Retailerii raportează în noiembrie 2026 creșteri ale vânzărilor cuprinse între 5% și 9%, confirmând un nou sezon al recordurilor comerciale. Dincolo de cifrele prezentate de comercianți, situația este însă mai nuanțată. În condițiile unei inflații de aproximativ 7,4%, o mare parte din avansul valoric este absorbită de scumpiri, iar creșterea vânzărilor nu reflectă neapărat o majorare similară a cantităților de produse cumpărate.

Comportamentul consumatorilor s-a schimbat, iar reducerile de la finalul lunii noiembrie sunt folosite tot mai mult pentru achiziționarea produselor necesare, planificate din timp.

În loc să cheltuiască mai mult, românii încearcă să profite de promoții pentru a-și administra mai eficient veniturile și pentru a păstra bani disponibili în lunile următoare, când facturile la încălzire, energie și alte utilități pot pune presiune suplimentară asupra bugetelor familiale.

Rezultatele raportate de comercianți pentru luna noiembrie indică majorări ale vânzărilor cuprinse între 5% și 9%. Aceste cifre sunt exprimate în lei și reflectă evoluția nominală a pieței de retail. Totuși, interpretarea lor trebuie făcută ținând cont de inflația de aproximativ 7,4%, care diminuează semnificativ creșterea reală a consumului.

În multe categorii de produse, avansul valoric poate proveni mai degrabă din majorarea prețurilor decât dintr-un volum mai mare de articole comercializate. Prin urmare, recordurile anunțate de retaileri nu înseamnă automat că românii cumpără mai multe produse sau că au la dispoziție mai mulți bani pentru cheltuieli.

Diferența dintre creșterea nominală și cea reală devine esențială pentru înțelegerea pieței din acest an. Deși încasările comercianților sunt mai mari, puterea de cumpărare nu a crescut în același ritm, iar consumatorii trebuie să își adapteze deciziile la costurile tot mai ridicate ale vieții de zi cu zi.

Spre deosebire de modelul clasic, în care Black Friday era asociat în principal cu o singură zi de reduceri, numeroase magazine din România continuă campaniile promoționale și în ultimele zile ale lunii noiembrie.

Astfel, cumpărătorii au în continuare acces la promoții semnificative, iar perioada extinsă le oferă mai mult timp pentru a compara ofertele, a verifica prețurile și a lua decizii mai bine fundamentate. Nu mai este vorba doar despre rapiditatea cu care poate fi cumpărat un produs la un preț redus, ci și despre identificarea unei economii reale.

Pentru comercianți, prelungirea campaniilor reprezintă o modalitate de a menține interesul publicului într-un climat economic în care consumatorii sunt mai prudenți. Povestea reducerilor nu s-a încheiat, iar românii continuă să își calculeze atent cheltuielile înainte de a face noi achiziții.

Una dintre cele mai importante schimbări ale sezonului de cumpărături din 2026 este trecerea de la achizițiile motivate de dorință la cele determinate de necesitate.

Consumatorii urmăresc promoțiile pentru a obține economii concrete, iar tot mai multe decizii de cumpărare sunt planificate cu săptămâni înainte. Produsele sunt deja incluse în bugetul familiei, iar campaniile de reduceri reprezintă o oportunitate de a le achiziționa la costuri mai mici.

Această schimbare indică o abordare mai atentă a cheltuielilor. În loc să profite de orice ofertă doar pentru că un produs are un preț redus, cumpărătorii încearcă să stabilească dacă achiziția este necesară și dacă reducerea justifică efectiv cheltuiala.

Prin urmare, sezonul Black Friday nu indică neapărat o explozie a consumului, ci o transformare a comportamentului de cumpărare. Românii devin mai selectivi, își planifică achizițiile și urmăresc mai atent valoarea obținută pentru fiecare leu cheltuit.

O altă tendință a sezonului este devansarea unor cheltuieli care, în mod tradițional, erau realizate în luna decembrie. Mulți consumatori profită de reducerile din noiembrie pentru a cumpăra anticipat cadourile de Crăciun și pentru a evita o parte din presiunea financiară specifică perioadei sărbătorilor.

Electrocasnicele și electronicele rămân printre categoriile de produse cele mai căutate. Achiziționarea acestora în timpul campaniilor promoționale le permite gospodăriilor să obțină produse necesare la prețuri mai mici, fără să amâne toate cheltuielile pentru ultima lună a anului.

În acest fel, o parte din bugetul alocat în mod obișnuit cumpărăturilor de decembrie este utilizată încă din noiembrie. Gospodăriile își pregătesc mai devreme cheltuielile pentru finalul anului, încercând să evite aglomerarea achizițiilor într-o perioadă în care există și alte obligații financiare.

