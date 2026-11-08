O nouă metodă de înșelătorie. Escrocii profită de persoanele care și-au pierdut animalele de companie

Infractorii cibernetici folosesc inteligența artificială pentru a păcăli proprietarii care își caută animalele de companie dispărute. Aceștia generează fotografii false cu câinii sau pisicile pierdute și pretind că le-au găsit, solicitând bani în schimbul returnării lor. Potrivit unei investigații jurnalistice, unele victime au fost amenințate inclusiv cu uciderea animalelor dacă refuză să plătească.

Inteligența artificială le oferă infractorilor cibernetici noi posibilități de a construi înșelătorii greu de identificat. Una dintre metodele prezentate într-un reportaj BBC îi vizează pe proprietarii de animale de companie care își caută câinii sau pisicile dispărute.

Escrocii urmăresc grupurile de pe rețelele sociale și forumurile unde oamenii publică anunțuri despre animalele pierdute.

După identificarea unei potențiale victime, infractorii descarcă fotografiile publicate de proprietar și folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a genera imagini noi, în care apare animalul respectiv.

Ulterior, aceștia contactează proprietarul și susțin că i-au găsit câinele sau pisica. Pentru a-și susține povestea, trimit fotografiile false drept dovadă.

Imaginile pot părea suficient de convingătoare pentru a câștiga încrederea unei persoane îngrijorate, care își dorește să își recupereze cât mai repede animalul.

După primul contact, escrocii solicită o recompensă și propun o întâlnire într-un loc apropiat, unde animalul ar urma să fie returnat.

Însă, pe măsură ce se apropie ora întâlnirii, aceștia schimbă condițiile și cer ca plata să fie făcută în avans, de regulă prin intermediul unui card cadou digital.

Această metodă este preferată de infractori deoarece, odată ce codul cardului a fost transmis și utilizat, recuperarea banilor devine extrem de dificilă.

În realitate, persoanele care solicită recompensa nu au găsit animalul și nu îl pot returna.

Potrivit BBC, unii escroci au mers și mai departe, solicitând sume de ordinul zecilor de mii de dolari prin transfer bancar.

Investigația arată că înșelătoria poate deveni și mai agresivă atunci când proprietarii încep să pună întrebări sau contestă autenticitatea fotografiilor primite.

În anumite cazuri, infractorii au amenințat că vor ucide animalul dacă proprietarul nu acceptă condițiile impuse.

Metoda exploatează starea emoțională a persoanelor care și-au pierdut animalele de companie. Teama că acestea ar putea fi rănite sau că nu vor mai fi găsite îi poate determina pe proprietari să ia decizii pripite.

Specialiștii în securitate avertizează că solicitarea unei plăți prin carduri cadou, venită din partea unui necunoscut care pretinde că a găsit un animal, reprezintă un semnal major de fraudă.

Proprietarii ar trebui să evite trimiterea banilor înainte de a verifica dacă persoana respectivă deține într-adevăr animalul.

O măsură utilă este solicitarea unei înregistrări video recente, în care animalul să fie surprins într-o situație indicată de proprietar. Totuși, nici materialele video nu trebuie considerate dovezi incontestabile, deoarece pot fi manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.

De asemenea, proprietarii pot cere informații despre semne distinctive ale animalului, care nu apar în fotografiile publicate online.

Banii sau codurile cardurilor cadou nu trebuie trimise unor persoane necunoscute, indiferent cât de convingătoare par fotografiile și explicațiile oferite.