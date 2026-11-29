România riscă să încheie anul 2026 cu un deficit bugetar mai mare decât estimările oficiale, iar perspectivele pentru 2027 rămân dificile. Economistul și profesorul universitar Adrian Mitroi estimează că deficitul va ajunge la 7,2% din PIB, în principal din cauza obligațiilor de plată restante și a fondurilor europene care nu vor mai putea fi atrase integral. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, consideră însă această prognoză exagerată și susține că o parte dintre plăți ar putea fi eșalonate pentru a reduce presiunea asupra bugetului.

Cei doi economiști au analizat vineri situația finanțelor publice, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat execuția bugetară la zece luni și obligațiile financiare pe care statul trebuie să le achite. Discuția a vizat inclusiv inflația, evoluția cursului valutar, măsurile de sprijin pentru populație și posibilitățile Guvernului Niculescu de a susține economia în anul următor.

Ministrul Finanțelor a anunțat că solicitările transmise de ordonatorii de credite către stat se ridică în prezent la aproximativ 47 de miliarde de lei. Din această sumă, 19 miliarde de lei reprezintă obligații certe de plată.

Nici Adrian Mitroi, nici Daniel Dăianu nu au contestat cifrele prezentate de Alexandru Nazare, însă cei doi economiști au evaluat diferit impactul acestora asupra deficitului bugetar.

Președintele Consiliului Fiscal a explicat că o parte dintre obligațiile restante ale statului nu au apărut în 2026, ci sunt datorii mai vechi, care au fost reportate de la un an la altul. Printre exemple se numără plățile datorate magistraților, care nu au fost achitate la termenele inițiale.

Daniel Dăianu a atras atenția și asupra incertitudinii privind sumele pe care România le va mai primi de la Comisia Europeană. Ministrul Fondurilor Europene așteaptă clarificări în această privință, iar execuția bugetară de la finalul anului 2026 depinde inclusiv de fondurile europene care vor intra sau nu în buget.

În opinia președintelui Consiliului Fiscal, situația nu trebuie interpretată ca o ascundere a unor cifre, ci ca o acumulare a unor obligații de plată care trebuie onorate, în special cele rezultate din hotărârile și drepturile salariale ale magistraților.

„Nu de ieri, de azi, statul are arierate. De pildă, plățile care trebuiau să fie făcute magistraților. Au fost rostogolite. Nu sunt venite din cer în 2026. Așijderea și altele. De pildă, ce nu se va obține de la Comisia Europeană, că nu știm cât, și ministrul Fondurilor Europene a spus că așteaptă să vedem. Ministrul Nazare a spus să vedem ce va fi la finele anului 2026, pentru că execuția bugetară pe 2026 depinde de banii care vor veni sau nu vor veni de la Comisia Europeană. Deci nu este vorba despre cifre care au fost ascunse, este vorba despre faptul că, ca un buzdugan, au picat totuși plățile care trebuie să fie făcute pentru magistrați”, a explicat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, la Antena 3.

Economistul Adrian Mitroi are o perspectivă mai pesimistă asupra finalului de an și estimează că România va încheia 2026 cu un deficit bugetar de 7,2% din PIB.

Printre principalele motive se numără obligațiile restante ale statului și dificultățile privind încasarea integrală a fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În cazul plăților către magistrați, Mitroi a identificat obligații exigibile de aproximativ 14,7 miliarde de lei. La acestea se adaugă alte aproximativ 3,7 miliarde de lei aferente Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Economistul a atras atenția asupra lipsei de claritate privind numeroasele facturi restante din sistemul de sănătate.

Profesorul universitar a explicat că, dacă România ar reuși să încaseze integral fondurile europene estimate, deficitul ar putea rămâne la 6,2% din PIB. În acest scenariu, statul ar avea la dispoziție aproximativ 20 de miliarde de lei în ultimele două luni ale anului pentru a achita o parte dintre obligațiile exigibile, în condițiile în care estimarea totală a fondurilor europene luate în calcul este de 88 de miliarde de lei.

Totuși, Mitroi nu consideră realistă încasarea tuturor banilor europeni, în special a sumelor aferente cererilor de plată 5 și 6 din PNRR. România ar urma să primească doar o parte din aceste fonduri, ceea ce ar majora deficitul până la 7,2% din PIB.

