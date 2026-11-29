Prognoza meteo 30 noiembrie 2026. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o zi cu vreme rece în România, temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă și precipitații în mai multe regiuni.

La munte, temperaturile vor fi mai scăzute, iar precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Estimările meteorologice publicate de de ANM indică o răcire mai accentuată în zonele montane și cantități de precipitații peste mediile obișnuite în anumite regiuni ale țării.

Pentru ultima zi a lunii noiembrie, meteorologii estimează temperaturi mai scăzute decât cele specifice perioadei. Regimul termic va fi caracterizat de valori negative în timpul nopții, iar diminețile vor fi reci.

Vremea va avea un caracter schimbător, iar în zonele joase sunt posibile precipitații sub formă de ploaie, în timp ce la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

Mai exact, potrivit estimărilor ANM, temperaturile vor fi sub valorile normale în toate regiunile țării. Răcirea va fi mai pronunțată în zonele montane și submontane.

În regiunile vestice și centrale, cantitățile de precipitații vor fi excedentare. În restul teritoriului, regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normalul perioadei.

În Oltenia, prognoza pentru ultima săptămână din noiembrie indică maxime cuprinse între 6 și 11 grade Celsius. Temperaturile minime vor coborî între -1 și 4 grade Celsius, cu posibilitatea unor valori mai scăzute în depresiunile din regiune.

În această parte a țării sunt posibile ploi slabe, mai ales în zonele joase. Dimineața și noaptea pot apărea ceața și bruma. Local, temperaturile pot coborî sub pragul de îngheț.

La munte, vremea va fi mai rece decât în celelalte regiuni ale țării. Estimările meteorologice indică temperaturi în scădere în ultima parte a lunii noiembrie.

În primele zile ale intervalului 23 noiembrie – 6 decembrie, media temperaturilor maxime va coborî până la -7 grade Celsius, iar minimele pot ajunge la -10 grade Celsius. Ulterior, valorile termice vor avea fluctuații.

Precipitațiile vor fi prezente în zona montană pe aproape tot parcursul intervalului. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare. Cantități moderate sunt posibile în anumite zile, inclusiv spre finalul lunii noiembrie. În zonele montane înalte, temperaturile negative vor favoriza menținerea condițiilor de iarnă.

Pentru săptămâna 23–30 noiembrie, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar în regiunile vestice și centrale. În celelalte zone, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile normale pentru această perioadă.

În Oltenia, ploile vor alterna cu perioadele fără precipitații. La munte, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare.

Pentru intervalul 30 noiembrie – 7 decembrie, estimările ANM indică temperaturi medii ușor mai coborâte decât cele normale în regiunile sud-estice. În restul țării, valorile termice vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a României, în special în regiunile vestice și sudice, precum și în zonele montane aferente