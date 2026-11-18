Circulația trenurilor pe secția Saligny-Fetești a fost suspendată temporar miercuri dimineață, 18 noiembrie, după cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în zona seismică Vrancea.

Autoritățile feroviare au decis verificarea podurilor de peste Dunăre de la Cernavodă și Fetești. Măsura a avut caracter preventiv și a urmărit identificarea eventualelor efecte ale seismului asupra infrastructurii feroviare.

Oprirea traficului feroviar a fost dispusă de Sucursala Regională de Căi Ferate (SRCF) Constanța. Circulația pe secția Saligny-Fetești a fost întreruptă începând cu ora 03:00. Decizia a fost luată la scurt timp după producerea cutremurului.

Verificările au vizat starea tehnică a celor două poduri feroviare. Autoritățile au urmărit să stabilească dacă seismul a afectat infrastructura și dacă trenurile pot circula în condiții normale de siguranță.

Potrivit reprezentanților SRCF Constanța, suspendarea temporară a traficului a fost o măsură de precauție. Verificarea infrastructurii a fost necesară înainte de reluarea circulației pe această secție feroviară.

În paralel, au fost luate măsuri de supraveghere suplimentară și pe celelalte secții de circulație. Personalul trenurilor a fost informat prin radiotelefon și ordine de circulație cu privire la necesitatea monitorizării atente a liniilor de cale ferată.

Angajații feroviari au primit instrucțiuni să urmărească starea infrastructurii cu atenție sporită. Măsura a fost aplicată după cutremurul din zona Vrancea, pentru verificarea condițiilor de circulație și identificarea eventualelor probleme apărute la nivelul liniilor ferate.

Controalele realizate de personalul de specialitate au fost încheiate în cursul dimineții de miercuri. Rezultatele verificărilor au permis reluarea circulației feroviare pe ambele poduri, fără restricțiile impuse temporar după cutremur.

Prima verificare finalizată a fost cea de la podul feroviar de la Cernavodă, peste Dunăre. Controlul s-a încheiat la ora 03:46. În urma verificărilor, au fost confirmate condițiile normale de circulație.

Ulterior, personalul de specialitate a finalizat și controlul podului Borcea-Fetești. Verificările s-au încheiat la ora 04:25. Și în acest caz au fost confirmate condiții normale pentru traficul feroviar.

După finalizarea controalelor, circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale pe ambele poduri. Suspendarea temporară de pe secția Saligny-Fetești a fost astfel încheiată, după verificarea infrastructurii feroviare afectate de măsurile preventive dispuse în urma seismului.