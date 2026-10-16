Oana Țoiu, în centrul unei gafe de proporții. Ce a transmis familiilor celor răniți după atacurile asupra navelor

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut o referire total greșită la victimele incidentelor navale din Marea Neagră, vineri, după ședința de Guvern. În declarațiile susținute în fața jurnaliștilor, șefa diplomației române a afirmat că își reafirmă condoleanțele pentru familiile „celor răniți”, deși condoleanțele sunt adresate doar familiilor persoanelor decedate.

Declarația a fost făcută în contextul atacurilor care au vizat patru nave comerciale în Marea Neagră, într-un interval de o zi. Cu această ocazie, ministrul a vorbit despre riscurile cu care se confruntă navigatorii în regiune și despre intensificarea incidentelor maritime din ultima perioadă.

„Marea Neagră, în acest moment, este unul dintre cele mai riscante locuri pentru un navigator. Numărul de decese, din ultima vreme, depășește, practic, riscurile din alte zone de comerț maritim”, a declarat Oana Țoiu, referindu-se la situația navelor comerciale atacate.

Ulterior, șefa Ministerului Afacerilor Externe a dorit să transmită un mesaj de compasiune familiilor victimelor, însă formularea folosită a făcut referire la persoanele rănite, nu la cele care și-au pierdut viața.

„Și aici e un moment să reafirm condoleanțele noastre față de familiile celor răniți. Am fost în legătură în aceste zile la fiecare dintre incidente și cu oficiali din țările de naționalitate al pacienților. Au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare, cât și de tratament medical de care au avut parte”, a spus Oana Țoiu.

În aceeași intervenție, ministrul a menționat contactele purtate cu reprezentanți ai statelor ai căror cetățeni au fost afectați de incidentele din Marea Neagră. Potrivit declarațiilor sale, discuțiile au avut loc pe parcursul ultimelor zile, în legătură cu fiecare dintre evenimentele semnalate.

Oana Țoiu a precizat că oficialii din țările de proveniență ale persoanelor implicate au transmis mulțumiri României pentru intervențiile realizate. Acestea au vizat atât operațiunile de salvare, cât și asistența medicală acordată celor care au avut nevoie de tratament.

Ministrul a revenit asupra acestor aspecte, subliniind că autoritățile române au menținut legătura cu reprezentanții statelor de naționalitate ale pacienților. Ea a făcut referire la sprijinul acordat după incidentele care au implicat nave comerciale în regiune.

În declarațiile susținute după ședința de Guvern, șefa diplomației române a vorbit și despre evoluția situației de securitate din Marea Neagră. Potrivit acesteia, numărul incidentelor a crescut, iar în prezent nu există indicii care să arate că această tendință se va schimba în perioada imediat următoare.

Țoiu a legat posibilitatea reducerii riscurilor de evoluțiile diplomatice și de perspectiva unui armistițiu. Declarația sa a făcut referire la necesitatea unor demersuri diplomatice pentru schimbarea situației din regiune.

„Numărul de incidente la Marea Neagră s-a intensificat și nu avem în acest moment indicii care să presupună că ele vor scădea în perioada imediat următoare, decât dacă reușim prin efortul diplomatic să ajungem la un armistițiu”, a mai declarat ea.

Intervenția ministrului a avut loc după atacurile asupra celor patru nave comerciale, produse într-un interval de 24 de ore. Oana Țoiu a abordat atât riscurile pentru navigatori, cât și intervențiile de salvare și tratament medical, menționând totodată contactele cu oficiali din statele ai căror cetățeni au fost afectați de incidente.