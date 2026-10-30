„E cel mai mare atac informatic din istorie”. Hackerii au furat 6,3 miliarde de dolari în criptomonede de la Binance. E bănuită Coreea de Nord

Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, a fost ținta unui atac informatic în urma căruia ar fi fost furate active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari. Analiștii suspectează implicarea hackerilor nord-coreeni. Compania a anunțat că a înghețat aproximativ 3 miliarde de dolari și promite să acopere pierderile provocate.

Hackerii au furat 6,3 miliarde de dolari de la Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, într-un atac despre care analiștii spun că ar fi cel mai mare din istoria criptomonedelor. Incidentul ar putea determina investitorii să reevalueze riscurile asociate deținerii activelor digitale.

Potrivit firmelor americane de analiză a tranzacțiilor blockchain TRM Labs și Chainalysis, atacatorii ar proveni din Coreea de Nord. Aceștia au vizat portofelele Binance de pe 10 blockchainuri și au transferat cea mai mare parte a fondurilor în aproximativ 20 de minute, a precizat TRM Labs într-un comunicat, potrivit Reuters.

Binance a anunțat că a colaborat cu partenerii săi pentru a îngheța activele afectate, fiind localizate până acum fonduri în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari. Compania nu a precizat ce s-a întâmplat cu restul de 3,3 miliarde de dolari, iar Yi He, cofondatorul platformei, a declarat că aceasta va acoperi „toate pierderile provocate de atacul informatic”.

Binance a transmis că depozitele clienților nu au fost afectate și că se așteaptă să reia serviciile de retragere în următoarele 48 de ore.

TRM a precizat că mai multe caracteristici ale atacului corespund unor jafuri anterioare atribuite Coreei de Nord. Printre acestea se numără atacul informatic din 2025 asupra platformei de schimb de criptomonede Bybit, pe care Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) l-a atribuit Phenianului.

„Facem această evaluare cu un grad ridicat de încredere”, a transmis compania într-un comunicat.

Misiunea Coreei de Nord de la Geneva și ambasada țării în China nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta incidentul.

Potrivit Chainalysis și altor experți din industrie, incidentul ar putea reprezenta cel mai mare jaf de criptomonede din lume.

„Este cel mai mare atac informatic din istorie”, a declarat Aravind Srinivasan, șeful diviziei de tranzacționare extrabursieră sistematică a GSR, unul dintre cei mai mari formatori de piață de pe piața criptomonedelor.

Piețele au reacționat imediat în tranzacțiile din Asia de vineri.

Bitcoin a scăzut cu peste 3%, până la un minim al ultimelor șase săptămâni, de 76.368 de dolari, în timp ce ether a pierdut peste 3%, ajungând la un minim al ultimelor două luni, de 2.178 de dolari. B

NB, un token lansat inițial sub denumirea Binance Coin, care poate fi folosit pentru plata comisioanelor pe platforma Binance, a înregistrat o scădere de 5% în ultimele 24 de ore, până la 709,70 dolari, potrivit agregatorului de date CoinGecko.

Acțiunile Coinbase Global, compania care operează o platformă de schimb de criptomonede, au scăzut cu 4,8%, în timp ce titlurile Strategy, companie care cumpără bitcoin, au pierdut aproape 6% în tranzacțiile extinse din SUA.

O primă investigație sugerează că breșa de securitate ar fi putut începe de la un laptop compromis, care aparținea unuia dintre inginerii companiei. Acesta ar fi permis unui atacator să obțină acces la unul dintre sistemele Binance și să efectueze retrageri neautorizate, a transmis platforma.

„Incidentul are la bază mai mulți factori. Echipa noastră de securitate urmărește traseul complet al atacului prin intermediul computerului compromis, care ar putea reprezenta punctul de intrare în sistem”, a precizat Binance.

Dincolo de posibila pierdere a activelor, breșa de securitate ar putea avea consecințe mai ample asupra pieței criptomonedelor, care se confrunta deja cu presiuni provocate de dobânzile mai ridicate din SUA și de cererea mai slabă din partea cumpărătorilor de fonduri tranzacționate la bursă, au declarat analiștii.

„Incidentul ar putea reduce și mai mult apetitul pentru risc și i-ar putea determina pe investitori să reevalueze siguranța activelor deținute pe platformele centralizate de schimb, precum și riscurile legate de contrapărți, solvabilitate și lichiditate”, a declarat Tim Sun, cercetător senior la HashKey Group, cu sediul în Hong Kong.

