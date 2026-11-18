Cod portocaliu și cod galben de vreme severă au fost emise de ANM pentru mai multe regiuni din țară. Meteorologii anunță trei zile cu ploi abundente și vânt puternic. Avertizările vizează în special vestul țării și zonele montane. Rafalele de vânt pot depăși 120 km/h la altitudini mari, iar cantitățile de precipitații pot ajunge local la 60 de litri pe metru pătrat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și a emis miercuri, 18 noiembrie, noi avertizări de vreme severă. Sunt anunțate precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Fenomenele vor afecta mai multe regiuni, iar condițiile meteorologice se vor înrăutăți treptat în următoarele zile.

Potrivit meteorologilor, vântul va deveni tot mai puternic până vineri seara. Intensificările se vor extinde treptat la nivelul întregii țări. Cele mai mari viteze sunt așteptate în zona montană înaltă, unde rafalele vor depăși 120 km/h.

Prima avertizare emisă de ANM este un cod portocaliu de ploi torențiale, valabil miercuri, 18 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00. Atenționarea vizează Munții Banatului și, local, vestul Carpaților Meridionali.

În aceste zone, precipitațiile vor continua să se acumuleze. Meteorologii estimează cantități suplimentare de apă cuprinse între 30 și 50 de litri pe metru pătrat. Sunt așteptate perioade cu ploi abundente, care pot determina acumulări importante de precipitații.

Tot miercuri, în același interval orar, va fi activ și un cod galben de ploi însemnate cantitativ. Acesta vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, local vestul Carpaților Meridionali și Carpații Occidentali.

Ploile vor avea, în principal, caracter de aversă. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metru pătrat.

ANM a emis și o atenționare cod galben pentru intensificări ale vântului în zonele montane. Aceasta intră în vigoare miercuri, 18 noiembrie, la ora 10:00, și rămâne valabilă până joi, 19 noiembrie, la ora 20:00.

Cele mai puternice intensificări sunt prognozate în zonele montane înalte. Aici, rafalele vor atinge viteze de 90-120 km/h. Vântul va continua să sufle cu putere pe durata avertizării, iar condițiile meteo vor rămâne nefavorabile la altitudini mari.

În paralel, meteorologii atrag atenția că intensificările vântului nu se vor limita la regiunile montane. Fenomenul va cuprinde treptat și alte zone ale țării, pe măsură ce se apropie sfârșitul săptămânii.

Pe lângă codurile galben și portocaliu, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică pentru perioada 18-20 noiembrie. Aceasta este valabilă de miercuri, ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie, la ora 22:00.

Miercuri, vântul va avea intensificări mai ales în vestul și sud-estul țării, dar și în zonele montane. Joi, rafalele mai puternice vor fi semnalate local în vest. Ulterior, din noaptea de joi spre vineri, intensificările se vor extinde în toate regiunile.

Vitezele vântului vor fi, în general, cuprinse între 45 și 65 km/h. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 80-100 km/h. Situația se va intensifica în noaptea de joi spre vineri, când vântul va depăși local 100-120 km/h.

Meteorologii estimează că aceste valori ridicate se vor menține în special în zonele montane înalte. În restul țării, intensificările vor fi resimțite pe arii extinse, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

În intervalul 18-20 noiembrie, precipitațiile vor afecta mai ales jumătatea de vest a țării și zonele montane. ANM prognozează ploi moderate cantitativ, cu perioade în care acestea vor avea caracter de aversă.

În vestul și sud-vestul țării, pe arii restrânse, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. Aceste fenomene vor apărea local, pe fondul instabilității atmosferice prognozate pentru următoarele zile.

Cantitățile de precipitații vor ajunge, în general, la 25-60 de litri pe metru pătrat. Valorile sunt estimate pentru intervalul menționat și includ acumulările de apă înregistrate pe parcursul celor trei zile.