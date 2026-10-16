Supermarketuri fără făină, lapte, carne și ouă într-o regiune cu numeroși români. De ce se tem oamenii

Supermarketurile din provincia Foggia, regiunea Puglia din sudul Italiei, s-au confruntat vineri dimineață cu un val de clienți care au cumpărat cantități mari de alimente, de teama unor noi probleme de aprovizionare provocate de criza carburanților. Raioanele cu carne și pâine s-au golit în doar câteva ore, iar unele magazine nu au mai primit marfă de marți, potrivit mărturiilor angajaților.

Situația este vizibilă în mai multe localități din provincie, unde transportul mărfurilor este afectat de protestele transportatorilor și agricultorilor. Teama că produsele de bază ar putea deveni greu de găsit în zilele următoare i-a determinat pe numeroși clienți să își umple cărucioarele cu alimente.

Vanessa, o angajată în vârstă de 28 de ani a supermarketului Pro7 din San Severo, a descris situația pentru publicația italiană Fanpage. „Oamenii ieșeau din supermarketuri cu cărucioarele pline, acum rafturile sunt aproape goale”, a povestit aceasta.

„Nu mă tem de dezordine, pentru că aici ne cunoaștem toți, dar teama că rămânem fără mâncare există.” Angajata a relatat că, atunci când a deschis magazinul vineri dimineață, nu se aștepta să găsească atât de mulți clienți grăbiți să cumpere produse alimentare. Oamenii se deplasau rapid de la un raion la altul, convinși că, în următoarele zile, aprovizionarea ar putea deveni și mai dificilă.

Supermarketul din San Severo trebuia să primească marfă marți, însă livrarea nu a mai ajuns la destinație. Potrivit angajatei, camionul care transporta produsele a rămas blocat, iar șoferul a fost agresat și o parte din marfă i-a fost furată.

„Camionul care trebuia să ne aducă marfa a rămas blocat, șoferul a fost și agresat și i s-a furat o parte din marfă. A rămas blocat în camion aproape trei zile”, a declarat Vanessa pentru Fanpage.

Întârzierile în aprovizionare au contribuit la reducerea stocurilor, în condițiile în care cererea a crescut pe fondul temerilor legate de lipsa alimentelor. Unii clienți le-au sugerat proprietarilor să închidă magazinele și să se alăture protestului transportatorilor.

O parte dintre oameni au ieșit ulterior în piață și au urmat coloana de camioane care a traversat străzile orașului. Astfel, efectele protestelor au devenit vizibile atât în activitatea magazinelor, cât și în circulația din localitățile afectate.

În San Severo, printre produsele care lipsesc de pe rafturi se numără făina, ouăle, laptele, fructele și legumele. Probleme similare sunt semnalate și în alte orașe din provincia Foggia, în special în localitățile mai mici, unde magazinele au rămas fără o parte dintre produsele proaspete.

Cerignola, San Severo și Lucera se numără printre localitățile în care aprovizionarea supermarketurilor este afectată. Reducerea stocurilor și dificultățile de transport au dus la golirea unor raioane, în timp ce clienții încearcă să cumpere alimente înainte ca eventualele întârzieri să se prelungească.

Primarii din zona Gargano au avertizat că situația se apropie de un punct critic. Problemele sunt legate de blocajele care afectează transportul mărfurilor și de protestele declanșate de creșterea costurilor cu carburanții.

Lipsa unor produse de bază nu este singura dificultate semnalată în provincie. Activitatea comercială este influențată și de perturbarea rutelor de transport, care îngreunează livrările către magazine și afectează disponibilitatea alimentelor proaspete.

Transportatorii și agricultorii protestează de câteva zile în regiunea Puglia, nemulțumiți de scumpirea carburanților și de scăderea prețului uleiului de măsline. Acțiunile au inclus blocaje la intrările pe autostradă, pe șoselele de centură și pe principalele drumuri.

La Foggia, protestul a început duminică, iar blocajele au contribuit la perturbarea transportului în zonă. Situația a fost complicată și de acțiunile muncitorilor de la fosta oțelărie Ilva, care au blocat, începând cu 12 octombrie, accesul la rafinăria Eni din Taranto.

Rafinăria din Taranto are un rol important în aprovizionarea cu carburanți a regiunilor Puglia, Basilicata și Calabria. Blocarea accesului la această unitate s-a suprapus peste protestele transportatorilor și agricultorilor, amplificând dificultățile logistice din sudul Italiei.

Acțiunile de protest nu se mai limitează la Puglia. Mișcări similare se extind și în Sicilia, Basilicata și Campania, pe fondul nemulțumirilor legate de costurile de transport și de situația din sectorul agricol.

Primarul orașului Bari, Vito Leccese, a avertizat că eventualele probleme de aprovizionare cu carburant ar putea afecta, în zilele următoare, funcționarea unor servicii publice. Printre activitățile expuse riscului se numără colectarea deșeurilor și transportul public.

Avertismentul vine în contextul blocajelor care afectează mai multe zone din sudul Italiei și al incertitudinilor privind evoluția protestelor. Perturbarea distribuției carburanților ar putea avea efecte nu doar asupra transportului de mărfuri, ci și asupra serviciilor care depind de funcționarea vehiculelor.

Guvernul italian a convocat reprezentanții transportatorilor la Ministerul Transporturilor pentru data de 27 octombrie. Întâlnirea are loc pe fondul protestelor din mai multe regiuni și al problemelor semnalate de comercianți, care se confruntă cu întârzieri la livrări și cu reducerea stocurilor de produse alimentare.