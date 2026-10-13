Banii de pe cardul de masă pot expira fără să îți dai seama. Regula pe care trebuie să o știe angajații

Cardurile de masă reprezintă unul dintre beneficiile extrasalariale utilizate de angajații din România pentru cumpărarea alimentelor. Sumele încărcate nu trebuie cheltuite obligatoriu în luna în care sunt primite, însă banii rămași pe card pot fi folosiți numai pe durata de valabilitate stabilită de legislație.

Valabilitatea sumelor încărcate pe card este un aspect important pentru beneficiari, mai ales atunci când soldul se acumulează de la o lună la alta. Faptul că banii apar în continuare în aplicația emitentului nu înseamnă că aceștia pot fi utilizați fără limită de timp. Angajații trebuie să urmărească termenele de expirare și să verifice dacă sumele disponibile mai pot fi folosite pentru plata cumpărăturilor.

De asemenea, trebuie făcută diferența între perioada de valabilitate a cardului fizic și cea a tichetelor de masă încărcate pe acesta. Un card electronic poate rămâne activ mai mulți ani, însă sumele alimentate respectă termenele prevăzute de lege. Potrivit informațiilor publicate de ziarulunirea.ro, această distincție este importantă pentru persoanele care păstrează bani pe card și intenționează să îi folosească ulterior.

Regulile privind valabilitatea tichetelor de masă sunt stabilite prin normele de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Acestea prevăd că tichetele sunt valabile în anul calendaristic în care au fost emise. Există însă o excepție pentru tichetele emise în ultimele două luni ale anului, care pot fi utilizate până la 31 decembrie a anului următor.

Prin urmare, banii rămași pe cardul de masă nu expiră automat la sfârșitul lunii în care au fost acordați. Un angajat care nu cheltuiește integral suma primită într-o anumită lună poate utiliza ulterior soldul, atât timp cât tichetele respective se află în perioada legală de valabilitate.

De exemplu, tichetele de masă emise în octombrie 2026 pot fi folosite până la 31 decembrie 2026. În schimb, cele emise în noiembrie sau decembrie 2026 pot fi utilizate până la 31 decembrie 2027, potrivit regulilor menționate.

Această diferență înseamnă că sumele încărcate pe același card pot avea termene de expirare distincte. De aceea, valoarea totală a soldului nu este singurul element care trebuie urmărit. Data la care au fost emise tichetele poate determina perioada în care banii mai pot fi utilizați.

Verificarea periodică a alimentărilor și a informațiilor disponibile în aplicația emitentului îi poate ajuta pe beneficiari să identifice sumele care se apropie de expirare. În cazul în care soldul provine din mai multe alimentări lunare, este important ca fiecare sumă să fie raportată la termenul de valabilitate aplicabil.

După expirarea tichetelor de masă, sumele aferente nu mai pot fi utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare. Banii care nu au fost cheltuiți în perioada de valabilitate nu mai pot fi folosiți la efectuarea plăților, chiar dacă informațiile despre alimentările anterioare continuă să apară în istoricul contului asociat cardului.

În aceste condiții, verificarea soldului trebuie însoțită de urmărirea termenelor de expirare. Simpla afișare a unei sume în aplicație nu reprezintă o garanție că aceasta mai este disponibilă pentru plăți. Beneficiarii pot consulta informațiile furnizate de emitent pentru a verifica tranzacțiile, alimentările și valabilitatea sumelor.

Un alt aspect important este diferența dintre expirarea cardului fizic și expirarea tichetelor încărcate pe acesta. Cardul electronic poate avea o perioadă de utilizare de mai mulți ani, însă banii disponibili sunt supuși termenelor prevăzute de legislația aplicabilă. Astfel, valabilitatea suportului electronic nu prelungește automat perioada în care pot fi cheltuite sumele încărcate.

Încetarea contractului individual de muncă nu înseamnă automat că toate tichetele de masă acordate legal pentru perioada lucrată devin inutilizabile. Potrivit informațiilor furnizate de Edenred, tichetele electronice acordate pentru perioada în care persoana a fost angajată pot fi folosite și după plecarea din companie, dacă se află încă în perioada de valabilitate.

Situația este diferită atunci când pe card au fost încărcate sume care nu erau cuvenite salariatului. Normele de aplicare a Legii nr. 165/2018 prevăd că persoanele care utilizează bilete de valoare necuvenite au obligația de a restitui contravaloarea acestora angajatorului.

Din acest motiv, înainte de a utiliza banii rămași după încetarea raportului de muncă, este necesară verificarea provenienței sumelor și a perioadei pentru care au fost acordate. Tichetele aferente perioadei lucrate trebuie diferențiate de eventualele alimentări efectuate din eroare sau fără respectarea condițiilor legale.

Pentru a urmări sumele disponibile, angajații pot consulta aplicația emitentului cardului de masă și informațiile asociate alimentărilor succesive. Aceste date sunt utile mai ales atunci când soldul include bani primiți în mai multe luni, deoarece termenele de expirare pot fi diferite.

O atenție deosebită trebuie acordată sumelor încărcate în lunile noiembrie și decembrie, pentru care legislația prevede un termen de utilizare extins până la sfârșitul anului următor. În cazul alimentărilor efectuate în alte luni, beneficiarii trebuie să țină cont de termenul general de valabilitate aplicabil tichetelor emise în anul respectiv.

Verificarea periodică a soldului, a istoricului tranzacțiilor și a informațiilor despre valabilitate permite identificarea sumelor care mai pot fi folosite. După depășirea termenului legal, tichetele expirate nu mai pot fi utilizate pentru cumpărarea alimentelor.