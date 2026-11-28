Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat în consultare publică Proiectul de Regulament privind înființarea și funcționarea conturilor de economii și de investiții. Documentul stabilește regulile de administrare a acestor produse financiare, precum și condițiile pe care trebuie să le respecte instituțiile financiare care vor oferi astfel de servicii.

Inițiativa urmărește să încurajeze economisirea individuală pe termen lung și să ofere populației o nouă modalitate de a-și construi resurse financiare pentru viitor, inclusiv prin intermediul unui regim fiscal specific.

Prim-vicepreședintele ASF, Gabriel Avrămescu, susține dezvoltarea acestor conturi, pe care le consideră o alternativă pentru românii interesați să economisească și să investească pe termen lung.

Potrivit acestuia, România are nevoie de instrumente care să contribuie la formarea unei culturi a economisirii, să faciliteze participarea populației la piața de capital și să ofere noi posibilități de diversificare a investițiilor.

„Conturile de economii și de investiții sunt un produs menit să încurajeze economisirea individuală pe termen lung, inclusiv printr-un regim fiscal specific, și să ofere românilor o nouă modalitate de a-și construi resurse financiare pentru viitor. Susțin dezvoltarea acestor conturi, deoarece ele pot reprezenta o alternativă atractivă pentru românii care doresc să economisească și să investească pe termen lung”, a declarat prim-vicepreședintele ASF, Gabriel Avrămescu.

Proiectul de regulament a fost elaborat în aplicarea Legii nr. 202/2026 pentru înființarea și funcționarea conturilor de economii și de investiții, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Legea a fost adoptată de Parlament în luna septembrie 2026.

Prin noul regulament, autoritatea urmărește să creeze un cadru clar și predictibil atât pentru funcționarea conturilor, cât și pentru instituțiile care le vor administra și pentru persoanele care vor beneficia de aceste produse financiare.

Documentul stabilește condițiile în care vor funcționa conturile de economii și de investiții și cerințele aplicabile societăților de servicii de investiții financiare și instituțiilor de credit care vor oferi servicii de administrare a portofoliilor.

Totodată, proiectul clarifică mai multe aspecte legate de relația contractuală dintre instituțiile financiare și clienți, responsabilitățile administratorilor, procedura de notificare a ASF și obligațiile de raportare.

„Avem nevoie de instrumente care să încurajeze formarea unei culturi a economisirii, să faciliteze participarea populației la piața de capital și să ofere noi posibilități de diversificare a investițiilor. Prin acest proiect de regulament urmărim să asigurăm un cadru clar și predictibil pentru funcționarea acestor conturi, pentru instituțiile care le vor administra și, mai ales, pentru viitorii beneficiari”, a subliniat Avrămescu.

Una dintre prevederile importante ale proiectului este legată de flexibilitatea contribuțiilor. Instituțiile financiare care vor administra aceste conturi nu vor putea impune o sumă minimă necesară pentru deschiderea unui cont.

De asemenea, administratorii nu vor putea solicita un număr minim de contribuții anuale și nici nu vor putea impune contribuții periodice obligatorii.

Prin eliminarea acestor condiții, ASF urmărește să facă produsele financiare mai accesibile pentru populație și să ofere mai multă libertate persoanelor care aleg să economisească și să investească.

Prim-vicepreședintele ASF, Gabriel Avrămescu, a explicat că instituția își dorește ca aceste produse să permită participarea unui număr cât mai mare de persoane, fără constrângeri legate de valoarea sau frecvența contribuțiilor.

„Un aspect important este că instituțiile nu vor putea impune o sumă minimă pentru deschiderea unui cont, un număr minim de contribuții anuale sau contribuții periodice obligatorii. Ne dorim astfel ca aceste produse să fie accesibile și să ofere flexibilitate celor care aleg să economisească și să investească”, a mai spus prim-vicepreședintele ASF.

Proiectul de Regulament privind înființarea și funcționarea conturilor de economii și de investiții se află în consultare publică, iar ASF așteaptă observații, propuneri și sugestii din partea celor interesați.

Termenul-limită pentru transmiterea acestora este 11 decembrie 2026 inclusiv. Autoritatea urmărește ca forma finală a regulamentului să țină cont atât de obiectivele stabilite prin lege, cât și de experiența și expertiza participanților la piața financiară.

Potrivit lui Gabriel Avrămescu, colaborarea cu participanții la piață este importantă pentru construirea unui mecanism funcțional, accesibil și adaptat nevoilor persoanelor care vor utiliza aceste conturi pentru economisire și investiții pe termen lung.