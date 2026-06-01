Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova își cumpără locuințe prin credit ipotecar. Valoarea medie a împrumuturilor se apropie de 1,4 milioane de lei

Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova aleg să își cumpere o locuință prin intermediul unui credit ipotecar, iar datele recente arată o creștere semnificativă a volumului finanțărilor acordate de bănci. În ultimii ani, piața creditelor ipotecare a înregistrat o expansiune constantă, susținută de creșterea veniturilor populației, interesul ridicat pentru achiziția de locuințe și accesul mai facil la finanțare.

Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), portofoliul total al creditelor ipotecare aproape s-a triplat în ultimii cinci ani. Dacă la începutul anului 2021 valoarea acestuia era de 8,3 miliarde de lei, la sfârșitul primului trimestru din 2026 a ajuns la 27,4 miliarde de lei. Evoluția reflectă apetitul tot mai mare al populației pentru cumpărarea unei locuințe prin intermediul finanțării bancare.

În prezent, valoarea medie a unui credit ipotecar se apropie de 1,4 milioane de lei. În paralel, și durata de rambursare a crescut considerabil, ajungând la aproximativ 22 de ani. Datele BNM indică faptul că perioada medie pentru care sunt contractate aceste împrumuturi este de 266 de luni, comparativ cu 220 de luni în anul 2023.

Specialiștii explică această tendință prin majorarea prețurilor de pe piața imobiliară. Pe măsură ce locuințele devin mai scumpe, cumpărătorii sunt nevoiți să contracteze credite mai mari. Pentru a păstra ratele lunare la un nivel pe care să îl poată susține pe termen lung, mulți debitori aleg să extindă perioada de rambursare. Astfel, costul unei locuințe este distribuit pe mai mulți ani, ceea ce reduce presiunea financiară lunară asupra bugetului familiei.

Municipiul Chișinău continuă să domine piața creditelor ipotecare din Republica Moldova. Datele arată că peste trei sferturi dintre creditele imobiliare acordate în perioada 2022 – primul trimestru din 2026 au fost utilizate pentru achiziția de locuințe în capitală. Acest lucru confirmă faptul că Chișinăul rămâne principalul centru economic și rezidențial al țării, atrăgând cea mai mare parte a investițiilor și a cererii pentru proprietăți imobiliare.

După Chișinău, cele mai multe credite au fost contractate pentru achiziții imobiliare în municipiul Bălți și în raioanele Ialoveni, Orhei și Ungheni. Chiar dacă aceste zone se află la mare distanță de nivelul înregistrat în capitală, ele se numără printre cele mai active piețe locale în ceea ce privește finanțarea locuințelor.

Apartamentele reprezintă în continuare cele mai căutate proprietăți de către persoanele care accesează credite ipotecare. Cererea ridicată pentru acest tip de locuință contribuie la menținerea unei activități intense pe piața rezidențială, în special în marile centre urbane.

Profilul beneficiarilor de credite ipotecare indică și o implicare tot mai mare a tinerilor în piața imobiliară. Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, mai mult de jumătate dintre debitorii care au contractat astfel de împrumuturi au vârsta sub 35 de ani. Acest lucru sugerează că generațiile tinere sunt cele care susțin în mare măsură cererea pentru locuințe și sunt dispuse să își asume angajamente financiare pe termen lung pentru a deveni proprietari.

Deși piața a înregistrat o creștere puternică în ultimii ani, BNM observă că ritmul de expansiune a început să se tempereze în primele luni ale anului 2026. Chiar și în aceste condiții, nivelul creditării rămâne ridicat comparativ cu anii anteriori, iar interesul pentru finanțarea achizițiilor imobiliare continuă să fie semnificativ.

Autoritățile monetare consideră că, în prezent, segmentul creditelor ipotecare nu generează riscuri sistemice de supraîndatorare. Banca Națională a Moldovei precizează că nu au fost identificate semnale care să indice acumularea unor vulnerabilități majore la nivelul întregului sistem financiar. În același timp, instituțiile bancare continuă să aplice politici prudente de creditare, ceea ce contribuie la menținerea stabilității pieței.

Evoluția din ultimii ani arată că ipoteca a devenit principalul instrument prin care tot mai mulți moldoveni își pot cumpăra o locuință. Creșterea valorii împrumuturilor, extinderea termenelor de rambursare și concentrarea creditelor în Chișinău evidențiază transformările prin care trece piața imobiliară din Republica Moldova. În același timp, prezența numeroasă a tinerilor în rândul debitorilor și lipsa unor riscuri majore de supraîndatorare sugerează că fenomenul continuă să se dezvolte într-un cadru considerat stabil de către autoritățile financiare.