Diplomat român, desemnat într-o funcție importantă la nivel internațional. Cornel Feruță, numit consilier pentru reforma ONU

Ambasadorul României la Organizația Națiunilor Unite (ONU), Cornel Feruță, a fost desemnat consilier al președintelui Adunării Generale pentru reforma organizației. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a salutat numirea, considerând că aceasta reflectă experiența diplomatului român și contribuția sa la modernizarea ONU.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că ambasadorul Cornel Feruță, reprezentantul permanent al României la ONU, la New York, a fost desemnat pe 3 noiembrie 2026 în funcția de consilier al președintelui Adunării Generale privind reforma organizației.

În noua sa calitate, diplomatul român va facilita dialogul dintre președintele celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Khalilur Rahman, din Bangladesh, și statele membre ale organizației.

Activitatea sa va include și colaborarea cu alți actori implicați în inițiativele destinate îmbunătățirii eficienței și funcționării ONU.

Numirea are loc în contextul eforturilor de reformare a organizației internaționale și de revitalizare a activității Adunării Generale.

Ministerul Afacerilor Externe consideră că desemnarea ambasadorului român reprezintă o recunoaștere a experienței sale diplomatice și a implicării în aceste procese.

„Această numire reflectă expertiza profesională şi contribuţia substanţială a ambasadorului român la ONU la procesele vizând revitalizarea Adunării Generale şi reforma organizaţiei globale, precum şi profilul consolidat şi recunoscut al României, de susţinător al multilateralismului eficient, având în centru ONU”, a transmis MAE.

Cornel Feruță este diplomat de carieră și ocupă funcția de reprezentant permanent al României la Organizația Națiunilor Unite din septembrie 2022.

Acesta deține gradul diplomatic de ambasador din anul 2014 și a ocupat mai multe funcții importante în cadrul diplomației românești.

Începând din ianuarie 2020, Feruță a exercitat funcția de secretar de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice în Ministerul Afacerilor Externe.

Anterior, în perioada 2007-2012, a fost șeful Misiunii Permanente a României la Organizațiile Internaționale de la Viena.

Potrivit MAE, activitatea sa diplomatică a contribuit la promovarea intereselor României și la consolidarea credibilității țării pe plan internațional.

Ministerul subliniază că noua responsabilitate în cadrul Adunării Generale confirmă implicarea României în susținerea unui sistem multilateral eficient, în care Organizația Națiunilor Unite continuă să joace un rol central.