Leul moldovenesc împlinește 33 de ani de la introducerea sa, moment marcat printr-un mesaj transmis de Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Aceasta a evidențiat rolul oamenilor și al instituțiilor în construirea sistemului financiar al țării, progresele înregistrate în ultimii ani și obiectivele privind apropierea Republicii Moldova de spațiul financiar european.

În mesajul său aniversar, Anca Dragu a amintit că Banca Națională a Moldovei a sărbătorit în acest an 35 de ani de activitate, în timp ce introducerea monedei naționale marchează 33 de ani. Ambele momente importante au avut loc într-o perioadă în care Republica Moldova își organiza viața economică în primii ani de independență.

Guvernatoarea BNM a subliniat importanța celor care au pus bazele băncii centrale și au pregătit introducerea leului moldovenesc. Munca acestora a căpătat continuitate prin instituția construită, iar generațiile următoare au consolidat Banca Națională și au preluat responsabilitățile acesteia, inclusiv în perioade dificile.

În acest context, Anca Dragu a făcut trimitere la ideea exprimată de Jean Monnet, unul dintre principalii promotori și arhitecți ai integrării europene, potrivit căreia nimic nu poate fi realizat fără oameni și nimic nu poate rezista în timp fără instituții.

În prezent, stabilitatea prețurilor rămâne obiectivul central al mandatului Băncii Naționale a Moldovei. Pentru atingerea acestuia, deciziile de politică monetară necesită o analiză atentă, independență și explicații clare.

Totodată, încrederea populației în sistemul financiar depinde de existența unui mecanism de supraveghere eficient, în care regulile sunt aplicate consecvent.

Guvernatoarea BNM a evidențiat faptul că încrederea în moneda națională nu se bazează doar pe deciziile de politică monetară, ci și pe capacitatea instituțiilor de a asigura stabilitatea și funcționarea corespunzătoare a întregului sistem financiar.

„Nimic nu este posibil fără oameni, nimic nu durează fără instituții, scria în memoriile sale Jean Monnet, unul dintre principalii promotori și arhitecți ai integrării europene. Aceste cuvinte capătă un sens aparte pentru noi în acest an: Banca Națională a Moldovei a marcat cea de-a 35-a aniversare, iar astăzi se împlinesc 33 de ani de la introducerea leului moldovenesc. Oamenii au făcut posibile ambele începuturi: au pus bazele băncii centrale și au pregătit introducerea monedei naționale, într-o perioadă în care Republica Moldova își organiza viața economică în primii ani de independență. Prin instituția pe care au construit-o, munca lor a căpătat continuitate. Generațiile care au urmat au consolidat Banca Națională și i-au dus mai departe responsabilitățile, inclusiv în perioade dificile. Astăzi, stabilitatea prețurilor rămâne în centrul mandatului BNM. De aceea, deciziile de politică monetară cer o analiză atentă, independență și explicații clare. Încrederea oamenilor depinde, în același timp, de un sistem financiar bine supravegheat, în care regulile sunt aplicate consecvent. S-a schimbat și felul în care folosim banii. Leii pot fi trimiși în câteva secunde, la orice oră, prin sistemul MIA, creat de BNM. Prin Zona Unică de Plăți în Europe (SEPA), transferurile în euro dintre Republica Moldova și țările participante au devenit mai rapide și mai accesibile. Pentru cineva care își sprijină familia de peste hotare, pentru un student sau pentru o companie care lucrează cu parteneri europeni, timpul și costul unei plăți sunt de neprețuit. Aceste servicii arată cât de mult cotează modernizarea financiară în viața cotidiană”, a transmis acesta.

Un alt aspect important evidențiat de Anca Dragu este schimbarea modului în care cetățenii și companiile folosesc banii. Transferurile în lei pot fi realizate în câteva secunde, indiferent de oră, prin intermediul sistemului MIA, creat de Banca Națională a Moldovei.

De asemenea, prin conectarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), transferurile în moneda europeană dintre Republica Moldova și țările participante au devenit mai rapide și mai accesibile.

Aceste servicii sunt importante pentru mai multe categorii de beneficiari. Persoanele care își sprijină financiar familiile aflate în străinătate pot trimite bani mai ușor, studenții beneficiază de transferuri mai accesibile, iar companiile care colaborează cu parteneri europeni pot realiza plăți într-un timp mai scurt și la costuri mai reduse.

Potrivit guvernatoarei BNM, timpul și costul unei tranzacții financiare au o importanță deosebită pentru toate aceste categorii, iar serviciile moderne de plată demonstrează impactul direct al modernizării financiare asupra vieții cotidiene.

Conectarea Republicii Moldova la SEPA nu a presupus însă doar implementarea unei soluții tehnice. Procesul a necesitat alinierea regulilor la standardele europene, pregătirea băncilor și cooperarea dintre instituții.

Aceste schimbări reprezintă, în viziunea conducerii BNM, o parte importantă a apropierii de Uniunea Europeană. Obiectivul este construirea unor instituții și servicii care să funcționeze eficient pentru cetățeni, să ofere încredere și să respecte standardele europene.

Aniversarea monedei naționale reprezintă și un prilej de analiză a viitorului sistemului financiar din Republica Moldova, în special în ceea ce privește apropierea de spațiul financiar european.

În acest sens, Anca Dragu a făcut referire la raportul Comisiei Europene din 2026, care evidențiază faptul că sistemul financiar moldovenesc devine tot mai bine pregătit pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.

Documentul european constată că sectorul bancar din Republica Moldova rămâne stabil și bine capitalizat. Această evaluare reflectă atât munca depusă de specialiștii din domeniu, cât și capacitatea instituțiilor de a continua procesul de reformă.

Guvernatoarea BNM a evidențiat că încrederea în leul moldovenesc și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană au la bază aceleași principii: independența băncii centrale, existența unor reguli clare și supravegherea corespunzătoare a sistemului financiar.

În continuare, autoritățile lucrează la alinierea legislației bancare la normele europene, la recunoașterea echivalenței cadrului de supraveghere și la dezvoltarea unor servicii de plată tot mai accesibile.

Aceste măsuri, alături de alte reforme, urmăresc consolidarea credibilității Republicii Moldova în relația cu partenerii europeni și pregătirea sistemului financiar pentru integrarea în structurile Uniunii Europene.