Finanțarea cumpărăturilor și plata în rate au un rol tot mai important în modul în care consumatorii își gestionează cheltuielile. Aceste instrumente permit distribuirea costului unui produs pe o perioadă mai lungă, reducând presiunea unei plăți integrale într-o singură lună.

Pentru cumpărătorii care doresc să achiziționeze electrocasnice, electronice sau alte produse mai costisitoare, flexibilitatea la plată poate conta la fel de mult ca reducerea propriu-zisă.

În acest context, creditarea asociată cumpărăturilor nu mai este legată exclusiv de achizițiile impulsive sau de dorința de a cumpăra produse suplimentare. Ratele sunt utilizate și ca instrumente de gestionare a fluxului de numerar personal, astfel încât consumatorii să nu își suprasolicite bugetele în luna decembrie.

Distribuirea cheltuielilor în timp le permite familiilor să păstreze mai mulți bani disponibili pentru celelalte obligații financiare, în special pentru cele care apar odată cu sezonul rece.

Pentru bugetele gospodăriilor, unul dintre principalii factori care influențează deciziile de cumpărare în această perioadă este reprezentat de cheltuielile specifice iernii.

Costurile cu încălzirea, energia electrică și celelalte utilități capătă o importanță mai mare în lunile reci. Familiile încearcă să păstreze rezerve financiare pentru plata facturilor, în condițiile în care inflația continuă să reducă veniturile disponibile.

Astfel, comercianții nu concurează doar între ei pentru atragerea cumpărătorilor, ci și cu nevoia gospodăriilor de a avea suficienți bani pentru cheltuielile esențiale din decembrie și ianuarie.

Reducerile sunt privite inclusiv ca o metodă de protejare a bugetului în fața scumpirilor. O achiziție făcută în noiembrie la un preț mai mic poate însemna bani economisiți pentru alte obligații financiare din lunile următoare.

În acest context, fiecare economie realizată în timpul campaniilor promoționale oferă familiilor mai multă flexibilitate financiară la începutul iernii.

Schimbarea majoră a sezonului de reduceri din acest an este una de comportament, nu neapărat de volum. Consumatorii urmăresc valoarea obținută pentru fiecare leu cheltuit și încearcă să integreze promoțiile într-o strategie de administrare a bugetului familial.

Achizițiile sunt mai bine planificate, iar ofertele sunt evaluate în funcție de necesitățile reale. Reducerile nu mai reprezintă doar un motiv pentru cumpărături suplimentare, ci o ocazie de a obține produse deja incluse în planurile de cheltuieli la costuri mai avantajoase.

Această evoluție determină și o adaptare a pieței de retail. Comercianții trebuie să răspundă unei clientele mai atente și mai selective, pentru care nivelul reducerilor nu este singurul criteriu de decizie. Contează tot mai mult capacitatea promoțiilor de a răspunde unor nevoi concrete și de a oferi siguranță financiară.

Privită în ansamblu, evoluția cumpărăturilor din acest an arată că românii încearcă să își organizeze mai eficient cheltuielile, într-un context economic în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare.

Principalele schimbări sunt vizibile în modul în care sunt alese și planificate achizițiile:

Cumpărăturile sunt planificate din timp , iar promoțiile sunt urmărite pentru produse de care familiile au deja nevoie.

, iar promoțiile sunt urmărite pentru produse de care familiile au deja nevoie. Cadourile de Crăciun și produsele electronice sau electrocasnice sunt achiziționate anticipat , pentru a distribui cheltuielile înainte de luna decembrie.

, pentru a distribui cheltuielile înainte de luna decembrie. Plata în rate este folosită pentru gestionarea fluxului de numerar , nu doar pentru finanțarea unor achiziții suplimentare.

, nu doar pentru finanțarea unor achiziții suplimentare. Economiile realizate în noiembrie sunt păstrate pentru cheltuielile de iarnă , în special pentru încălzire, energie și alte utilități.

, în special pentru încălzire, energie și alte utilități. Consumatorii compară mai atent ofertele, urmărind avantajul financiar real al fiecărei achiziții.

La prima vedere, noiembrie 2026 pare să aducă un nou sezon al recordurilor în retail, cu vânzări mai mari și campanii promoționale extinse. Privite însă prin filtrul inflației, cifrele spun o poveste diferită. Consumatorul român nu cumpără neapărat mai mult, ci cumpără mai devreme, mai calculat și mai eficient.

Faptul că numeroase magazine continuă reducerile și la 28 noiembrie arată că oportunitățile de economisire sunt încă prezente. În aceste condiții, adevăratul fenomen al sezonului nu este explozia consumului, ci transformarea cumpărătorului într-un manager mai atent al propriului buget.