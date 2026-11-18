Companiile membre ale UNSAR au plătit în 2025 despăgubiri pentru 130 de dosare de daună la locuințe afectate de cutremure. Organizația a comunicat bilanțul miercuri, 18 noiembrie 2026, după seismul de magnitudine 5,7 din Vrancea. Un sondaj IRES comandat de UNSAR arată că doar 17% dintre respondenți cred că au economii suficiente pentru a suporta consecințele financiare ale unui dezastru.

Cele 130 de dosare reprezintă despăgubirile achitate de asigurătorii membri ai UNSAR pe parcursul anului 2025. Potrivit organizației, pagubele la locuințe au apărut chiar și într-un an fără cutremure majore. Seismul din 18 noiembrie 2026, după care UNSAR a comunicat bilanțul, s-a produs la ora 02:48, la o adâncime de 120,8 kilometri, potrivit INFP.

„Cutremurul produs astăzi ne reamintește că riscurile catastrofale nu ne ocolesc și că pregătirea nu ar trebui amânată. Chiar și seismele de intensitate mai redusă pot produce pagube, iar cele 130 de dosare de daună plătite anul trecut confirmă acest lucru. Este important să transformăm conștientizarea riscurilor în măsuri concrete: un plan de urgență discutat în familie, un kit de prim ajutor și o asigurare adecvată a locuinței”, a declarat Alexandru Ciuncan, președintele și directorul general al UNSAR.

În sondajul realizat de IRES, 88% dintre respondenți spun că știu cum să reacționeze în caz de cutremur. Ponderea celor care au discutat în familie și au stabilit un plan este de 44%, iar 40% spun că au pregătit un kit de prim ajutor. Totodată, 76% consideră că locuința lor este rezistentă la cutremur.

„Dacă seismul din această dimineață ne-ar fi afectat serios locuința, am fi știut ce să facem? Cine ia kitul de urgență, unde este trusa de prim ajutor și cum ne regăsim dacă suntem separați? Sunt lucruri pe care fiecare familie are nevoie să le stabilească din timp. La fel de important este să știm din ce resurse ne-am putea reface casa”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator al secțiunilor de asigurări generale din cadrul UNSAR.

Polița obligatorie PAD acoperă, în limitele legale, pagubele produse locuinței de cutremure, inundații naturale și alunecări de teren. Pentru o locuință de tip A, prima anuală este de 130 de lei, iar suma asigurată este de 100.000 de lei. Pentru o locuință de tip B, prima este de 50 de lei pe an, iar suma asigurată este de 50.000 de lei.

O poliță facultativă poate extinde acoperirea la valoarea locuinței și poate include bunurile din interior, în funcție de condițiile contractului. Suma asigurată și riscurile acoperite diferă în funcție de polița încheiată.