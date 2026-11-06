România, printre țările UE cu cea mai mică creștere a cheltuielilor sociale în 2025. Avans de doar 0,7%

România se numără printre țările Uniunii Europene (UE) în care cheltuielile pentru prestațiile de protecție socială au crescut cel mai puțin în 2025. Potrivit estimărilor Eurostat, avansul a fost de numai 0,7% față de anul precedent.

În 2025, cheltuielile totale pentru prestațiile de protecție socială în UE au ajuns la 5 183 de miliarde de euro, conform estimărilor preliminare, ceea ce reprezintă o creștere de 4,9% față de 2024.

Datele indică faptul că cheltuielile pentru prestațiile de protecție socială au reprezentat 27,5% din PIB-ul UE, o scădere de 0,2 puncte procentuale (pp) față de anul precedent.

În rândul țărilor UE, cheltuielile pentru prestațiile de protecție socială, exprimate ca procent din PIB, au fost cele mai ridicate în Austria (32,4% din PIB), Finlanda (32,2%) și Franța (32,1%), în timp ce cele mai scăzute valori au fost înregistrate în Irlanda (11,7%), Malta (13,8%) și Ungaria (16,7%).

În cadrul prestațiilor de protecție socială, cele mai mari cheltuieli au fost alocate pentru bătrânețe (2 152 de miliarde de euro, 41,5% din total) și pentru boală/asistență medicală (1 556 de miliarde de euro, 30,0%). Alte categorii au inclus: invaliditate, urmași, familie/copii, șomaj, locuințe și excluziune socială neclasificată în altă parte.

În 2025, cheltuielile pentru prestațiile de protecție socială, exprimate în euro, au crescut în toate țările UE. Cele mai mari creșteri, comparativ cu 2024, s-au înregistrat în Croația (+15,4%), Bulgaria (+12,1%) și Lituania (+11,6%), în timp ce cele mai mici creșteri au fost consemnate în Grecia (+0,6%), România (+0,7%) și Finlanda (+1,3%).

Aceste cifre se bazează pe estimări preliminare privind cheltuielile pentru protecția socială, publicate recent de Eurostat. Ele vizează principalii indicatori ai Sistemului European de Statistici Integrate privind Protecția Socială (ESSPROS) și sunt furnizate de țările raportoare pe bază voluntară.