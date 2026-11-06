Bitcoin revine la 76.000 de dolari după o scădere de aproape 6%. Investitorii au retras 430 de milioane de dolari din ETF-uri

Bitcoin a revenit pe creștere vineri, după o sesiune de tranzacționare în care a pierdut aproape 6% din valoare, pe fondul scăderilor de pe bursele americane. Cea mai mare criptomonedă se tranzacționa în jurul nivelului de 76.000 de dolari, însă analiștii avertizează că revenirea nu indică neapărat începutul unei recuperări susținute.

Bitcoin a înregistrat o ușoară revenire vineri dimineață, la New York, după ce joi coborâse cu aproape 6%, de la un nivel de peste 80.000 de dolari.

Criptomoneda se tranzacționa în jurul valorii de 76.000 de dolari, într-un context în care investitorii încearcă să evalueze impactul scăderilor recente de pe piețele financiare.

Și alte criptomonede au înregistrat creșteri moderate. BNB, ZCash și HYPE au avansat cu procente cuprinse între 1% și 3%.

Presiunea asupra activelor riscante a venit dinspre bursele americane, unde indicele S&P 500 a înregistrat joi cea mai puternică scădere din ultimul an, precizează Bloomberg.

Investitorii au reacționat la rezultatele financiare sub așteptări ale unor producători de cipuri și la perspectiva unor reglementări mai stricte privind extinderea centrelor de date, după victoria democraților în alegerile pentru Congresul SUA.

Vineri, contractele futures pentru S&P 500 și Nasdaq 100 au revenit ușor pe creștere, contribuind la îmbunătățirea sentimentului și pe piața criptomonedelor.

Dean Chen, analist la platforma de tranzacționare Bitunix, a explicat că revenirea Bitcoin reflectă mai degrabă diminuarea presiunii de vânzare decât apariția unui nou val de cumpărări. Acesta consideră că este prea devreme pentru a vorbi despre o inversare a tendinței.

Piața criptomonedelor rămâne vulnerabilă după atacul informatic din 29 octombrie asupra platformei Binance, în urma căruia au fost sustrase active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari, potrivit informațiilor prezentate.

Incidentul a afectat încrederea investitorilor, într-o perioadă deja marcată de volatilitate pe piețele financiare.

În același timp, scăderile acțiunilor companiilor din sectorul inteligenței artificiale au influențat și criptomonedele, în condițiile în care numeroase firme de minerit Bitcoin și-au extins activitatea către infrastructura AI.

Presiunea este vizibilă și în evoluția fondurilor tranzacționate la bursă care investesc direct în Bitcoin.

Potrivit datelor Bloomberg, ETF-urile spot Bitcoin din Statele Unite au înregistrat joi retrageri nete de aproximativ 430 de milioane de dolari.

Fondul Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund a consemnat ieșiri de aproximativ 200 de milioane de dolari, iar IBIT, administrat de BlackRock, a înregistrat retrageri de aproximativ 105 milioane de dolari.

Axel Rudolph, analist tehnic șef la IG, a explicat că vânzările reflectă îndoielile investitorilor privind rentabilitatea cheltuielilor masive pentru inteligența artificială, dar și temerile legate de posibile restricții asupra construcției centrelor de date.

Totuși, rezistența relativă a Bitcoin în fața scăderilor bursiere ar putea indica apariția unor cumpărători interesați să susțină prețul la nivelurile actuale.

Samuel Leyne, responsabil pentru tranzacționarea criptomonedelor la Marex, consideră că revenirea recentă pare mai degrabă temporară decât începutul unei recuperări durabile.

Potrivit acestuia, piața are nevoie de un factor important care să restabilească încrederea investitorilor, precum reducerea tensiunilor geopolitice, scăderea prețului petrolului sau îmbunătățirea perspectivelor macroeconomice.

Analistul indică 77.000 de dolari drept un prag pe care Bitcoin trebuie să îl depășească pentru a recâștiga impulsul de creștere.

În schimb, dacă bursele vor continua să scadă, prețul criptomonedei ar putea reveni către nivelul de 75.000 de dolari.