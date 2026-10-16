Platformă online, amendată după un atac informatic. Hackerii au avut acces la CNP-uri și date din actele de identitate
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Compania MyConnector Platform SRL, care administrează o platformă pentru organizarea evenimentelor virtuale, hibride și fizice, a fost amendată cu 6.000 de euro pentru încălcarea Regulamentului GDPR. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a anunțat vineri, 16 octombrie, că un atac informatic a permis accesarea neautorizată a datelor personale ale utilizatorilor. Printre informațiile expuse s-au aflat CNP-uri, numere de telefon, adrese de e-mail și date din actele de identitate.
GDPR: MyConnector, amendată după ce un atac informatic a expus datele personale ale utilizatorilor
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat o sancțiune companiei MyConnector Platform SRL, după ce a identificat deficiențe în protejarea informațiilor personale prelucrate prin intermediul platformei. Investigația a fost inițiată în urma unei notificări transmise chiar de operator, prin care acesta a informat instituția despre producerea unui incident de securitate.
Potrivit rezultatelor anchetei, atacul informatic a afectat serverul utilizat pentru testarea aplicației MyConnector Platform. Verificările au arătat că societatea nu instituise măsuri de protecție corespunzătoare pentru acest mediu, ceea ce a făcut posibil accesul unei persoane neautorizate la informațiile utilizatorilor.
Datele compromise au inclus numele și prenumele persoanelor înregistrate pe platformă, adresele de e-mail, numerele de telefon, codurile numerice personale, precum și seriile și numerele documentelor de identitate.
„Operatorul nu a implementat măsuri corespunzătoare pentru testarea aplicației MyConnector Platform, ceea ce a condus la obținerea de către un terț a accesului la anumite date cu caracter personal, precum: adresele de e-mail, numerele de telefon, numele și prenumele utilizatorilor, codurile numerice personale, seriile și numerele actelor de identitate”, precizează ANSPDCP.
Compania a folosit datele reale ale utilizatorilor pentru testarea aplicației
Inspectorii ANSPDCP au descoperit și o altă deficiență în modul de administrare a platformei MyConnector, respectiv utilizarea informațiilor personale autentice în etapa de testare a aplicației. În locul unor date fictive, compania a folosit date aparținând utilizatorilor, ceea ce a contribuit la extinderea consecințelor atacului informatic.
Această practică a determinat expunerea informațiilor personale ale unui număr semnificativ de persoane, amplificând impactul incidentului de securitate.
„Operatorul a utilizat pentru testarea aplicației sale date cu caracter personal reale (în loc de date fictive), ceea ce a condus la expunerea datelor personale ale unui număr semnificativ de persoane vizate, având ca efect agravarea impactului incidentului”, conform ANSPDCP.
ANSPDCP a stabilit o amendă de 31.451 de lei pentru încălcarea GDPR
În urma investigației, autoritatea de supraveghere a stabilit că incidentul informatic a fost favorizat de absența unor măsuri tehnice și organizatorice adaptate riscurilor asociate prelucrării datelor personale. Deficiențele constatate au vizat inclusiv capacitatea operatorului de a garanta confidențialitatea și integritatea sistemelor și serviciilor prin care erau gestionate informațiile utilizatorilor.
Pentru nerespectarea obligațiilor privind securitatea datelor, MyConnector Platform SRL a primit o amendă de 31.451 de lei, echivalentul a 6.000 de euro. Sancțiunea a fost aplicată în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, GDPR (UE) 2016/679.
MyConnector trebuie să introducă o procedură internă pentru testarea aplicației
Pe lângă sancțiunea financiară, ANSPDCP a impus companiei MyConnector Platform SRL adoptarea unei proceduri interne privind utilizarea datelor în procesul de dezvoltare și testare a aplicației.
Potrivit măsurii dispuse de autoritate, societatea va trebui să folosească exclusiv date fictive în mediile destinate dezvoltării și testării, fără a mai utiliza în aceste operațiuni informațiile personale reale ale utilizatorilor.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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