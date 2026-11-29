Autospecialele Poliției, Pompierilor și Serviciilor de Ambulanță beneficiază de regim de circulație prioritară numai atunci când se află în misiuni de intervenție sau în acțiuni cu caracter de urgență. Codul Rutier stabilește condițiile în care aceste vehicule pot utiliza semnalele luminoase și sonore, pot încălca anumite reguli de circulație și pot solicita celorlalți participanți la trafic să le acorde prioritate.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și Regulamentului de aplicare, simpla aprindere a girofarului nu este suficientă pentru ca o autospecială să beneficieze de regim prioritar. Pentru a avea dreptul să nu respecte anumite reguli de circulație, conducătorul trebuie să folosească simultan semnalele luminoase și pe cele sonore.

Legislația rutieră face distincție între semnalele luminoase și cele sonore, dar și între culorile dispozitivelor de avertizare instalate pe autospeciale.

Semnalele luminoase roșii pot fi utilizate numai de autovehiculele Poliției și ale Pompierilor. Atunci când acestea sunt însoțite de semnalul sonor, ceilalți participanți la trafic au obligația să oprească imediat pe partea dreaptă a drumului.

Semnalele luminoase albastre sunt folosite de Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră, Ambulanță, SMURD, Pompieri, Apărare, SRI și alte structuri prevăzute de lege.

Pentru ca o autospecială să beneficieze de regim de prioritate și să poată face derogări de la anumite reguli de circulație, conducătorul trebuie să aibă în funcțiune simultan atât semnalele luminoase, cât și pe cele sonore. În aceste condiții, poate beneficia de prioritate și poate încălca reguli referitoare la limita de viteză, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, circulația pe un sens unic sau depășirea peste linia continuă.

Există însă și situații în care girofarul poate fi utilizat fără sirenă. Acest lucru este permis în misiuni de patrulare, însoțire, supraveghere a traficului sau pentru semnalizarea unui pericol aflat pe carosabil. În astfel de împrejurări, autospeciala nu beneficiază de regim de trecere prioritară, iar conducătorul trebuie să respecte regulile obișnuite de circulație.

Faptul că o autospecială se află într-o misiune de urgență și are pornite atât girofarul, cât și sirena nu înseamnă că șoferul acesteia este scutit de responsabilitate în trafic.

Potrivit art. 61 alin. (2) din OUG nr. 195/2002, conducătorii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară pot încălca regulile privind circulația pe drumurile publice, cu excepția celor referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată. Această derogare este permisă numai dacă șoferul se asigură că nu pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Prin urmare, chiar și atunci când se deplasează la o intervenție urgentă, conducătorul autospecialei trebuie să manifeste prudență și să verifice dacă manevrele efectuate pot fi realizate în siguranță.

În cazul producerii unui accident rutier în timpul unei misiuni, ancheta desfășurată de Poliție și Parchet verifică în mod obligatoriu dacă exista un ordin de misiune sau un apel de urgență la 112. De asemenea, se analizează dacă șoferul autospecialei s-a asigurat înainte de a pătrunde într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului sau de a circula pe contrasens.

Utilizarea mijloacelor speciale de avertizare luminoasă și sonoră în afara unei misiuni urgente sau fără drept poate atrage consecințe administrative, contravenționale, disciplinare și, în anumite situații, penale.

În cazul vehiculelor neautorizate, folosirea fără drept a mijloacelor speciale de avertizare luminoasă sau sonoră este sancționată potrivit Codului Rutier cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă. În plus, conducătorul poate primi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, iar dispozitivele utilizate pot fi confiscate.

Există sancțiuni și pentru angajații instituțiilor care folosesc nejustificat echipamentele instalate pe autospeciale. De exemplu, dacă un conducător auto de la Poliție, Ambulanță sau Pompieri pornește girofarul și sirena în interes personal ori pentru a evita aglomerația, fără să aibă o misiune înregistrată în dispecerat, fapta constituie o abatere disciplinară gravă.

Aceasta poate fi cercetată de structurile de control intern și poate atrage sancțiuni administrative sau o amendă contravențională pentru nerespectarea regulilor de circulație.

Consecințele pot fi mult mai grave dacă folosirea abuzivă a semnalelor prioritare provoacă un accident rutier în care există victime. Într-o asemenea situație, conducătorul autospecialei poate răspunde penal pentru vătămare corporală din culpă sau ucidere din culpă. Acesta nu poate invoca starea de necesitate sau regimul prioritar al misiunii pentru a evita răspunderea penală.

În apropierea marilor spitale de urgență sau pe arterele care asigură accesul către unitățile medicale, semnalele luminoase și sonore ale autospecialelor sunt întâlnite mai des decât în alte zone ale orașului.

Frecvența acestora nu este legată doar de intervențiile de urgență la domiciliu sau pe stradă. Ambulanțele și echipajele SMURD efectuează frecvent transferuri interclinice, precum și deplasări către diferite secții și camere de gardă. Aceste transporturi pot viza pacienți care au nevoie de îngrijiri rapide sau situații în care este necesară eliberarea unui culoar prin traficul aglomerat.

Semnalizarea luminoasă și sonoră este folosită și la intrarea sau ieșirea autospecialelor din curtea spitalelor, precum și în intersecțiile din apropierea unităților medicale. În astfel de zone, vizibilitatea poate fi redusă, iar numărul mare de mașini și pietoni crește riscul producerii unor coliziuni laterale sau al apariției blocajelor.

Chiar și în aceste împrejurări, regulile privind regimul prioritar rămân aceleași. Pentru a beneficia de prioritate de trecere, autospeciala trebuie să folosească simultan semnalele luminoase și sonore, iar conducătorul trebuie să se asigure corespunzător înainte de efectuarea manevrelor.

Conducătorii auto au obligații clare atunci când se apropie o autospecială aflată în misiune de urgență.

Dacă autovehiculul are în funcțiune semnalele luminoase albastre și semnalul sonor, ceilalți șoferi trebuie să reducă viteza și să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, astfel încât să permită trecerea acestuia.

În schimb, atunci când autospeciala folosește semnale luminoase roșii și sonore, participanții la trafic trebuie să oprească imediat pe acostament sau cât mai aproape de bordură.

Pot apărea și situații în care un conducător auto trebuie să încalce temporar o regulă de circulație pentru a face loc unei ambulanțe sau unei alte autospeciale aflate în misiune. De exemplu, acesta poate fi nevoit să depășească marcajul longitudinal continuu sau să treacă de linia de oprire de la semafor pentru a elibera culoarul de urgență.

În asemenea cazuri, manevra poate fi încadrată la starea de necesitate, potrivit art. 20 din Codul Penal și OG nr. 2/2001, astfel încât șoferul să nu fie sancționat contravențional. Această posibilitate este condiționată însă de efectuarea manevrei în siguranță și de faptul că aceasta este realizată strict pentru a permite trecerea autospecialei aflate în misiune de urgență.