Binance, care le permite utilizatorilor să cumpere, să vândă și să tranzacționeze active digitale, are 335 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel global și deținea în custodie active în valoare de aproximativ 162,8 miliarde de dolari, potrivit raportului anual al companiei pentru 2025.

„Fondurile utilizatorilor rămân în siguranță”, a transmis Binance într-un comunicat.

Eric Jardine, șeful departamentului de cercetare al Chainalysis

„Investigația este în desfășurare și, deocamdată, nu putem confirma cauza atacului informatic. La ora 20:30, ora Coastei de Est a SUA (00:30 GMT), am confirmat că au fost furate cel puțin 5,912 miliarde de dolari, fondurile fiind transferate prin mai multe blockchainuri, inclusiv Bitcoin, Ethereum, Tron, Ripple și mai multe rețele de nivel 2. Binance a confirmat, de asemenea, că au fost înghețate aproximativ 3 miliarde de dolari. Transparența blockchainului și cooperarea dintre actorii din industrie contribuie la întreruperea transferurilor fondurilor furate. Investigatorii noștri identifică în mod activ noi posibilități de înghețare a fondurilor și sprijină eforturile de recuperare a acestora”, a transmis Eric Jardine, potrivit Reuters.

Amanda He, director de investiții la ChainUp Investment, Singapore

„Scăderea inițială s-ar putea să fi fost provocată de vânzarea monedelor de către hacker. Însă, după ora 8:00 (00:00 GMT), odată cu începerea sesiunii de dimineață din Asia, sentimentul de panică s-a răspândit și mai mult… Binance este în continuare cea mai mare platformă de schimb de pe piață în funcție de volumul tranzacțiilor, astfel că se află chiar în centrul acestei furtuni și al activității de pe piață. Nu avem o poziție importantă pe Binance. Platforma reprezintă mai puțin de 20% din deținerile noastre totale. Cu toate acestea, în ceea ce privește pozițiile pe care le avem acolo, am vândut totul deocamdată. Orice poate fi transferat în afara platformei, transferăm mai întâi. Activele care nu pot fi transferate le vindem, mutând fondurile către active considerate refugii sigure, precum monedele stabile. Retragerile au fost suspendate între timp.”

Tim Sun, cercetător senior la HashKey Group, Hong Kong

„Considerăm că implicațiile incidentului Binance s-ar putea extinde dincolo de pierderea imediată a activelor. Incidentul ar putea deveni una dintre cele mai mari breșe de securitate din istoria industriei criptomonedelor. Principala noastră îngrijorare este posibilul impact asupra lichidității. Fiind cea mai mare platformă de tranzacționare a activelor digitale la nivel mondial, orice perturbare a operațiunilor de depunere și retragere ale Binance ar putea afecta capacitatea formatorilor de piață de a transfera capital între diferite platforme.”

Geoffrey Kendrick, șeful departamentului de cercetare a activelor digitale la Standard Chartered, Londra

„Bănuiesc că scăderile de preț vor continua. Abia după deblocarea activelor și apariția unor informații suplimentare despre atac vom putea identifica un nou nivel de echilibru al pieței.”

Damon Xu, fondatorul 1Token, Singapore

„Ne așteptăm ca strategiile de tranzacționare între platforme să fie reduse, iar nivelul efectului de levier să scadă. Chiar dacă utilizatorii afectați își vor recupera în cele din urmă integral fondurile, blocarea temporară a acestora i-ar putea pune pe traderi în situația de a avea poziții profitabile pe o platformă, fără să poată accesa capitalul, în timp ce se confruntă cu deficite de marjă și lichidări forțate pe o altă platformă. Platformele descentralizate de schimb ar putea avea de câștigat. Evoluția puternică a Hyperliquid în această perioadă merită remarcată, întrucât o parte din capital și din activitatea de tranzacționare s-ar putea muta direct pe blockchain.”

Aravind Srinivasan, șeful diviziei de tranzacționare extrabursieră sistematică a formatorului de piață GSR

„Este cel mai mare atac informatic din istorie… Diferențele dintre prețurile de cumpărare și cele de vânzare s-au mărit, iar lichiditatea este redusă inclusiv pe piața spot a Binance. Diferența medie dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare pentru bitcoin pe piața spot era de cinci ori mai mare decât în mod normal în cursul dimineții, iar în cazul ether era de 2,5 ori mai mare. Ulterior, aceste diferențe s-au redus ușor.”