„De exemplu, la magistrați, eu am găsit exigibil și am făcut cu mare atenție doar vreo 14,7 miliarde. Mai sunt vreo 3,7 de la CNAS. Aoleu, ce nebuloasă este acolo! Nu înțelege nimeni toate facturile acelea rămase. (…) Dacă noi am încasa (fonduri europene din PNRR n.red), noi închidem pe 6,2, pentru că avem 88 de miliarde. Deci ne rămân vreo 20 de miliarde în astea două luni, să plătim o parte din astea exigibile, ceea ce nu-i rău, și să stăm încă în deficitul de 6,2. Dar nu vom reuși. (…) Nu luăm toți banii din fondurile europene, mai ales tranșa șase, luăm o parte din ei. Eu estimez că închidem la un deficit de 7,2, cu toate andaralele astea”, a mai spus Mitroi.

Președintele Consiliului Fiscal nu împărtășește estimarea lui Adrian Mitroi și consideră că un deficit de 7,2% din PIB este mult prea ridicat pentru finalul anului.

Daniel Dăianu a evitat să avanseze o altă cifră, dar a explicat că presiunea asupra bugetului ar putea fi redusă prin eșalonarea unor obligații de plată, în special a celor aferente magistraților.

Acesta a amintit că România are de mai mulți ani un stoc de arierate, adică datorii restante ale statului, care sunt reportate pentru a evita o creștere bruscă a presiunii asupra economiei. Plata tuturor acestor obligații într-un interval scurt ar putea genera dificultăți suplimentare.

Dăianu a explicat că statul nu a putut achita până acum toate aceste sume deoarece România s-a aflat sub presiunea procedurii de deficit excesiv și a fost nevoită să adopte măsuri urgente pentru reducerea dezechilibrului bugetar.

În opinia sa, situația va fi complicată, însă eșalonarea unor plăți poate reprezenta o soluție pentru diminuarea presiunii imediate asupra finanțelor publice.

„Eu nu cred că vom termina cu un deficit de 7,2. Nu cred. O să vedem și cifrele acelea nu pot să fie măsluite. Într-adevăr, va fi complicat. Nu aș vrea să dau o cifră, dar 7,2 mi se pare mult exagerat. Eu cred că se poate ajunge la o eșalonare a plăților pentru cele pentru magistrați se poate proceda la o eșalonare, ceea ce ar reduce presiunea”, a spus Dăianu.

Cei doi economiști au opinii diferite și în privința factorilor care influențează inflația din România, deși Daniel Dăianu estimează că aceasta va începe să scadă în 2027.

Președintele Consiliului Fiscal a explicat că inflația va rămâne ridicată în prima parte a anului viitor, însă ulterior ar urma să se diminueze. Evoluția va fi influențată inclusiv de efectele de bază generate de șocul inflaționist din a doua jumătate a anului 2026.

Potrivit lui Dăianu, acest nou episod inflaționist nu a fost provocat de majorarea taxelor și impozitelor, așa cum s-a întâmplat anterior, ci de factori externi. Creșterea prețurilor combustibililor, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a pus presiune asupra leului și a contribuit la deprecierea monedei naționale.

„Inflația se va diminua, într-adevăr, în 2027. Sunt efecte de bază, de la faptul că în a doua parte a anului 2026, iar am suferit un șoc inflaționist, nu venit din interior, așa cum a fost cel produs de creșterea taxelor și impozitelor. Ci pentru că prețurile combustibililor, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, (au crescut n.red) am avut presiune pe leu și am avut o depreciere a leului”, a spus Dăianu.

Adrian Mitroi a atras însă atenția că România nu doar importă inflație, ci produce și inflație internă. Economistul a explicat că prețurile energiei sunt influențate atât de deprecierea leului, cât și de evoluția cursului euro.

Un alt factor îl reprezintă structura unor sectoare economice caracterizate printr-o concurență insuficientă. Potrivit lui Mitroi, companiile cu poziții dominante sau cvasi-oligopoliste au posibilitatea de a transfera cu ușurință costurile suplimentare către consumatori, folosindu-și puterea de stabilire a prețurilor.

