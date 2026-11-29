Șapte organizații ale societății civile organizează Marșul Unirii de la Alba Iulia, pe 1 Decembrie, pentru a promova unirea Republicii Moldova cu România. Participanții vor transmite și un mesaj împotriva folosirii simbolurilor naționale în scopuri politice. Organizatorii îi acuză pe George Simion, Diana Șoșoacă, Călin Georgescu și AUR că încearcă să monopolizeze sărbătorile și simbolurile naționale.

Șapte organizații civice au anunțat organizarea unui marș la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României, pentru a susține idealul unirii Republicii Moldova cu România.

Evenimentul este programat marți, 1 decembrie 2026, între orele 08:30 și 10:30.

Potrivit organizatorilor, manifestația este independentă de partidele politice și se adresează tuturor persoanelor care susțin Unirea și respectă simbolurile naționale.

Participanții sunt invitați să vină cu drapelul României, steagul Uniunii Europene și mesaje dedicate Unirii, dar fără însemne de partid.

Organizatorii afirmă că își doresc o manifestație pașnică, desfășurată fără provocări sau conflicte.

Reprezentanții celor șapte organizații au transmis și un mesaj critic la adresa unor lideri politici și a partidului AUR.

Aceștia susțin că simbolurile naționale nu trebuie asociate exclusiv cu anumite formațiuni politice sau personalități publice.

„Ziua Națională este despre unitate, nu despre dezbinare. Despre România, nu despre partide și lideri politici. Respingem încercările repetate ale lui George Simion, Dianei Șoșoacă, lui Călin Georgescu și ale AUR de a monopoliza simbolurile și sărbătorile naționale”, transmit organizatorii.

Aceștia consideră că patriotismul și sărbătorile naționale trebuie să rămână simboluri comune tuturor românilor, indiferent de opțiunile politice.

„Tricolorul, Unirea și patriotismul nu aparțin niciunui partid și niciunui politician. Ele ne aparțin tuturor”, se mai arată în mesaj.

Organizatorii afirmă că reprezintă o societate civilă patriotică, democratică și europeană, care dorește să își exprime atașamentul față de România fără discursuri bazate pe ură sau dezbinare.

Prin evenimentul organizat la Alba Iulia, participanții vor să readucă în atenția publicului ideea unirii Republicii Moldova cu România.

Organizatorii consideră acest obiectiv un proiect de țară și îl leagă de semnificația istorică a Marii Uniri din 1918.

Aceștia amintesc că Basarabia a fost prima provincie istorică românească ce s-a unit cu România în acel an.

Manifestația va include și un moment de comemorare dedicat lui Ion Arion, considerat martir al Marii Uniri.

Potrivit organizatorilor, marșul urmărește promovarea unui patriotism civic, fără asocierea evenimentului cu interesele unui partid.

Participanții se vor aduna la Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan, de unde va începe manifestația.

Traseul anunțat de organizatori va continua prin Poarta a III-a a Cetății, strada Mihai Viteazul și axa principală est-vest a Cetății Alba Carolina.

Ulterior, manifestanții vor trece pe la Catedrala Încoronării și Piața Tricolorului, iar marșul se va încheia la Monumentul Unirii.

Organizatorii le solicită participanților să evite huiduielile și provocările și să respecte caracterul civic al evenimentului.

„Nu huiduim. Nu provocăm scandaluri. Nu confiscăm sărbătoarea națională. Sărbătorim România și susținem Unirea, împreună, civilizat și demn. Ne luăm Tricolorul înapoi! Pentru că România este a tuturor românilor”, au transmis aceștia.

Evenimentul este organizat de Asociația Lupii Tricolori, Fundația Iuliu Maniu – Ion Mihalache, Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei și Asociația Obștească Credință Patriei.

Printre organizatori se mai numără Grupul de Inițiativă Civică Dreptate, Unitate și Responsabilitate (DUR), Liga Studențească Pașopt și Perspectiva Unionistă.

Manifestația este programată în dimineața zilei de 1 Decembrie, în intervalul 08:30-10:30, și este prezentată drept un eveniment deschis celor care doresc să participe fără simboluri de partid.