Kenneth Goh, director de administrare a averilor private la UOB Kay Hian, Singapore

„Piața criptomonedelor are o lungă istorie de furturi comise pe platformele de schimb. Mt. Gox s-a prăbușit în 2014, după ce a pierdut bitcoin în valoare de aproape 500 de milioane de dolari, iar Bybit a pierdut aproximativ 1,5 miliarde de dolari chiar anul trecut. Ceea ce iese în evidență de această dată este locul în care s-a produs atacul. Cea mai mare platformă de schimb din lume ar trebui să aibă cele mai solide mecanisme de control din industrie și, cu toate acestea, a fost compromisă. Investitorii vor analiza mai atent unde își păstrează activele și cine este responsabil atunci când ceva nu funcționează.”

Mark Karpeles, director general al Karpeles Lab și fost șef al Mt. Gox

„Binance pare să-și fi împărțit activele între mai multe sisteme, astfel încât un atac informatic să poată afecta doar o parte dintre acestea. Chiar și așa, un singur atac poate provoca o pierdere importantă. Se pare că atacatorul a reușit cumva să obțină o delegare validă atât pentru Binance 14, cât și pentru Binance 16, ceea ce înseamnă că este posibil să fi găsit cheia privată folosită de acele adrese.”

Yuya Hasegawa, analist de piață la platforma de schimb de criptomonede Bitbank, Tokyo

„Amploarea raportată a incidentului este, cu siguranță, alarmantă. Cu toate acestea, dimensiunea completă a pagubelor rămâne neclară, în special deoarece emitenții de monede stabile au înghețat deja o parte substanțială din activele afectate. Cea mai mare îngrijorare nu este neapărat valoarea fondurilor furate, ci posibilitatea ca incidentul să provoace o pierdere mai amplă a încrederii în platformele centralizate de schimb. Acest lucru ar putea determina retrageri suplimentare, perturbări ale lichidității și vânzări forțate. Totuși, dacă Binance poate demonstra că activele clienților rămân în siguranță, poate acoperi eventualele pierderi și poate restabili rapid funcționarea normală, impactul asupra pieței s-ar putea dovedi relativ de scurtă durată. Fundamentele bitcoin nu au fost afectate direct de acest incident.”

Jeff Ko, analist-șef la ViaBTC, Hong Kong

„Nu mă aștept ca bitcoinul furat să genereze o presiune semnificativă asupra vânzărilor. Adresele Bitcoin nu pot fi înghețate, însă fiecare monedă poate fi urmărită pe blockchain, iar Bitcoin nu dispune de un instrument de mixare la fel de amplu și de lichid precum Tornado Cash. În practică, este probabil ca o mare parte din acești bitcoini să rămână «blocați» și să treacă ani până să ajungă pe piață. În cazul ETH, situația este diferită. Acesta poate fi spălat mult mai ușor prin Tornado Cash, astfel că mă aștept la o presiune continuă asupra vânzărilor și la o evoluție relativ mai slabă a ether. Ca termen de comparație, după atacul asupra Bybit, piețele și-au revenit în doar câteva săptămâni. Dincolo de sentimentul pieței, acest incident evidențiază încă o dată riscurile de securitate ale platformelor centralizate de schimb și ale pieței cripto în ansamblu, în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. Totuși, breșa pare să provină din modul în care tranzacțiile au fost semnate și autorizate, nu din exploatarea unei vulnerabilități a unui contract inteligent.”

Joshua Chu, copreședinte al Asociației Web3 din Hong Kong

„Acest incident pune în joc patru direcții de acțiune: autoritățile de reglementare trebuie să protejeze publicul, organele de aplicare a legii trebuie să-i urmărească pe făptași, litigiile civile trebuie să contribuie la recuperarea activelor, iar actorii din ecosistem trebuie să se asigure că nu devin o cale de scăpare pentru fondurile furate. Pentru participanții la piața cripto care încă se opun cooperării cu guvernele, contradicția este incomodă: atunci când profiturile curg, reglementarea este considerată o «depășire a atribuțiilor», dar când banii dispar, guvernul este acuzat că «nu face suficient».”

Iată câteva dintre celelalte furturi majore care au afectat industria de la apariția bitcoinului, în 2008.