Economistul a indicat în special sectoarele energetice drept unele dintre principalele surse ale inflației produse în economia locală. El a criticat și funcționarea pieței românești, pe care o consideră insuficient reformată și lipsită de competitivitate.

În plus, Mitroi a atras atenția asupra efectelor unor măsuri economice și intervenții administrative care influențează prețurile, inclusiv cele referitoare la plata gigacaloriei și la diferite forme de sprijin acordate populației.

„Asta fabricată este dată în primul rând de sectoarele oligopoliste, fără putere competitivă și care pot foarte ușor să transfere, se numește pricing power, în costurile clienților poziția lor cvasi-oligopolistă. Observați că sectoarele mari aducătoare și fabricante de inflație locală sunt tocmai sectoarele acestea energetice. (…) Plus sistemul grav prin care funcționează și nereformat, și insuficient competitiv piața românească. Puneți peste asta și presiunea care vine cu măsurile acelea noi în economia comportamentalele, când faci dreptate la toată lumea, când plătești gigacaloria, prostiuțe medievale”, a spus Mitroi.

Perspectivele pentru anul 2027 sunt dificile, iar Adrian Mitroi consideră că statul nu mai dispune de resurse suficiente pentru a susține noi creșteri de cheltuieli destinate ajutorării populației vulnerabile.

Economistul a explicat că România nu mai are suficient spațiu fiscal, monetar sau salarial pentru a susține noi măsuri de amploare. În plus, resursele disponibile prin PNRR sunt limitate, iar posibilitatea compensării acestora prin accesarea fondurilor structurale și de coeziune nu reprezintă, în opinia sa, o soluție sigură.

Mitroi consideră că aceste fonduri sunt dificil de accesat, presupun criterii extrem de competitive și nu pot înlocui automat resursele pierdute prin reducerea finanțărilor disponibile prin PNRR.

În privința politicii monetare și a cursului valutar, economistul a susținut că o depreciere moderată și controlată a leului ar putea contribui la îmbunătățirea competitivității economiei românești. Totodată, el consideră că dobânzile trebuie să rămână ridicate, întrucât stabilitatea macroeconomică va avea un rol decisiv pe termen lung.

Daniel Dăianu a respins însă ideea încurajării unei deprecieri intenționate a monedei naționale. Președintele Consiliului Fiscal a avertizat că o asemenea evoluție ar putea alimenta inflația.

Potrivit acestuia, deprecierea leului apare ca rezultat al presiunilor foarte mari de pe piața valutară, iar România nu dispune de suficienți piloni economici care să susțină stabilitatea cursului de schimb în astfel de condiții.

Cei doi economiști au fost întrebați și despre măsurile de plafonare a prețurilor la alimente și gaze, precum și despre schemele de sprijin pentru energie.

Adrian Mitroi a criticat intervențiile statului în economie și a susținut că ajutoarele trebuie direcționate către persoanele care au cu adevărat nevoie de ele. În opinia sa, măsurile generale de sprijin pot genera distorsiuni și nu reprezintă întotdeauna o soluție eficientă pentru gestionarea problemelor economice.

Daniel Dăianu a avut o abordare diferită în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Președintele Consiliului Fiscal consideră că menținerea acestei măsuri poate avea și un efect psihologic asupra consumatorilor, contribuind la temperarea percepției privind creșterea prețurilor.

Dăianu a susținut astfel că anumite intervenții pot fi necesare, mai ales într-o perioadă în care populația resimte în continuare efectele scumpirilor.

În final, Daniel Dăianu a identificat îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor drept una dintre principalele priorități ale autorităților pentru anul 2027.

Președintele Consiliului Fiscal a atras atenția asupra necesității reducerii gapului de TVA, respectiv diferența dintre veniturile din această taxă care ar trebui încasate teoretic și sumele colectate efectiv la buget.

În opinia sa, statul trebuie să îmbunătățească semnificativ colectarea veniturilor fiscale. În caz contrar, România riscă să rămână blocată într-o situație în care deficitul bugetar continuă să se mențină la niveluri ridicate.