la atingere necesită evaluare medicală urgentă.

Același lucru este valabil atunci când durerile sunt însoțite de febră sau frisoane, deoarece aceste simptome pot indica inclusiv existența unei infecții articulare.