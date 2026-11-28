Mai multe companii lansează o campanie specială cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae, prin care oferă reduceri de 50% la întreaga gamă de jucării. Promoția se desfășoară în perioada 28 noiembrie – 5 decembrie 2026 și este disponibilă în toate magazinele retailerului din țară, în limita stocurilor disponibile.

Kaufland România vine în sprijinul familiilor care se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă și caută cadouri pentru copii la prețuri mai accesibile. Reducerea se aplică tuturor categoriilor de vârstă și este acordată direct la casele de marcat, fiind calculată pornind de la prețul afișat la raft.

Oferta include o gamă variată de produse, astfel încât părinții să poată alege cadouri în funcție de vârsta și preferințele celor mici.

Reducerea de 50% se aplică întregii game de jucării comercializate de Kaufland în perioada campaniei. Printre produsele incluse se numără păpușile, mașinuțele, trenulețele, jocurile educative și cele de construcție, puzzle-urile și jucăriile de pluș.

Oferta este disponibilă în toate magazinele din România, însă achiziționarea produselor depinde de stocurile existente.

Prin această campanie, retailerul urmărește să le ofere familiilor posibilitatea de a pregăti cadourile pentru copii fără să pună o presiune suplimentară asupra bugetului, în perioada premergătoare sărbătorilor.

Pe lângă promoția dedicată jucăriilor, Kaufland anunță și reduceri pentru o selecție de calendare Advent.

În perioada 25 noiembrie – 6 decembrie 2026, clienții beneficiază de o reducere de 30% la aceste produse. Calendarele Advent sunt concepute pentru a oferi câte o mică surpriză în fiecare zi până la Crăciun.

Astfel, oferta retailerului include atât produse care pot fi oferite cadou de Moș Nicolae, cât și articole specifice perioadei de așteptare a Crăciunului.

Campania face parte din strategia Kaufland de a pune la dispoziția clienților produse de calitate la prețuri competitive și soluții accesibile pentru cumpărăturile de sărbători.

Pentru promovarea ofertelor, compania utilizează mai multe canale de comunicare. Campania este prezentată la televiziune, în aplicația și newsletterul Kaufland Card XTRA, precum și prin intermediul canalelor digitale proprii.

Informațiile sunt disponibile pe site-ul companiei, pe pagina oficială de Facebook și pe canalul de YouTube Kaufland România.

Clienții pot consulta oferta completă în catalogul săptămânal, pe site-ul companiei, în aplicația Kaufland Card XTRA și direct în magazine.

Promoția la jucării este valabilă între 28 noiembrie și 5 decembrie 2026, iar reducerea la calendarele Advent se aplică între 25 noiembrie și 6 decembrie 2026. Ambele oferte sunt supuse condițiilor de disponibilitate menționate de retailer.

Pe lângă oferta anunțată de Kaufland, și alți retaileri din România au pregătit campanii speciale pentru cumpărătorii care caută jucării și cadouri pentru copii înainte de Moș Nicolae și Crăciun.

Printre aceștia se numără Auchan, Noriel și Lidl, care au introdus promoții cu mecanisme și perioade de valabilitate diferite.

Auchan a pregătit o campanie prin care clienții primesc înapoi 50% din valoarea cumpărăturilor de jucării, sub formă de bonus pe cardul de fidelitate MyCLUB Auchan. Oferta este valabilă în perioada 2-6 decembrie 2026.

Promoția se aplică întregii game de jucării, inclusiv produselor LEGO și jucăriilor comercializate sub marca proprie One Two Fun. Pentru a beneficia de ofertă, cumpărătorii trebuie să utilizeze cardul MyCLUB Auchan.

Bonusul poate fi folosit pentru achiziții ulterioare, începând cu 24 de ore după emiterea bonului fiscal. Campania este disponibilă atât în magazinele fizice, cât și online, pe platforma Auchan.ro.

Un alt retailer care a pregătit promoții înainte de sărbători este Noriel. În perioada 23-30 noiembrie 2026, compania oferă o reducere de 50% la al doilea produs eligibil din categoriile jucării și jocuri.

În cazul achiziționării a două jucării, reducerea se aplică produsului cu prețul mai mic. Aceeași regulă este valabilă și pentru jocuri, discountul fiind acordat celui de-al doilea produs. Oferta nu poate fi cumulată cu alte campanii promoționale.

Noriel are și o promoție separată pentru produsele LEGO. În perioada 26-30 noiembrie, clienții beneficiază de 25% reducere la comenzile online de minimum 349 de lei.

Lidl România a publicat, la rândul său, un catalog dedicat jucăriilor, disponibil în perioada 2 noiembrie – 20 decembrie 2026.

Materialul include oferte pentru sezonul sărbătorilor de iarnă și a fost promovat inclusiv pe canalul oficial de YouTube al retailerului.

Totuși, în cazul Lidl nu a fost identificată o reducere generală de 50% aplicată întregii game de jucării, similară celei anunțate de Kaufland.

Oferta Carrefour de sărbători include numeroase idei de cadouri pentru Moș Nicolae și Moș Crăciun, de la jucării, păpuși, mașinuțe și seturi LEGO până la jocuri, produse Disney, roboți, biciclete și articole pentru bebeluși. Catalogul cuprinde și electronice, precum console PlayStation, Xbox și Nintendo Switch, căști, tablete, camere foto, smartwatch-uri și accesorii pentru calculator.

Campania Carrefour, desfășurată sub sloganul Sărbători pe gustul tuturor, include și decorațiuni de Crăciun, cărți pentru copii, textile și idei de cadouri pentru diferite categorii de vârstă. Ofertele sunt disponibile până pe 7 ianuarie 2027, în limita stocurilor disponibile.

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