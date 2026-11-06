Prețurile la energie ar putea scădea după repornirea unor capacități de producție. Ce trebuie să facă antreprenorii

Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, estimează că prețurile la energia electrică ar putea scădea în România în perioada următoare, pe fondul creșterii producției și al repornirii unor capacități energetice. Acesta a explicat, în cadrul Summitului CONCORDIA 2026, de ce oferta insuficientă menține costurile ridicate pentru companii.

Companiile sunt puternic afectate de prețurile ridicate la energia electrică, însă revenirea unor capacități de producție și investițiile aflate în desfășurare ar putea contribui la îmbunătățirea situației în perioada următoare. Declarația sa a fost făcută de Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, care consideră că mediul de afaceri trebuie să se concentreze pe resursele disponibile și pe utilizarea lor cât mai eficientă.

Acesta a arătat că prețurile la energia electrică reprezintă o problemă majoră pentru companii, dar perspectivele pentru viitorul apropiat sunt optimiste. Printre factorii care ar putea contribui la stabilizarea situației se numără revenirea în producție a centralei de la Cernavodă și finalizarea unor investiții energetice aflate în prezent în desfășurare. Dan Șucu a menționat că unele dintre aceste proiecte înregistrează întârzieri, însă se așteaptă ca situația să se reglementeze.

„Este evident că toate societățile sunt extrem de afectate de prețul la energia electrică. În curând va intra din nou în producție centrala de la Cernavodă. Mai sunt destul de multe investiții care sunt în curs, probabil că unele sunt într-o oarecare măsură întârziate. Noi privim lucrurile cu optimism pentru viitorul destul de apropiat. Ne așteptăm ca lucrurile să se reglementeze”, a afirmat Șucu.

Dan Șucu a arătat că reducerea prețurilor la energia electrică depinde de creșterea producției și de repornirea unor capacități energetice. Potrivit acestuia, există proiecte de producție aflate în construcție, precum și unități care urmează să reintre în funcțiune, evoluții care ar putea îmbunătăți situația energetică.

Omul de afaceri a explicat că prețurile nu pot scădea atât timp cât producția de energie nu este suficientă pentru a acoperi cererea. Cu toate acestea, el și-a exprimat optimismul în privința evoluției din perioada următoare.

Totodată, președintele Confederației Patronale Concordia a susținut că antreprenorii ar trebui să se concentreze pe resursele de care dispun și pe îmbunătățirea modului în care le utilizează. În opinia sa, concentrarea permanentă asupra lucrurilor care lipsesc nu ajută companiile să progreseze și să își dezvolte activitatea.