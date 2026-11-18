OpenAI a lansat noile modele de inteligență artificială GPT-6.2 Astra și Sol sunt. Acestea vor putea fi utilizate în ChatGPT și în celelalte produse ale companiei. Astra este versiunea destinată sarcinilor complexe, în timp ce Sol oferă performanțe apropiate în testele de scriere și programare.

OpenAI extinde astfel gama de modele lingvistice disponibile utilizatorilor. Noile versiuni vin cu îmbunătățiri pentru realizarea prezentărilor, dezvoltarea software și gestionarea proiectelor existente.

GPT-6.2 Astra reprezintă modelul de top din noua serie. OpenAI îl recomandă pentru proiectele care presupun sarcini dificile și cerințe tehnice complexe.

Printre funcțiile sale se numără capacitatea de a transforma o imagine cu un slide dintr-o prezentare într-un material complet. Modelul poate păstra elementele vizuale existente, inclusiv temele grafice și fonturile folosite.

Această funcție permite realizarea unor prezentări noi pornind de la un exemplu vizual. Astra urmărește să reproducă aspectul materialului inițial și să îl extindă într-o prezentare completă.

Noile modele OpenAI vizează și activitățile de programare. Astra ar trebui să ofere rezultate mai bune la modificarea proiectelor software deja existente.

Modelul poate contribui la realizarea și testarea schimbărilor de cod. De asemenea, este conceput pentru a produce cod mai curat și pentru a reduce necesitatea reviziilor ulterioare.

Sol, deși ocupă o poziție inferioară în noua gamă, obține rezultate apropiate de Astra în testele sintetice de scriere și programare. Diferența dintre cele două modele este redusă în anumite evaluări.

Un exemplu este testul FrontierCode 2.0. Atunci când ambele modele funcționează la nivelul maxim de efort, diferența dintre rezultate este de numai jumătate de punct.

OpenAI a stabilit tarife diferite pentru cele două modele. GPT-6.2 Astra va costa 8 dolari pentru fiecare milion de token-uri introduse și 40 de dolari pentru fiecare milion de token-uri generate.

Prețul este cu 20% mai mic față de cel al modelului anterior. Reducerea se aplică astfel noului model de top, în condițiile în care acesta aduce funcții îmbunătățite pentru sarcinile complexe.

GPT-6.2 Sol păstrează tarifele versiunii precedente. Utilizarea sa va costa 2 dolari pentru un milion de token-uri introduse și 10 dolari pentru un milion de token-uri generate.

Noile modele de inteligență artificială vor fi disponibile în curând prin ChatGPT Work și Codex, soluția OpenAI destinată programării.

Astfel, GPT-6.2 Astra și Sol vor putea fi utilizate atât pentru activități complexe de lucru, cât și pentru sarcini de dezvoltare software. Disponibilitatea celor două versiuni este prevăzută pentru următoarea etapă de extindere a produselor OpenAI.