MAE, anunț după atacul armat din Polonia. Niciun cetățean român nu a fost confirmat printre victime
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea - Ministerul Afacerilor Externe, MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că autoritățile poloneze nu au confirmat, până în prezent, existența unor cetățeni români printre victimele atacului armat din Cracovia. Ambasada României în Polonia a solicitat de urgență informații oficiale despre persoanele afectate. Cel mai recent bilanț indică șase morți și 15 răniți, inclusiv polițiști.
MAE verifică dacă există cetățeni români printre victimele atacului din Cracovia
Ministerul Afacerilor Externe a transmis sâmbătă că urmărește situația din Cracovia, după atacul armat produs pe 7 noiembrie în Piața Centrală a orașului.
Ambasada României în Republica Polonă a contactat autoritățile locale pentru a obține informații oficiale despre identitatea și cetățenia persoanelor ucise sau rănite.
„În acest context, reprezentanții misiunii diplomatice au întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia și identitatea persoanelor afectate”, se arată în comunicatul MAE.
Potrivit ministerului, autoritățile poloneze nu au confirmat până acum existența unor români printre victime. De asemenea, Ambasada României nu a primit solicitări de asistență consulară în legătură cu incidentul.
Reprezentanții misiunii diplomatice continuă discuțiile cu autoritățile poloneze și sunt pregătiți să ofere sprijin cetățenilor români, dacă situația o va impune.
Numerele de telefon la care românii din Polonia pot solicita asistență consulară
Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziția cetățenilor români mai multe numere de telefon pentru solicitarea de informații și asistență consulară.
Românii pot contacta Ambasada României în Polonia la numerele +48 22 628 31 56 și +48 22 622 25 70.
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center-ului.
Pentru situațiile de urgență, cetățenii români au la dispoziție numărul +48 694 486 683, aferent liniei telefonice de urgență a Ambasadei României.
De asemenea, autoritățile poloneze oferă asistență și informații la numărul +48 12 39 21 300.
Bilanțul atacului din Cracovia a crescut la șase morți și 15 răniți
Potrivit celor mai recente informații prezentate de BBC, atacul armat produs sâmbătă în Piața Principală din Cracovia s-a soldat cu șase persoane decedate și 15 rănite, printre acestea aflându-se și polițiști.
Bilanțul este mai mare decât cel comunicat inițial, când autoritățile anunțaseră cinci persoane ucise și cel puțin zece rănite.
Autoritățile poloneze au identificat suspectul ca fiind un cetățean polonez, informația fiind confirmată de un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne din Polonia.
Ancheta autorităților poloneze continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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