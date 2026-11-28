Agenția internațională de evaluare financiară Standard & Poor’s (S&P) a înrăutățit perspectiva asociată ratingului suveran din Franța, de la stabilă la negativă, pe fondul deficitului bugetar ridicat, al creșterii datoriei publice și al diviziunilor politice.

În același timp, agenția a îmbunătățit perspectiva ratingului Ungariei, de la negativă la stabilă, apreciind că actualul cadru instituțional și fiscal va permite reducerea semnificativă a deficitului bugetar în următorii doi ani.

Deciziile evidențiază evoluții diferite ale situației financiare din cele două state europene. În timp ce Franța se confruntă cu dificultăți bugetare, incertitudine politică și o economie aflată în recesiune tehnică, Ungaria beneficiază de o evaluare mai favorabilă, susținută de reformele guvernamentale și de îmbunătățirea relațiilor cu instituțiile Uniunii Europene.

Standard & Poor’s a modificat vineri perspectiva ratingului de credit al Franței de la stabilă la negativă. Decizia deschide calea unei posibile retrogradări a ratingului suveran, stabilit în prezent la A plus.

Agenția și-a motivat hotărârea prin creșterea datoriei guvernamentale, perspectivele moderate de creștere economică și lipsa unui consens politic privind măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

Datoria publică a Franței se situează la aproximativ 119% din Produsul Intern Brut (PIB). Îndoielile investitorilor privind capacitatea autorităților de a echilibra bugetul au determinat creșterea randamentelor solicitate de piețele financiare pentru a împrumuta statul francez.

O eventuală retrogradare a ratingului ar putea majora și mai mult costurile de finanțare ale Franței, a doua economie a zonei euro.

S&P avertizează că polarizarea politică ar putea continua inclusiv după alegerile prezidențiale din 2027. Această situație ar putea îngreuna eforturile de reducere a deficitului bugetar, dar și adoptarea reformelor necesare pentru stimularea creșterii economice și stabilizarea raportului dintre datoria publică și PIB.

Agenția ar putea decide retrogradarea ratingului Franței dacă deficitul bugetar nu va fi redus semnificativ în următorii doi ani sau dacă economia va înregistra o perioadă mai îndelungată de creștere sub nivelul anticipat.

Ratingul A plus reprezintă a cincea cea mai ridicată categorie din clasificarea S&P și se situează la șase trepte deasupra nivelului junk, considerat nerecomandat pentru investiții.

Presiunile asupra finanțelor publice s-au reflectat și în evoluția pieței obligațiunilor. În octombrie, randamentul obligațiunilor guvernamentale franceze cu scadența la zece ani a depășit 5,1%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani. Ulterior, acesta s-a temperat până la aproximativ 4,7%.

Guvernul minoritar de la Paris încearcă să adopte bugetul pentru 2027, care prevede diminuarea deficitului bugetar de la 5,4% din PIB în acest an la 5% din PIB anul viitor.

Ministrul francez de Finanțe, Roland Lescure, a evidențiat necesitatea adoptării rapide a unui buget responsabil, care să permită restabilirea echilibrului finanțelor publice și readucerea deficitului în apropierea pragului de 5% din PIB.

Obiectivul devine însă mai dificil de atins în condițiile în care economia franceză a înregistrat rezultate mai slabe decât estimările inițiale.

Datele oficiale publicate vineri de Institutul Național de Statistică din Franța (INSEE) arată că PIB-ul țării s-a contractat în trimestrul al treilea mai mult decât se anticipase inițial.

Economia franceză a înregistrat o scădere de 0,2% în perioada iulie-septembrie 2026, comparativ cu trimestrul precedent. Estimarea inițială a INSEE indica un declin de numai 0,1%.

În plus, datele pentru trimestrul al doilea au fost revizuite în jos, de la o creștere zero la un avans de numai 0,02%. Deși rezultatul a fost rotunjit la zero în prezentarea datelor generale, revizuirea arată că activitatea economică a scăzut în fiecare trimestru începând de la sfârșitul anului trecut.

Prin urmare, Franța a intrat în recesiune tehnică, definită prin scăderea activității economice în două trimestre consecutive.

Evoluția economiei complică și mai mult planurile Guvernului de a controla deficitul bugetar și de a-l reduce la 5% din PIB în 2027, de la nivelul estimat de 5,4% pentru acest an.

Structura evoluției economice din trimestrul al treilea arată că avansul consumului și al cheltuielilor publice nu a fost suficient pentru a compensa slăbirea investițiilor și a exporturilor.

Cheltuielile de consum au crescut cu 0,3%, iar cheltuielile guvernamentale au înregistrat, de asemenea, un avans de 0,3%. În schimb, investițiile companiilor au scăzut cu 0,8%.

Exporturile Franței au înregistrat un declin de 1,6%, în timp ce importurile au crescut cu 0,1%.

Anterior, Banca Franței estimase că economia va reveni la o creștere moderată în trimestrul al patrulea.

În contrast cu situația Franței, Standard & Poor’s a îmbunătățit perspectiva atribuită ratingului suveran al Ungariei, de la negativă la stabilă. Agenția a confirmat totodată ratingul de credit al țării la BBB minus/A-3.

S&P consideră că actualul cadru instituțional și fiscal solid va permite Ungariei să reducă semnificativ deficitul bugetar în următorii doi ani.

Decizia vine după șase luni de reforme implementate de premierul Peter Magyar, care au contribuit la îmbunătățirea relațiilor cu instituțiile Uniunii Europene. Printre rezultatele acestor demersuri se numără deblocarea unor fonduri europene în valoare de 16,4 miliarde de euro, suspendate anterior.

Accesul la aceste resurse a contribuit la diminuarea temerilor privind perspectivele de finanțare ale Ungariei.

Agenția de evaluare financiară estimează că economia ungară se va redresa în 2027 și va înregistra o creștere solidă până în 2029. Pentru perioada 2028-2029, S&P anticipează un ritm mediu de creștere economică de 2,5%.

„Previzionăm că economia Ungariei se va redresa în 2027 şi va înregistra o creştere solidă până în 2029”, a subliniat S&P.

Ministrul ungar de Finanțe, Andras Karman, consideră că modificarea perspectivei de rating ar putea avea efecte favorabile asupra situației financiare a țării, inclusiv asupra evoluției forintului.

Potrivit oficialului, evaluările pozitive din partea agențiilor de rating contribuie la consolidarea securității economice a Ungariei, la reducerea randamentelor obligațiunilor guvernamentale și a dobânzilor interne, precum și la stabilizarea cursului de schimb al monedei naționale.

„Evaluarea pozitivă din partea agenţiilor de evaluare financiară consolidează securitatea economică a Ungariei şi contribuie la scăderea randamentelor obligaţiunilor guvernamentale, a ratei dobânzii pe plan intern şi a unui curs de schimb mai stabil al forintului”, a explicat Karman.

Îmbunătățirea perspectivei acordate de S&P vine după o decizie similară a agenției Moody’s, care, în săptămâna precedentă, a modificat perspectiva ratingului Ungariei de la negativă la stabilă și a confirmat ratingul suveran la Baa2.

În evaluarea sa, S&P a menționat și planul Ungariei de a adera la zona euro până în 2032. Potrivit agenției, acest obiectiv ar putea funcționa ca o ancoră importantă pentru politica fiscală a țării.

Totuși, există și vulnerabilități care continuă să afecteze perspectivele economice ale Ungariei. Dependența de energia provenită din Rusia rămâne o sursă importantă de risc, în condițiile în care costurile importurilor energetice exercită presiune asupra bugetului național.